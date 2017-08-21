Алтайские следователи выясняют обстоятельства гибели молодой девушки в Усть-Калманской больнице

Алейский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту смерти 23-летней девушки в Усть-Калманской районной больнице. В следственные органы обратилась мать погибшей, сказано в сообщении следкома.

Известно, что в Усть-Калманскую районную больницу поступила девушка с обострением хронического заболевания. 3 августа молодая женщина скончалась. Мать погибшей считает, что в гибели дочери виноваты врачи, якобы оказавшие некачественную медпомощь.

Сейчас в больнице проводится проверка. Следователям предстоит оценить полноту и правильность оказанных услуг пациентке и дать действиям врачей юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.