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Главная Лента новостей Не пропадешь: сервис 2ГИС проложил «маршрут до Марса» по территории Республики Алтай

Не пропадешь: сервис 2ГИС проложил «маршрут до Марса» по территории Республики Алтай

03.07.2017 11:56

Популярный картографический сервис 2ГИС обновил карту Республики Алтай, расширив ее в несколько раз. С 1 июля приложение охватывает около 85 % территории туристического региона и теперь, как утверждают разработчики, можно добраться даже до «марсианских ландшафтов» в горах, говорится в сообщении на сайте компании.

Карта, навигатор и справочник организаций республики уже доступны в мобильном 2ГИС для Android и iOS. Сервис работает офлайн — ориентироваться на карте, строить маршруты, находить турбазы, кафе, заправки и достопримечательности Горного Алтая можно без Интернета.

Раньше 2ГИС охватывал меньшую его часть: Горно-Алтайск, поселки на юг от него, включая Манжерок, Чемал, Уожан и Шебалино, а также населенные пункты на восток до Телецкого озера. С июля площадь карты увеличена в пять раз — в основном, в южном направлении. В 2ГИС появились поселки Акташ, Кош-Агач, Онгудай, Улаган, Усть-Кан, Усть-Кокса. «Мы часто получали просьбы сделать 2ГИС для всего Горного Алтая. В популярных у туристов регионах зачастую нет Интернета, поэтому найти заправку или кафе в дороге, базу отдыха или аптеку было трудно. Теперь решить эту задачу также легко, как в любом другом городе России», — рассказал директор департамента исследований и разработок 2ГИС Павел Мочалкин.

Специалисты компании объехали ключевые трассы, записали маршруты для навигатора и собрали справочную информацию о турбазах, гостиницах, кафе, аптеках, магазинах, СТО и АЗС. Всего в сервис добавили 300 организаций, работающих на ранее не охваченной территории. Специально для туристов на карту нанесли отметки высот, обзорные площадки.

Теперь с помощью навигатора 2ГИС можно добраться до «Марса» — популярных среди туристов горных ландшафтов в Кош-Агачском районе, которые напоминают пейзажи красной планеты. На карту нанесены Гейзерово озеро, Мультинские и Шавлинские озера, самый большой в Горном Алтае каскадный водопад Учар, Красные ворота и много других достопримечательностей. Сервис охватывает 85 % территории Республики Алтай. Сейчас продолжается активный сбор информации об организациях, поселках, дорогах и туристических объектах, новые данные будут появляться с ежемесячными обновлениями продукта.


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Комментарий

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Комментариев 1
999

04.07.2017 00:08

и чё?? да хоть 200% территории, банальный бизнес и бабло в частный карман...... во новость то.