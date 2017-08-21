Бийчане почти два месяца разыскивают пропавшую молодую родственницу

Екатерина Шишкова

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили в своих официальных профилях в Сети о пропаже 24-летней жительницы Бийска Екатерины Шишковой. 6 июля 2017 года близкие девушки видели ее в последний раз, после чего о судьбе горожанки ничего неизвестно.

По данным волонтеров, рост пропавшей составляет 165 см, она имеет худощавое телосложение, черные волосы до плеч и голубые глаза. Родственники бийчанки не смогли уточнить представителям отряда «Лиза Алерт», в чем девушка могла быть одета. Как полагают поисковики, бийчанка может находиться в любом регионе России.

Активисты обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшей девушке, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).