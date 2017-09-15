Рубцовский градоначальник избежал наказания за рядовое нарушение ПДД?

Автомобили нарушителей - слева

Активисты из Рубцовска засняли на видео, как сити-менеджер Дмитрий Фельдман нарушил ПДД. Глава администрации города припарковал свой автомобиль рядом со зданием Индустриального института, на участке, где оставлять транспортное средство запрещено.

Судя по выложенному на днях в Сеть ролику, нарушение произошло еще 7 сентября. Как утверждают общественники, Дмитрий Фельдман припарковал свое авто прямо у входа в Рубцовский индустриальный институт. Парковка здесь запрещена, что подтверждается дорожными знаками. При этом рядом было достаточно свободных мест, которые не попадали под действие знака, настаивают авторы ролика.

Интересно, что заметив не по правилам остановившееся авто, кто-то из горожан позвонил в ГИБДД, с тем, чтобы вызвать правоохранителей и составить протокол на нарушителя. Однако наряд якобы так и не приехал на вызов. Очевидно, это решение они приняли после того, как узнали хозяина автомобиля по продиктованному номеру. В итоге сити-менеджер не был оштрафован, говорится в сюжете.

К слову, на видео заметно, что перед входом в РИИ на импровизированной «парковке» располагаются сразу два авто — Lexus и Jeep. Судя по всему, первый внедорожник как раз и является собственностью чиновника. Рядом находятся знаки — «Парковка запрещена», причем включая даже авто для инвалидов. Действие указателей распространяется на 50 м, таким образом «захватывая» пятачок и перед РИИ.

Напомним, согласно декларации о доходах за 2016 год градоначальник располагал только Toyota Kluger. Супруга г-на Фельдмана по документам передвигается на Nissan March.