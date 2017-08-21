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Главная Лента новостей Алтайские следователи выясняют обстоятельства гибели молодой девушки в Усть-Калманской больнице

Алтайские следователи выясняют обстоятельства гибели молодой девушки в Усть-Калманской больнице

06.09.2017 10:58

Алейский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту смерти 23-летней девушки в Усть-Калманской районной больнице. В следственные органы обратилась мать погибшей, сказано в сообщении следкома.

Известно, что в Усть-Калманскую районную больницу поступила девушка с обострением хронического заболевания. 3 августа молодая женщина скончалась. Мать погибшей считает, что в гибели дочери виноваты врачи, якобы оказавшие некачественную медпомощь.

Сейчас в больнице проводится проверка. Следователям предстоит оценить полноту и правильность оказанных услуг пациентке и дать действиям врачей юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Комментарий

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Комментариев 6
федор

06.09.2017 12:03

Глубокое соболезнование родным и близким. Но мама не тратьте свое здоровье на поиски правды Вы ее не найдете, конечно же очень жаль, но это реалии сегодняшней жизни на Алтае у нас все прекрасно во всех направлениях и в образовании и в культуре ив здравоохранении мы впереди планеты всей , а то что есть проблемы и огромные, так это у вас, покупателей , клиентов, пациентов, просто жителей края.
Переживающий

06.09.2017 13:27

Да, прав Федор, правды не найти, к сожалению…
Ведь все проверки Минздрав края проводит в своих кабинетах, не выезжая на место…
Боятся пятую точку с удобного кресла поднять, а вдруг кто-нибудь ушлый это удобное кресло займет…
До тех пор, пока Минздравом будет руководить человек без медицинского образования, ничего не понимающий в медицине, никаких объективных проверок не будет…
И, к сожалению, это "реалии сегодняшней жизни на Алтае"….
Гость

06.09.2017 13:38

Приходилось в свое время обращаться в Усть-Калманскую больницу. До сих пор без содрагания не вспомнить! Сын подросток попал на операционный стол в Валуйскому Б.И. Чуть не угробил! В Барнауле спасли. Неделю был между жизнью и смертью! Спасибо детскому хирургу Ермакову Ю.В. Спас! С папой была серьезная ситуация. Главный врач не пошевелила пальчиком, пока не подняли связи в крайздраве! После звонки оттуда лекарства нашлось необходимое! И кислород! Разное отношение у врачей к своей работе!
Людмила

06.09.2017 14:59

Кто-нибудь хотя бы раз задумывался, что плохие врачи, учителя - это, как правило, специалисты родом из 90-х, когда появилось платное образование. Родители за любые деньги впихивали своих чадушек в вузы. Уж очень хотелось, чтобы детки были если уж не юристами, то врачами, на худой конец учителями ( я, бывай учитель, вынуждена писать именно так - "на худой конец". Хотя бесконечно благодарна преподавателям тогда еще БГПИ за полученные знания! ). И не надо ссылаться на государство, плохих чиновников. Где-то ваши сын, дочь, внук, брат или сестра, получившие диплом за энную сумму лечат, учат, руководят , в лучшем случае, на слабенькую троечку, а то и хуже.
Зам.министра здравоохренение края...

06.09.2017 16:35

Человек с экономическим образованием.. Какие там врачи! как он туда попал? Ясно как. По линии фэсебе. И так думаю везде.
люде

06.09.2017 19:05

ну знаете ли дамочка, чушь не порите, хотя о чем я .....училки все дуры