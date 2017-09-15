×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцы побывали на дне города

9 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
88
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийская команда КВН «Взрывая время» добилась успеха в Новосибирске
Рубцовского энергетика осудили за смерть двухлетней девочки от удара током
Участники открытия сезона псовой охоты на Алтае станут героями телевизионной программы
«УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ»: НОВЫЕ ИМЕНА, часть 2


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
42
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
75
В блогах
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

22
Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

27
Олег Боронин

13.09.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Так случилось в этой жизни...

18
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей На Алтае полицейский чин попал под подозрение в изнасиловании подчиненной

На Алтае полицейский чин попал под подозрение в изнасиловании подчиненной

19.09.2017 08:24

В одном из районов Алтайского края расследуют дело об изнасиловании молодой сотрудницы полиции. Как стало известно ИА «Банкфакс», своим истязателем женщина назвала непосредственного начальника. Преступление вызвало настоящий шок у местных жителей.

По имеющимся сведениям, заявление от пострадавшей поступило в дежурную часть полиции района 5 сентября текущего года, однако сам инцидент произошел еще днем 2 сентября. Сотрудница полиции сообщила, что один из ее непосредственных начальников в течение нескольких часов удерживал женщину в своей квартире. Жители райцентра подтвердили «Банкфаксу» данные сведения, а также рассказали некоторые подробности произошедшего. Они заявляют, что подозреваемый в изнасиловании правоохранитель много лет близко дружил с отцом пострадавшей, который занимает не последнюю должность в том же отделе полиции, куда устроил на службу свою дочь. 2 сентября молодая женщина находилась на рабочем месте, когда ей позвонил подозреваемый и попросил срочно приехать к нему домой (сам он на тот момент находился в отпуске, а его супруга была в отъезде). Там он якобы опоил молодую подчиненную и с 14:00 до 20:00 не выпускал ее из квартиры. После этого женщина в слезах рассказывала о случившемся в дежурной части.

В СУ СКР по Алтайскому краю ответили на официальный запрос «Банкфакса» по изложенным сведениям следующее: «По заявлению жительницы района возбудили и расследуют уголовное дело в отношении местного жителя по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Информация, относящаяся к личности потерпевшей и подозреваемого, а также данные о ходе расследования уголовного дела в интересах следствия не разглашаются».

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю в свою очередь сообщила, что в настоящее время заместителя начальника ОМВД России района, о котором идет речь, временно отстранили от исполнения служебных обязанностей. «Это связано с проведением в отношении него проверки по подозрению в совершении поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. В рамках проверки рассмотрят все обстоятельства произошедшего. В случае, если его вина будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», - резюмировали в региональном главке.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 22
БП

19.09.2017 09:21

У этого достойного полицейского совсем каша в голове?
Шкала искренности

19.09.2017 09:25

А он, этот госчин в чёрной фураге, проф-псих-отбор когда в последний раз проходил иди вообще проходил? Или такой формы отбора уже сейчас для полицаев не существует-берут по преданным глазам?
М. Горький

19.09.2017 09:40

Такие негодяи порочат ряды российской полиции...
4

19.09.2017 09:41

это что получается - уже женщины легкого поведения которых крышуют погоны - им уже и не дают???
Сухов

19.09.2017 09:45

М. Горький писал(а):
Такие негодяи


Эт, как раз, и есть на сегодня -"годяи". Деньгу платят исправно, плюс за бабло крышевать есть кого, в громкие уголовные дела не лезут - "низя".
Вот гармон и играет.
М. Горький

19.09.2017 09:57

Это была ирония...
Предыдущим

19.09.2017 10:14

Вопли сексуальных неудачников, обиженок.
Напишите тут еще о роли буржуазии в вопросах мировой политики.
Чё за бред?
Мужик побухал с девкой, ну может и было чего... в какую то часть тела... завидно что ли?
Михалков

19.09.2017 10:20

Алтайская полиция самая жесткая полиция. Словосочетание вы..л начальник имеет прямой смысл.
Шериф

19.09.2017 10:24

еще один сгорел "на работе"
585

19.09.2017 10:26

себя-то защитить не может, а в ментовку поперлась работать, ну да папка же устроил, считай по блату устроили, наверное не фига не делала, попой крутила, вот отымело начальство. работала у нас такая фифа тож по блату, не стесняясь говорила - я здесь для красоты, я украшение, ну и чпокали некоторые, так хоть заявы не писала
рубцовск

19.09.2017 10:34

оба хороши, с..а не захочет-кобель не вскочит, а вообще по законам гор, он обязан на ней женится)))у папы надо было разрешение спросить прежде чем к дяде домой идти
Токо по - ментовски борзеть ненадо!

19.09.2017 10:35

Предыдущим писал(а):
Мужик побухал с девкой, ну может и было чего


РЕЧЬ ОБ ЭТОМ! Ментовский беспредел во всей красе. А не про мужескую удаль и девичью честь дочки мента.
и грянет гром

19.09.2017 10:35

С трудом верится в произошедшее. Может подстава.
устроил на службу- это и присяга была?

19.09.2017 10:48

на парткоме ЛДПР такие поибушки рассматривали со свечками , а щас дело шьют?
кому-то его должность захотелась ?
Не исключено.

19.09.2017 11:16

устроил на службу- это и присяга была? писал(а):
кому-то его должность захотелась ?


Сериалов НТВ много показывает - академия российских полицейских. И дело ведут знатоки, а не Зна То Ки.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

19.09.2017 11:38

Звезда в шоке. ЕБЖ долго.
...По имеющимся сведениям, заявление от пострадавшей поступило в дежурную часть полиции МО МВД России "Славгородский" в апреле 2016г КРСП 327 и По заявлению жительницы Славгорода всё же возбудили и расследуют уголовное дело в отношении ...... должностных лиц длительное время скрывающих преступление по признакам составов преступлений... не уполномочен в данный публиковать
и до сих пор как ужи на сковородке извиваются правоохранители /полиция и следователи СУ/ разными путями тянут дело, хотя Сталев изобличёв в подделке подписи экспертизой, Фукс до сих пор нет экспертизы её подделки подписей,/ свидетели дали ясные показания о изнасиловании, других свидетелей ( Жанну и Татьяну из администрации ) не опрашивают., а казнокрад до сих пор не дал показания в т.ч. и на полиграфе, что-же от там делал.... и т.д.
Какие-то двойные стандарты у Торубарова и Долгалёва в отношении своих подчинённых, уводят их от уголовной ответственности. Всегда дело НА ДОСЛЕДОВАНИИ, знакомиьтся потерпевшей не дают, то Попова в отпуске, то Шипунов дал команду - пиши жалобы и заявления и так уже почти 1.5 лет.
Но эффект полагаю будет оглушительный, у насильника это оказывается семейный БИЗНЕС!
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.

Не верю!

19.09.2017 14:01

Вместе бухали, потом переспали. Потом мусарилка с мусара 3 дня бабло выдавливала. Стопудово. При настоящем изнасиловании бабы сразу заяву катают, а не думают 3 дня. Ну или жениться отказался.
Гость

19.09.2017 14:17

При чем изнасиловал в извращенной форме насмотревшись порнухи. Подразвальцевал полицмейстер ей видать с пьяных шар то.
Костя

19.09.2017 19:34

Ни какого там изнасилования не будет она зачем к нему домой поехала видать не первый раз да и заявление через три дня
дядя вася

19.09.2017 20:16

С такой полицией и бандиты не нужны, это в Смоленском , полный отдел хулиганов один накуреный работает, другой до Армии скупкой краденого занимался. Смоленский РОВД в переди планеты всей.
Безнаказанность подражает бес предел!!!
дешёвый замысел и занавес дырявый

19.09.2017 21:37

штабс-капитан чистуху рисует уже , краснея ?
эх-ма , Ерин разрешил Эльцыну зачеркнуть ст. 121-1 УК в 93 годе , такой спектакль
модный сёдни бы наворотили - три Оскара +по лимону бакинских и гражданства
ШСА на плечи лицедеев всех.
гость

20.09.2017 00:17

Так, туды в полицию девки гурьбой и валят, чтоб поиметь красивого, здоровенного и здорового.
Там долго не разговаривают, а продвигают по службе только перспективных и сообразительных и доступных?