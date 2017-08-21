Алтайские следователи выясняют обстоятельства гибели молодой девушки в Усть-Калманской больнице

06.09.2017 10:58
Алейский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту смерти 23-летней девушки в Усть-Калманской районной больнице. В следственные органы обратилась мать погибшей, сказано в сообщении следкома.
Известно, что в Усть-Калманскую районную больницу поступила девушка с обострением хронического заболевания. 3 августа молодая женщина скончалась. Мать погибшей считает, что в гибели дочери виноваты врачи, якобы оказавшие некачественную медпомощь.
Сейчас в больнице проводится проверка. Следователям предстоит оценить полноту и правильность оказанных услуг пациентке и дать действиям врачей юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
06.09.2017 12:03
06.09.2017 13:27
Ведь все проверки Минздрав края проводит в своих кабинетах, не выезжая на место…
Боятся пятую точку с удобного кресла поднять, а вдруг кто-нибудь ушлый это удобное кресло займет…
До тех пор, пока Минздравом будет руководить человек без медицинского образования, ничего не понимающий в медицине, никаких объективных проверок не будет…
И, к сожалению, это "реалии сегодняшней жизни на Алтае"….
06.09.2017 13:38
06.09.2017 14:59
06.09.2017 16:35
06.09.2017 19:05