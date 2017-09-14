Александр Карлин анонсировал «щадящий» рост тарифов на тепло от СГК в Алтайском крае

14 сентября правительство Алатйского края подписало соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с «Сибирской генерирующей компанией» (СГК) на 2017-2019 годы. В документе закреплены договоренности об условиях развития теплоэнергетики в городах присутствия СГК — Барнауле и Рубцовске. Комментируя подписанный документ, губернатор Александр Карлин заявил, что рост тарифов на тепло от СГК должен быть «максимально щадящим» и экономически обоснованным, приводит его комментарий «Интерфакс».

Как заявил глава региона, в Барнауле и Рубцовске, где модернизацией теплоснабжения занимается СГК, не должно быть заметного роста тарифов. «Соглашение, которое мы заключили с СГК, направлено на многостороннее социально-экономическое сотрудничество, оно включает в себя ряд положений относительно развития объектов тепловой и электрической генерации в Алтайском крае. (...) Увеличение тарифов — следствие процессов большой экономики, в том числе инфляции. Наша задача, чтобы тариф был максимально щадящим, чтобы рост был не выше экономически обоснованных темпов, а комфортность жизни людей не сопровождались заметным ростом тарифов», — приводит издание слова губернатора.

Он также отметил, что власти региона совместно с компанией займутся решением социальных вопросов. Речь идет о росте зарплаты и участии СГК в подготовке квалифицированных производственных кадров. «Одним из значимых элементов соглашения является участие правительства края и «Сибирской генерирующей компании» в работе по подготовке высококвалифицированных производственных кадров. Созданный в Алтайском государственном техническом университете Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» является реальным примером сотрудничества правительства региона, технического университета и Фонда Андрея Мельниченко в решении проблемы подготовки инженерных и производственных кадров», — приводится на сайте правительства региона мнение Александра Карлина.