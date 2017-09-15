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Главная Лента новостей Рубцовский градоначальник избежал наказания за рядовое нарушение ПДД?

Рубцовский градоначальник избежал наказания за рядовое нарушение ПДД?

18.09.2017 12:55

Автомобили нарушителей - слева
Автомобили нарушителей - слева

Активисты из Рубцовска засняли на видео, как сити-менеджер Дмитрий Фельдман нарушил ПДД. Глава администрации города припарковал свой автомобиль рядом со зданием Индустриального института, на участке, где оставлять транспортное средство запрещено.

Судя по выложенному на днях в Сеть ролику, нарушение произошло еще 7 сентября. Как утверждают общественники, Дмитрий Фельдман припарковал свое авто прямо у входа в Рубцовский индустриальный институт. Парковка здесь запрещена, что подтверждается дорожными знаками. При этом рядом было достаточно свободных мест, которые не попадали под действие знака, настаивают авторы ролика.

Интересно, что заметив не по правилам остановившееся авто, кто-то из горожан позвонил в ГИБДД, с тем, чтобы вызвать правоохранителей и составить протокол на нарушителя. Однако наряд якобы так и не приехал на вызов. Очевидно, это решение они приняли после того, как узнали хозяина автомобиля по продиктованному номеру. В итоге сити-менеджер не был оштрафован, говорится в сюжете.

К слову, на видео заметно, что перед входом в РИИ на импровизированной «парковке» располагаются сразу два авто — Lexus и Jeep. Судя по всему, первый внедорожник как раз и является собственностью чиновника. Рядом находятся знаки — «Парковка запрещена», причем включая даже авто для инвалидов. Действие указателей распространяется на 50 м, таким образом «захватывая» пятачок и перед РИИ.

Напомним, согласно декларации о доходах за 2016 год градоначальник располагал только Toyota Kluger. Супруга г-на Фельдмана по документам передвигается на Nissan March.

Фото: YouTube «ТрамблерТВ»

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Комментарий

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Комментариев 9
гость

18.09.2017 14:17

ну и чё?
Зам.декана

18.09.2017 14:28

Митя Фельдман никогда не чтил законов страны, в которой живет. И все ему как с гуся вода.
Пешеход

18.09.2017 14:30

За трусость и холуяж Рубцовское ГИБДД распустить. Знамя в музей. Начальника ГИБДД под трибунал.
Бухгалтер Фельдмана - завистникам.

18.09.2017 14:34

Дмитрий З. много трудится на благо СГК, вот и получил премию, на которую и улучшил свои транспортные условия. Чего и всем желаю.
Фельдман

18.09.2017 15:27

наши гайцы, только простых смертных могут [удалено модератором]
Очевидец

18.09.2017 16:13

Кто бы сомневался! Он же градоначальник! Ему и и всем его родственникам всё позволено! Закон не для них писан! Ничего в этой кондовой стране не изменится, пока госдеятели будут вне закона! А этого в ближайшие десятилетия не предвидится! Да здравствует сволота российская властьимущая под названием единая Россия! И терпеливые раболепные холопы!
Дятел

18.09.2017 19:34

А о чём спор, то,у нас в городе наполовину все Дадиным укушенные!
гость

18.09.2017 21:33

Очевидец, да сволоты хватает в любом чиновничьем кабинете. Так что не преуменьшайте эту проблему.
Да уж... как же хочется изменить кое-что в нашей стране. Вот гаишники трусливы оказались, а вот ввели бы закон, что нарушителю- чиновнику можно за нарушение по шее звездануть, причём любому человеку, то обязательно бы нашлись те кто не побоялся бы. С годик 99% чинариков походили бы с гипсом на шее, а потом стали бы шёлковыми. Депутаторы, ау, дарю идею. В закон можно и депутатов внести.
Евгений

19.09.2017 00:29

Вот что вы тень на плетень наводите его машина на фот сПРАВА