Барнаульскому мальчику, который лишился рук, спасая котенка, собирают деньги на протезы

Ярослав Шишов

Родственники и друзья 16-летнего жителя Барнаула Ярослава Шишова, который лишился обеих кистей, спасая забравшегося на дерево котенка, объявили сбор средств на протезы. Они планируют купить современные бионические аппараты, которые обойдутся примерно в 1,5-2,5 млн рублей, сообщается в группе по сбору средств.

Пример бионического протеза, на который родственники хотят собрать деньги

В сообществе родственники более подробно описали произошедший инцидент, вызвавший широкий резонанс по всей стране. В начале июня 16-летний ученик лицея № 101 Ярослав Шишов полез на дерево спасать котенка. В ветвях проходила металлическая труба от расположенной неподалеку трансформаторной будки. Как и почему произошел сильнейший удар тока, пока точно не известно, но в результате парень получил ожог обеих рук. Левую кисть ампутировали сразу, за правую врачи боролись несколько недель, однако 28 июня пришлось ампутировать и ее. «Сейчас всем миром собираем средства на биопротезы для мальчика, семье в одиночку такие деньги не собрать», — написали создатели сообщества. На сегодняшний день ребенка перевели из реанимации в палату, но состояние все еще тяжелое.

В подтверждение тому, что группа действительно создана в помощь мальчику, приводятся его фото, фото паспорта пострадавшего и его матери, а также реквизиты ее банковской карты. С 29 июня по 2 июля на банковскую карту поступило уже более 500 тысяч рублей, что подтверждается сообщением от матери, а также фотографиями выписок со счета. Как указано в отдельной теме, на данный момент счет на биопротезы не выставлен, так как ампутация второй кисти прошла недавно и руки еще не зажили. «Когда произойдет заживление и формирование культи под протезы, будет понятно, какой будет их стоимость. На разных сайтах приводятся разные цены: 1,5-2,5 млн рублей. Однако для каждого пациента это индивидуально и зависит от степени ампутации», — рассказали создатели сообщества. Судя по приведенным фото, планируется установить мальчику современные протезы, у которых двигаются пальцы и которые позволят мальчику совершать простейшие действия самостоятельно.

Тем не менее, его жизнь уже не будет столь полноценной. Комментаторы в сообществе обращают внимание, что помимо физического восстановления парню предстоит психологически адаптироваться к новым условиям. «Хуже всего, если вместо помощи и поддержки Ярослава начнут мотать по различного рода ток-шоу, которые неизбежно будут иметь двоякие для него последствия. Он еще достаточно юн, психика не до концы сформирована, любая слава — скоротечна, если она от людей. Ему сейчас очень важно суметь адаптироваться к новому стилю жизни в условиях ограничения», — написал один из комментаторов.