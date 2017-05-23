Громогласова vs Дьяконенко: Бийск и Рубцовск продолжили декларационную кампанию за 2016 год

Чиновники и депутаты Бийска и Рубцовска отчитались о доходах за 2016 год. Декларации размещены на офсайтах органах исполнительной и законодательной власти.

Глава администрации Бийска Николай Нонко, который 25 мая официально покинет свой пост, отчитался о 874,1 тысячи рублей (было 855,7 тысяч рублей), полученных в 2016 году. В собственности у сити-менеджера значится квартира (63,3 кв. м), земельный участок (1280 кв. м) и садовый дом (130 кв. м), а также гараж (34,9 кв. м). Передвигается сити-менеджер на Nissan Teana. Супруга г-на Нонко задекларировала 1,322 млн рублей (годом ранее - 1,267 млн рублей).

Первый замглавы администрации Сергей Крыжановский (в настоящее время находится в статусе и. о. сити-менеджера) показал доход в 796,9 тысяч рублей (в 2015 году - 784,4 тысячи рублей). Жена чиновника заработала 309,8 тысяч рублей. Супругам принадлежит квартира площадью 60 кв. м. Другие заместители Николая Нонко продемонстрировали неравные доходы. Так, например, Антонина Мелихова задекларировала 1,144 млн рублей и автомобиль KIA Sportage, Валентина Трофимова уведомила о 804,7 тысячах рублей и сразу двух авто: Infiniti QX 56 и Honda Crosstour. Наталья Скорнякова за минувший год заработала 818,8 тысяч рублей. Наконец, и. о. замглавы администрации Дмитрий Маслюк показал 733 тысячи рублей и Lexus RX350.

Глава Бийска Лидия Громогласова в 2016 году задекларировала 1,046 млн рублей, что на 45 тысяч рублей меньше аналогичного показателя за предыдущий календарный период. Супруг главы депутатского корпуса Бийска отчитался о 484,4 тысячах рублей (было 492 тысячи рублей). В собственности у четы находится квартира (64,7 кв. м), а также автомобиль UAZ Patriot и автоприцеп РМ3531М.

Зампредседателя Бийской гордумы Олег Гузеев задекларировал 757,7 тысяч рублей, повторив прошлогодний результат. На счету г-на Гузеева Lexus RX 330 и квартира (96,4 кв. м), еще одна жилплощадь (53,6 кв. м) принадлежит несовершеннолетнему ребенку. Отдельно стоит остановиться на доходах глав профильных комитетов гордумы. Так, председатель комитета по социальной политике Людмила Бузунова отчиталась о 1,123 млн рублей. Доход председателя комитета по законности и местному самоуправлению Натальи Быковой составил 1,139 млн рублей, главы комитета по ЖКХ и транспорту Сергея Величко — 824,9 тысяч рублей, председателя комитета по бюджету, налоговой и финансовой политике Александра Зориха — 1,08 млн рублей. Наконец, глава комитета по экономической политике, предпринимательству, собственности и земельным отношения Игорь Степанов отчитался о 1,167 млн рублей.

На этот раз среди депутатов Бийской гордумы не оказалось народных избранников с нулевым доходом. Как и год назад, абсолютным лидером среди всех 30 депутатов БГД стал бизнесмен Андрей Форнель с годовым доходом в 15,682 млн рублей (было 14,733 млн рублей). К его активам относятся несколько земельных участков, жилой дом, гаражный бокс, нежилые здания, ЛЭП и др. Кроме того, автопарк г-на Форнеля состоит из Toyota Camry и Ford Focus. Жена основателя торговой сети «Форне» показала 26,56 млн рублей (годом ранее - 25,5 млн рублей). Также ей принадлежит автомобиль Lexus RX350.

«Отступник» Евгений Беляев, на прошлой неделе перешедший из фракции «Единая Россия» в КПРФ, отчитался о 541,6 тысячах рублей. Его полный тезка задекларировал 4,194 млн рублей, заняв второе место по доходам после г-на Форнеля.

Чуть более скромно на фоне своих бийских коллег смотрится Рубцовск. Это касается как чиновников, так и депутатов. Как следует из данных с офсайта администрации Рубцовска, новоиспеченный сити-менеджер Дмитрий Фельдман в прошлом году задекларировал 693,9 тысяч рублей. В собственности у градоначальника — квартира (79,3 кв. м) и автомобиль Toyota Kluger. Супруга г-на Фельдмана заработала 335,2 тысячи рублей, передвигается жена главы администрации города на Nissan March.

Первый замглавы администрации Рубцовска Владимир Пьянков указал в декларации 491,7 тысяч рублей, земельный участок, квартиру, садовый дом, гараж, нежилое административное помещение и автомобиль Nissan X-Trail. У жены чиновника за год вышло 639,2 тысячи рублей дохода. Замглавы администрации города Олег Обухович задекларировал 470,5 тысяч рублей. У него вместе с супругой есть три квартиры, а жена перемещается на Hyundai Matrix. Кроме того, о доходах отчитались еще два и. о. замглавы администрации Рубцовска. Обращает на себя внимание автопарк Игоря Левина и его супруги - Toyota Land Cruiser Prado, «ВАЗ 2108», «ГАЗ 33021», мотоцикл Honda GL 1500, Mercedes-Benz.

Глава Рубцовска Александр Дьяконенко задекларировал 1,03 млн рублей (было 1,129 млн рублей). Ему принадлежат автомобили Mercedes ML 350 и «УАЗ 39629». Совместно с супругой избранник владеет земельным участком (2087 кв. м), жилым домом (301,7 кв. м), квартирой (69,7 кв. м) и нежилым помещением (93,6 кв. м). Жене г-на Дьяконенко принадлежит гаражный бокс (28,3 кв. м), а также Toyota Vista. Зампредседателя горсовета Сергей Пчеляков заработал в прошлом году 729 тысяч рублей, потеряв по сравнению с 2015 годом сразу 2 млн рублей.

Из других народных избранников отметим доходы Сергея Чупина - 3,843 млн рублей (было 2,611 млн рублей), Сергея Косухина - 2,38 млн рублей (годом ранее 2,457 млн рублей) и Александра Вартанова - 2,184 млн рублей (против 3,241 млн рублей). Особняком стоит заработок супруга Ирины Кох — 11,3 млн рублей (в 2015 году - 17,95 млн рублей). В автопарке у четы находятся три автомобиля Mercedes, несколько Toyota, Audi Q5, «КАМАЗы», «ЗИЛы», «ГАЗы», «УРАЛы», «УАЗы», мотовездеход, снегоход, моторная лодка, экскаватор, трактор, прицепы и полуприцепы и т. д. У депутата Яна Мадяра, равно как и у его коллеги по горсовету Максима Забудаева, нет задекларированных доходов.

Напомним, ранее сведения о доходах за 2016 год опубликовали депутаты Барнаульской гордумы и представители местной горадминистрации, включая сити-менеджера краевого центра Сергея Дугина.