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Главная Лента новостей Православные активисты предупредили о поджогах кинотеатров на Алтае из-за «Матильды»

Православные активисты предупредили о поджогах кинотеатров на Алтае из-за «Матильды»

14.09.2017 09:51

Новосибирская сеть кинотеатров «Артсайнс синема дистрибьюшн» получила письмо от православной общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» (копия есть в распоряжении «Коммерсантъ-Сибирь»). Авторы сообщения просят «запретить выход кощунственного и богохульного фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, а также предупредили, что кинотеатры, в которых он будет показан, могут сгореть. Сеть представлена кинотеатрами в Бийске и Горно-Алтайске, сообщает издание.

В тексте письма содержится предупреждение, из которого следует, что «Христианское государство» снимает с себя ответственность за поджоги. «Выйдет «Матильда» — выйдут тысячи за правду, а вслед за ними выйдут тысячи «хоть за что», тысячи провокаторов, получивших свою долгожданную возможность разорвать Россию и народ. (…) Кинотеатры начнут поджигать. Провокаторы проплатят поджоги. Много средств даже не нужно — за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно 5-20 тысяч рублей. (…) Всего за 10 млн рублей можно сжечь все кинотеатры России», — говорится в тексте письма. В сообщении не указывается, откуда авторы обращения располагают данными о возможных поджогах и могут ли они быть к ним причастны. Получить комментарий на момент подготовки публикации у представителей общественной организации «Коммерсантъ-Сибирь» не удалось.

Коммерческий директор «Арт сайнс синема дистрибьюшн» Галым Саинов сообщил изданию, что отказываться от проката фильма он не планирует. Поскольку лента имеет прокатное удостоверение Минкульта РФ. Также он добавил, что в полицию по факту получения письма не обращался. Сеть «Артсайнс синема дистрибьюшн» управляет кинотеатрами «Седьмое небо» в ТЦ «Калина», ККК им. Маяковского, «Аврора» и «Горизонт» в Новосибирске, а также кинотеатрами в Бердске, Искитиме, Горно-Алтайске («Планета кино»), Бийске («Планета кино» в ТРЦ «Ривьера») и Кемерове.

Как уточнила изданию начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, по ее сведениям, ни один кинотеатр в городе не отказался от показа фильма «Матильда». Намерения показать фильм Алексея Учителя подтвердила PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова. В то же время сегодня стало известно, что лидирующие по числу экранов в России «Синема парк» и «Формула кино», которые также представлены в Новосибирске, не будут показывать «Матильду». «Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — приводит RNS выдержку из сообщения пресс-службы киносети. Глава сети Роман Линин назвал это вынужденным решением.

Крупнейшая в Алтайском крае сеть кинотеатров «Киномир» надеется, что власти региона и общественные деятели не будут препятствовать прокату фильма Алексея Учителя «Матильда». В Алтайском крае у картины тоже есть противники: руководитель Алтайского отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов считает, что фильм «лживый абсолютно».

Отметим, что активную кампанию против фильма развернула депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. После ее резких заявлений по России прокатилась волна акций против «Матильды», которые некоторые интерпретировали как экстремистские - например, в Екатеринбурге мужчина въехал на автомобиле в фасад кинотеатра, а затем попытался поджечь его. Себя он назвал православным активистом.

13 сентября с гневной критикой происходящего выступил министр культуры РФ Владимир Мединский. Минкульт на законных основаниях выдал фильму прокатное удостоверение, напомнил министр, поэтому любые попытки давления на муниципальные и частные кинотеатры, любые инициативы на местах с отказом от проката – чистое беззаконие и цензура. «Активисты», которых поддерживает депутат Госдумы Наталья Поклонская, нагло дискредитируют государственную культурную политику и Церковь, уверен Мединский. «Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь. Православие – оно ведь о любви, а не о ненависти», – говорится в заявлении г-на Мединского на сайте министерства.

Г-жа Поклонская, отвечая на письмо Владимира Мединского, усомнилась в правомерности выдачи Минкультуры прокатного удостоверения на фильм и употребила фразу «нецелевое использование бюджетных средств». По оценке депутата, создатели «Матильды» предоставили недостоверные документы для получения прокатного удостоверения: «ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий – о балерине, а не о святом государе». Поклонская считает, что кинотеатры, отказавшиеся от показа фильма, уважают чувства людей и не желают «быть использованными создателями непонятного проекта «Матильда», среди создателей которого уроженец Западной Украины, где реализован евромайдан». Кого она имеет в виду, депутат не уточнила (режиссер Алексей Учитель родился в Ленинграде), сообщают «Ведомости».

В фильме идет речь о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Православные активисты называют фильм антироссийской и антирелигиозной провокацией, их мнение разделяет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Алексей Учитель выдвинул ответное обвинение г-же Поклонской — в поддержке и прикрытии «террористической организации», которая не имеет отношения «ни к российским традициям, ни к истинному православию». В широкий прокат картина выходит 26 октября.


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Комментарий

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Комментариев 31
Зритель

14.09.2017 10:04

А Наталья Владимировна упертая хо@лушка. Ее мнение всем давно известно. Сколько можно давать повод хулиганам. Минкульт посмотрел, ничего незаконного не нашел. Типа-это кино. Посмотрим, оценим.
гость

14.09.2017 10:10

забавная картина получается . и нахрена нам борцуны с террором из фсб , полицаи .
вот в рубцовске есть несчастная пенсионерка - живет прям у летней пивнушки .
там вопреки всем законам динамики бьют с утра до глубокой ночи , да так , что
себя не слышно даже дома или в подъезде . не уснуть . много лет боролось - бесполезно всё куплено .
и вот однажды , не уснув неделю !!!!! она в сердцах пригрозила их сжечь итд итп .
через час была вся альфа и следственная бригада по борьбе с террором у её двери .......
а тут - жгут кинотеатры , студии ..... и как с гуся вода .
.

14.09.2017 10:11

Больше то ей там, в Думе, не чем заниматься.
Гость

14.09.2017 10:15

Мракобесие. Только кота Бегемота не хватает
Наш ответ

14.09.2017 10:17

Поклонская- предала свою Родину- Украину, а теперь баламутит этих "глубоко верующих" религиозных психов. Мединский правильно сказал,- нужно немедленно пресечь этот дурдом! Пересажать всех как бешеных собак этих "религиозных" террористов!
гость

14.09.2017 10:18

А где бойкий комментарий СК, что уже возбудили уголовное дело по признакам экстремизма, угрозы уничтожения имущества и т.д. ?
Гость

14.09.2017 10:18

Засланка. Мы им Савченку, они нам Приклонскую.
гость

14.09.2017 10:20

тут один одарённый решил , что у няши родина украина ! феноменально .
родилась то она в СССР . и предать его , в отличии от путиных , карлиных не могла , по малолетству даже .
Алена

14.09.2017 10:21

как факт наличия интимной жизни Николая могут оскорблять чувства верующих? а постоянное перезахоронение останков царской семьи их не оскорбляет? Такая шумиха вокруг фильма, который, возможно иначе никто и не посмотрел бы.
для 10.11

14.09.2017 10:22

Так ,а больше и не разрешают, по рукам бьют, говорят -Не трожь, не лезь,
Ване Мордодовскому

14.09.2017 10:29

Ванюш, а у них -церковников, какого цвета методички, в отличии от оранжевых, которые тебе чудятся в канун протестных митингав оппозиции, требующей замены ПЖиВ понятий на государственный пакет Законов РФ
Горе-комментаторам

14.09.2017 10:34

Вообще-то , господин Меламед ( в миру Учитель) снял бездарный, лживый фильм, преследуя всем известную цель - в очередной раз плюнуть в лицо русским и православным. Ни русские, ни православные жечь кинотеатры не планируют. Это не в нашей ментальности. А вот устроить серию провокаций с коктейлями Молотова, которые прилетели в заделанные кирпичом окна (кто мог знать об этом, кроме владельца студии?) или поджогом чужих машин - это в тренде людей, снимающих пасквили и дураков, готовых за копейку продать то, что дорого и свято окружающим. Уже посмотрели этот пошлый фильм жители Владивостока, многие в недоумении - зачем врать и говорить на черное, что это белое? Читайте дневники и государя Николая II и Кшесинской. Вся выдумка иноверца Меламеда налицо. Ложь, мерзость и оскорбление всех русских людей и тех, кто верит в Бога.
дебильному гостю 10.20

14.09.2017 10:39

Ната́лья Влади́мировна Покло́нская (род. 18 марта 1980 года, пос. Михайловка, Ворошиловградская область, УССР, СССР) — а не в РСФСР. Ты дебил разницу не замечаешь?
Смотритель маяка

14.09.2017 10:46

Попробовали бы оскорбить религиозные чувства мусульман..... (помните один французский журнальчик?)
Ну а о православных то, что можно ноги вытерать? Если по стране поднялось такое возмущение, то наверное не на пустом месте! А Поклонская молодец! Ни кого не боится, ни бандитов в Киеве, ни майданутых в Крыму, ни лоббистанутых в Госдуме!
Agat

14.09.2017 11:08

стоит один раз верунам пощволить щапретить фильм и они начнуть запрещать и вырезать неудобные кадры из всех фильмов
Переживающий

14.09.2017 11:18

Горе-депутату Поклонской, видимо по душе фильмы о гомосексуалистах, о лесбиянках, о насилии, о жестокости и убийствах…
Фильм "Матильда" – "о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской", о любви между мужчиной и женщиной…
Но не это так важно….

Важно другое – зачем и кому потребовалось, чтобы по России прошли акции протеста…

Я задаю себе вопрос – может один человек, пусть даже бывший прокурор, пусть даже депутат Госдумы, развернуть в таких масштабах кампанию против фильма… кто стоит за ней… кто руководит ею… кому было нужно расколоть россиян ….или это просто репетиция перед чем-то более важным, чем фильм….

Сейчас по России пройдут акции протеста, погромы, поджоги и все спишут на фильм "Матильда", а может, фильм - это просто прикрытие, а за всем этим стоит что-то более значимое, более серьезное, но скрытое от глаз россиян…
ФигВам

14.09.2017 11:20

Наш ответ писал(а):
предала свою Родину- Украину,

Хм... По моему её Родина - СССР. При чем здесь Украина?
Гость

14.09.2017 11:26

На крыльях Единой России, под лозунгами крымнаш, довели бырышню, оказавшуюся в нужное время в нужном месте до Государственной Думы, и теперь не знают что с ней делать, Крым-то наш.
Хватит уж ей медали раздавать. Не Россия -матушка, и не знал бы никто. Проблем дополна, и более злободневных о которых должен депутат думать.
Такая депутатша надепутатит.
Незавимое мнение!

14.09.2017 11:35

Вот интересно, кто сказал лживый и недостоверный фильм? Ещё об этом Пикуль и Радзинский писали - об отношениях Николая, Кшесинскоц, супруги. Николая.. кто читал Пикуля "Нечистая сила" , тот поймёт... просто из этого фильма многие себ уже начали делать медиа рейтинги... кому не нравится пусть не ходит и не смотрит! Почему из-за сугубо личного убеждения Некоторых, должны страдать кто хочет посмотреть фильм?
гость

14.09.2017 11:49

А вот, если бы она не была НЯШЕЙ, она бы уже сидела за экстремизм ?
Гостю 11.49

14.09.2017 11:55

Это говорит о том, что закон у нас работает по социальному статусу и положению.
ФигВаму

14.09.2017 12:04

Еще один дебил! Родина -территория на которой человек родился; исторически принадлежащая данному народу с её природой, населением, общественным и государственным строем, особенностями языка, культуры, опыта и нравов. (Даль)
Президентская гонка началась с Матильды

14.09.2017 12:06

СМИ Андрей Маленький : Правительство Медведева уйдет в отставку
Горыныч

14.09.2017 12:24

Прямо в духе "Я Пастернака не читал, но тоже против". Проходили мы уже это, но, видимо, это одна из особенностей нашего российского металитета: наступить на грабли несколько раз, чтобы понять, что от этого бывает больно. И кто такие эти православные активисты? Потомки черносотенцев, устраивавших прогромыхавшем при царе-батюшке? И почему, как справедливо, задаются вопросы комментаторы, на них борьба с проявлениями религиозного экстремизма не распространяется? Чем они лучше тоталитарной секты аум-сенрикё, если готовы устраивать пожары в людных местах? Или средневековой инквизиции? А Поклонская, похоже, та ещё карьеристка из породы молодых да ранних. Нащупала тему, на которой можно быть на слуху и выплясывает. Но плясать осталось не долго. Выйдет фильм в прокат. Или провалится, или понравится зрителям. Если произойдут ЧП при его показе, не дай Бог, с членовредительством. На Поклонскую кто-нибудь подаст в суд за подстрекательство и разжигание религиозной розни, и, как выражается молодёжь, пипец
гость

14.09.2017 12:34

К сожалению, отпора этим мракобесам-поджигателям не будет. Они защищены самим государством: закон о защите их религиозных чувств верующих есть, а закона о защите чувств атеистов нет.
кость

14.09.2017 14:09

Есть реальная угроза (поджоги уже были!), но МВД и ФСБ никак не реагируют. Почему? Кто дал команду не искать и не бомбить так называемое "христианское государство"? Эти высокооплачиваемые сотни тысяч бездельников за три дня не смогли по всей стране прекратить телефонные звонки с угрозами, поймать хотя б одного лжетеррориста. А если это будет настоящий террорист? Я б таких горе-силовичков даже в колхоз копать картошку поостерёгся посылать. Оставят ведь половину в земле!
демократия называется

14.09.2017 14:16

в оплоте её самой , если бы замастырили киношку про Абрама Линкольна-рабовладельца ?
носатые-пейсатые дали бы добро на денежку из бюджета выделить?
по схеме Серебриникова сметы расходов на этот шыдэвр , Поклонская требует проверить и
правильно делает.
пусть Фридмэн-Авэн с прибылей от канализования стоков унитазных финансируют про императорских пингвинов интимнейшую житуху на морозах арктических.
Yetty

14.09.2017 14:33

Фильм здесь не главное. Да никто на этот фильм и не пойдёт, как бы не старались Наталья Владимировна, Алексей Ефимович и разного рода гражданские/религиозные активисты.
невоцерковленный

14.09.2017 14:51

РПЦ та же Мария-Ра - так же развивает свою сеть приходов по всей стране,скоро обгонит торгашей.Та же финансовая корпорация, только с претензией на власть в России.В нарушение Конституции лезет в школы, в госорганы и т д.Ей нужен маркетинг, пиарить ее силу и влияние.Вот и появились поклонские, православные активисты и прочие "мракобесы".Плюс законы о защите сами знаете чего:)))
СашОК

14.09.2017 15:56

Самая страшная и опасная секта-либерасты,уверувшие в какие-то , так называемые западные ценности, бьющееся своими тупыми головами об статую Свободу,периодически одевая кастрюли!
Это всё-не наше!
Сашку

14.09.2017 15:59

А Интернет - наше? Быть рабом - наше?