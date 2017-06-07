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Главная Лента новостей «Ростелеком» на форуме «Электронная неделя на Алтае – 2017» представил проект по автоматизации библиотек

«Ростелеком» на форуме «Электронная неделя на Алтае – 2017» представил проект по автоматизации библиотек

03.07.2017 14:27

«Ростелеком» в рамках работы тематической площадки «Информатизация образования: новые технологии обучения и управления» Международного форума «Электронная неделя на Алтае» представил собственную ИТ-разработку – платформу информационно-библиотечных центров и рассказал о том, как реализуются проекты по ее внедрению в сибирских регионах.

Платформа информационно-библиотечных центров (ИБЦ) «Ростелекома» – это комплексная автоматизированная информационная система, которая предназначена для создания региональной образовательной экосистемы и включает широкий функционал для организации электронного обучения. Платформа обеспечивает возможность унифицированного доступа и работы с различными типами электронного контента: учебники, книги, периодические издания, образовательные ресурсы. Продукт предназначен для школьников и студентов, педагогов, сотрудников региональных органов управления образованием, институтов развития образования и органов, ответственных за организацию повышения квалификации педагогических работников.

В 2016 году компания осуществила внедрение ИБЦ в системе образования Новосибирской области и Забайкальского края. В Новосибирской области также была протестирована возможность воспроизведения электронного контента на планшетных компьютерах в онлайн и офлайн режимах. С этой целью «Ростелеком» предоставил министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области планшетные компьютеры для работы с электронными формами учебников, которые имели выход на платформу информационно-библиотечных центров. Это позволило педагогам и учащимся эффективно работать с образовательным ресурсом – читать, закачивать книги, транслировать контент и т. д.

Сегодня каталог доступного контента платформы насчитывает 1100 наименований электронных форм учебников из федерального перечня, более 500 книг художественной литературы, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, а также научно-популярные издания, словари и методические пособия.

«Мы видим потребности школ, вузов в цифровом контенте. В обучении все чаще используются интерактивные доски, электронные дневники, аудио- и видеоматериалы, онлайн-ресурсы. Разработанная платформа является уникальной средой для образовательной экосистемы с широкими возможностями применения дистанционных образовательных технологий, а также инструментов создания сетевой структуры электронных библиотек. И мы активно работает над внедрением данного проекта в образовательной системе Алтайского края», - сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

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Комментарий

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Комментариев 1
999

04.07.2017 00:11

ну а чё еще-то представлять - тема димону в кайф...