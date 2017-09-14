Православные активисты предупредили о поджогах кинотеатров на Алтае из-за «Матильды»

Новосибирская сеть кинотеатров «Артсайнс синема дистрибьюшн» получила письмо от православной общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» (копия есть в распоряжении «Коммерсантъ-Сибирь»). Авторы сообщения просят «запретить выход кощунственного и богохульного фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, а также предупредили, что кинотеатры, в которых он будет показан, могут сгореть. Сеть представлена кинотеатрами в Бийске и Горно-Алтайске, сообщает издание.

В тексте письма содержится предупреждение, из которого следует, что «Христианское государство» снимает с себя ответственность за поджоги. «Выйдет «Матильда» — выйдут тысячи за правду, а вслед за ними выйдут тысячи «хоть за что», тысячи провокаторов, получивших свою долгожданную возможность разорвать Россию и народ. (…) Кинотеатры начнут поджигать. Провокаторы проплатят поджоги. Много средств даже не нужно — за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно 5-20 тысяч рублей. (…) Всего за 10 млн рублей можно сжечь все кинотеатры России», — говорится в тексте письма. В сообщении не указывается, откуда авторы обращения располагают данными о возможных поджогах и могут ли они быть к ним причастны. Получить комментарий на момент подготовки публикации у представителей общественной организации «Коммерсантъ-Сибирь» не удалось.

Коммерческий директор «Арт сайнс синема дистрибьюшн» Галым Саинов сообщил изданию, что отказываться от проката фильма он не планирует. Поскольку лента имеет прокатное удостоверение Минкульта РФ. Также он добавил, что в полицию по факту получения письма не обращался. Сеть «Артсайнс синема дистрибьюшн» управляет кинотеатрами «Седьмое небо» в ТЦ «Калина», ККК им. Маяковского, «Аврора» и «Горизонт» в Новосибирске, а также кинотеатрами в Бердске, Искитиме, Горно-Алтайске («Планета кино»), Бийске («Планета кино» в ТРЦ «Ривьера») и Кемерове.

Как уточнила изданию начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, по ее сведениям, ни один кинотеатр в городе не отказался от показа фильма «Матильда». Намерения показать фильм Алексея Учителя подтвердила PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова. В то же время сегодня стало известно, что лидирующие по числу экранов в России «Синема парк» и «Формула кино», которые также представлены в Новосибирске, не будут показывать «Матильду». «Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — приводит RNS выдержку из сообщения пресс-службы киносети. Глава сети Роман Линин назвал это вынужденным решением.

Крупнейшая в Алтайском крае сеть кинотеатров «Киномир» надеется, что власти региона и общественные деятели не будут препятствовать прокату фильма Алексея Учителя «Матильда». В Алтайском крае у картины тоже есть противники: руководитель Алтайского отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов считает, что фильм «лживый абсолютно».

Отметим, что активную кампанию против фильма развернула депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. После ее резких заявлений по России прокатилась волна акций против «Матильды», которые некоторые интерпретировали как экстремистские - например, в Екатеринбурге мужчина въехал на автомобиле в фасад кинотеатра, а затем попытался поджечь его. Себя он назвал православным активистом.

13 сентября с гневной критикой происходящего выступил министр культуры РФ Владимир Мединский. Минкульт на законных основаниях выдал фильму прокатное удостоверение, напомнил министр, поэтому любые попытки давления на муниципальные и частные кинотеатры, любые инициативы на местах с отказом от проката – чистое беззаконие и цензура. «Активисты», которых поддерживает депутат Госдумы Наталья Поклонская, нагло дискредитируют государственную культурную политику и Церковь, уверен Мединский. «Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь. Православие – оно ведь о любви, а не о ненависти», – говорится в заявлении г-на Мединского на сайте министерства.

Г-жа Поклонская, отвечая на письмо Владимира Мединского, усомнилась в правомерности выдачи Минкультуры прокатного удостоверения на фильм и употребила фразу «нецелевое использование бюджетных средств». По оценке депутата, создатели «Матильды» предоставили недостоверные документы для получения прокатного удостоверения: «ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий – о балерине, а не о святом государе». Поклонская считает, что кинотеатры, отказавшиеся от показа фильма, уважают чувства людей и не желают «быть использованными создателями непонятного проекта «Матильда», среди создателей которого уроженец Западной Украины, где реализован евромайдан». Кого она имеет в виду, депутат не уточнила (режиссер Алексей Учитель родился в Ленинграде), сообщают «Ведомости».

В фильме идет речь о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Православные активисты называют фильм антироссийской и антирелигиозной провокацией, их мнение разделяет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Алексей Учитель выдвинул ответное обвинение г-же Поклонской — в поддержке и прикрытии «террористической организации», которая не имеет отношения «ни к российским традициям, ни к истинному православию». В широкий прокат картина выходит 26 октября.