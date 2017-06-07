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Главная Лента новостей «Пещерная» статистика: Республика Алтай признана регионом с наименее благоустроенным жильем в России

«Пещерная» статистика: Республика Алтай признана регионом с наименее благоустроенным жильем в России

03.07.2017 10:35

Менее шестой части домов и квартир от общей площади жилья в Республике Алтай благоустроены, то есть оборудованы водопроводом, канализацией центральным отоплением и электричеством. Показатель ставит регион на последнее место в России в рейтинге, составленном агентством «Байкал-Daily» по данным Росстата.

Что интересно, в тройку антилидеров рейтинга вошли только сибирские регионы. Так, cамый худший результат показала Республика Алтай, где всего 14,8 % жилищного фонда обеспечено всеми видами благоустройства. На втором месте – Тыва (27,6 %), на третьем – Бурятия (32,7 %).

Не слишком далеко ушел и Алтайский край, где полностью благоустроены всего 44,7 % жилых площадей (16-е место с конца). Отметим, что на низкий уровень обеспечения населения комплексом коммунальных услуг, которые уже считаются базовыми, часто обращают внимание и общественники — это связывают с большим числом небольших сельских поселений. Впрочем, в крае уровень благоустройства жилья оказался выше, чем в Томской области (41,4 %) и Забайкальском крае (42,7 %).

Максимальный показатель – у Санкт-Петербурга. В городе федерального значения 95 % жилья стопроцентно благоустроено. Северной столице уступила Москва, где всеми благами цивилизации обеспечено 93,5 % жилого фонда. Третий результат у Северной Осетии – Алании (92,7 %). В среднем по России показатель составил 65,5 %. Лучший в Сибири результат – у Красноярского края (63,9%). За ней следует Иркутская область (62,3 %) а потом - Хакасия (61,3 %).

Отметим, что уровень благоустройства в разных населенных пунктах неодинаков: обычно в городах он выше, в сельской же местности полностью благоустроенными чаще всего являются лишь многоквартирные жилые дома. Степень благоустройства – это наличие внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования многоквартирного или жилого дома, используемых для предоставления потребителям коммунальных услуг. Очевидно, что в регионе с единственным городом - Горно-Алтайском - уровень благоустройства будет ниже.

Рейтинг составлен «Байкал-Daily» по данным Росстата за 2016 год о доле площади жилья, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации.


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Комментарий

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Комментариев 1
Горыныч

03.07.2017 17:59

Ничего удивительного, построить благоустроенное жилище в Питере и в горах - это парные вещи, с другой стороны - наличие ванной комнаты в сельском доме, резко повышает вероятность появления грибка, который жрет деревянные стены, и вывести его очень сложно, так что стремление к городскому комфорту может обернуться потерей дома