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Главная Лента новостей Романтичный бийчанин поздравил возлюбленную из «летающей» «ГАЗели»

Романтичный бийчанин поздравил возлюбленную из «летающей» «ГАЗели»

13.09.2017 16:56

Сюрприз для бийчанки
Сюрприз для бийчанки

13 сентября рано утром жильцы пятиэтажного многоквартирного дома в Бийске увидели у себя в окнах покачивающуюся на стропах «ГАЗель». Оказалось, что украшенную шариками грузовую машину на пятый этаж поднимал специально заказанный для этого автоматический кран, следует из сообщений горожан в группе «Типичный Бийск» «ВКонтакте».

Как удалось выяснить, сюрприз был организован для молодой бийчанки Елены Горбуновой, которая 13 сентября отмечает день рождения. Ее поклонник решил подойти к поздравлению неординарно — он заказал кран, который в 7:30 поднял его на «ГАЗели» на пятый этаж к окнам квартиры, где проживает именинница. Действо сопровождалось громкой музыкой и игрой на саксофоне, а также восторженными благодарностями со стороны самой девушки. В результате влюбленные остались счастливы, чего не скажешь о соседях, которых столь неожиданный подъем не только не обрадовал, но и вызвал сплошное недовольство. «Сюрприз, конечно, хороший, но прошу заметить слишком вы перебрали со временем, поэтому «благодарные» соседи теперь очень уж интересуются, а не охамели ли вы»,  - возмутилась в Сети домком здания. К ней присоединились и другие жильцы: «Это, конечно, все хорошо, праздник, оригинальность и т. д., но извиняюсь, чем думали? Поднимать вблизи жилых окон машину, очень близко, надо сказать, а если бы порыв ветра, и эта самая «ГАЗель» влепилась кому-нибудь в окно».

Впрочем, «королева бала» посоветовала соседям не завидовать ее счастью и даже попыталась извиниться. «Ваши претензии ко мне неуместны! Я дико извиняюсь перед всеми соседями и жителями этого благословенного города, за то, что помешала своим бренным существованием вашему покою! Сие мероприятие (а именно музыка и подъем авто на кране) происходило в 7:30 и продолжалось около 10 минут! Прозвучало две песни и игра на саксофоне!» - попыталась защититься девушка. Надо заметить, что многие горожане все же оценили порыв молодого человека и оригинальность его поздравления и порадовались за землячку. Позже на место прибыли сотрудники полиции, однако парня задерживать не стали.

Фото: «Типичный Бийск» «ВКонтакте»

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