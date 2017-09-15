Алтайский думец отправил «весточку» Юрию Чайке по поводу обездоленных сотрудников НИИ

Обращение к генпрокурору

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов решил вмешаться в историю барнаульского филиала ОАО «ГипродорНИИ», ликвидированного еще в августе 2016 года. Работники организации до сих пор не могут вернуть зарплату - всего более 20 млн рублей.

Алтайский думец написал в своем Instagram о том, что в рамках региональной недели провел личный прием граждан. Одним из рассмотренных обращений стало заявление бывших сотрудников филиала «ГипродорНИИ», связанное с нарушением их трудовых прав. «На сегодняшний день барнаульское отделение предприятия ликвидировано, но московский работодатель до сих пор не исполнил своих обязательств перед сотрудниками: не погашена задолженность по зарплате за восемь месяцев, люди не получили выходных пособий. Обращения бывших сотрудников предприятия в различные московские органы власти не принесли должного результата», - перечисляет всем известные факты г-н Бессарабов.

В итоге депутат составил письмо генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой дать поручение об организации проверки, а при наличии оснований принять советующие меры прокурорского реагирования. Добавим, до этого «шефство» над сотрудниками барнаульского филиала проектно-изыскательского института взяли алтайские коммунисты. КПРФ трижды за несколько месяцев организовывала митинг с участием экс-работников НИИ.

Напомним, 8 августа 2016 года барнаульский филиал был закрыт. Зарплату на предприятии не платили с декабря 2015 года. Выходного пособия при сокращении работники также не получили, в связи с чем подали иски о взыскании задолженности, которые суд удовлетворил. Исполнительные листы на взыскание были направлены в Головинский отдел судебных приставов Москвы, поскольку юрлицо зарегистрировано в столице. Однако приставы тогда утверждали, что денег на счетах общества нет, как и имущества. Аналогичная ситуация сложилась и в остальных филиалах ОАО «ГипродорНИИ».

Как поясняли бывшие сотрудники барнаульского филиала, владельцы предприятия до сих пор делают все возможное, чтобы уйти от выплаты денег своим сотрудникам. Так, 28 октября 2015 года Арбитражный суд Москвы принял решение ввести процедуру наблюдения на предприятии, а 16 марта 2017 года вынес решение о введении конкурсного производства. Однако уже 13 июня данное судебное решение суда отменили и вернулись к процедуре наблюдения. По мнению протестующих барнаульцев, это было сделано для получения возможности вывода активов компании.