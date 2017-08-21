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Главная Лента новостей Бийчане почти два месяца разыскивают пропавшую молодую родственницу

Бийчане почти два месяца разыскивают пропавшую молодую родственницу

01.09.2017 08:31

Екатерина Шишкова
Екатерина Шишкова

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили в своих официальных профилях в Сети о пропаже 24-летней жительницы Бийска Екатерины Шишковой. 6 июля 2017 года близкие девушки видели ее в последний раз, после чего о судьбе горожанки ничего неизвестно.

По данным волонтеров, рост пропавшей составляет 165 см, она имеет худощавое телосложение, черные волосы до плеч и голубые глаза. Родственники бийчанки не смогли уточнить представителям отряда «Лиза Алерт», в чем девушка могла быть одета. Как полагают поисковики, бийчанка может находиться в любом регионе России.

Активисты обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшей девушке, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).

Фото: «Лиза Алерт»

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Комментарий

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Комментариев 4
Кум

01.09.2017 12:11

Последний раз я её помню в своей постели!
гость

01.09.2017 12:36

Да с чего в любом регионе-то? Судя по фотке - забухала где-нибудь с дружками-отморозками - со всеми вытекающими.
12:36

02.09.2017 11:13

ну да мордень на конкретную пьянчужку тянет, мож назалупалась на кого
куму

02.09.2017 12:46

ну и как встал?