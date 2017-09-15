На Алтае полицейский чин попал под подозрение в изнасиловании подчиненной

19.09.2017 08:24
В одном из районов Алтайского края расследуют дело об изнасиловании молодой сотрудницы полиции. Как стало известно ИА «Банкфакс», своим истязателем женщина назвала непосредственного начальника. Преступление вызвало настоящий шок у местных жителей.
По имеющимся сведениям, заявление от пострадавшей поступило в дежурную часть полиции района 5 сентября текущего года, однако сам инцидент произошел еще днем 2 сентября. Сотрудница полиции сообщила, что один из ее непосредственных начальников в течение нескольких часов удерживал женщину в своей квартире. Жители райцентра подтвердили «Банкфаксу» данные сведения, а также рассказали некоторые подробности произошедшего. Они заявляют, что подозреваемый в изнасиловании правоохранитель много лет близко дружил с отцом пострадавшей, который занимает не последнюю должность в том же отделе полиции, куда устроил на службу свою дочь. 2 сентября молодая женщина находилась на рабочем месте, когда ей позвонил подозреваемый и попросил срочно приехать к нему домой (сам он на тот момент находился в отпуске, а его супруга была в отъезде). Там он якобы опоил молодую подчиненную и с 14:00 до 20:00 не выпускал ее из квартиры. После этого женщина в слезах рассказывала о случившемся в дежурной части.
В СУ СКР по Алтайскому краю ответили на официальный запрос «Банкфакса» по изложенным сведениям следующее: «По заявлению жительницы района возбудили и расследуют уголовное дело в отношении местного жителя по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Информация, относящаяся к личности потерпевшей и подозреваемого, а также данные о ходе расследования уголовного дела в интересах следствия не разглашаются».
Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю в свою очередь сообщила, что в настоящее время заместителя начальника ОМВД России района, о котором идет речь, временно отстранили от исполнения служебных обязанностей. «Это связано с проведением в отношении него проверки по подозрению в совершении поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. В рамках проверки рассмотрят все обстоятельства произошедшего. В случае, если его вина будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», - резюмировали в региональном главке.
19.09.2017 09:21
19.09.2017 09:25
19.09.2017 09:40
19.09.2017 09:41
19.09.2017 09:45
Эт, как раз, и есть на сегодня -"годяи". Деньгу платят исправно, плюс за бабло крышевать есть кого, в громкие уголовные дела не лезут - "низя".
Вот гармон и играет.
19.09.2017 09:57
19.09.2017 10:14
Напишите тут еще о роли буржуазии в вопросах мировой политики.
Чё за бред?
Мужик побухал с девкой, ну может и было чего... в какую то часть тела... завидно что ли?
19.09.2017 10:20
19.09.2017 10:24
19.09.2017 10:26
19.09.2017 10:34
19.09.2017 10:35
РЕЧЬ ОБ ЭТОМ! Ментовский беспредел во всей красе. А не про мужескую удаль и девичью честь дочки мента.
19.09.2017 10:35
19.09.2017 10:48
кому-то его должность захотелась ?
19.09.2017 11:16
Сериалов НТВ много показывает - академия российских полицейских. И дело ведут знатоки, а не Зна То Ки.
19.09.2017 11:38
...По имеющимся сведениям, заявление от пострадавшей поступило в дежурную часть полиции МО МВД России "Славгородский" в апреле 2016г КРСП 327 и По заявлению жительницы Славгорода всё же возбудили и расследуют уголовное дело в отношении ...... должностных лиц длительное время скрывающих преступление по признакам составов преступлений... не уполномочен в данный публиковать
и до сих пор как ужи на сковородке извиваются правоохранители /полиция и следователи СУ/ разными путями тянут дело, хотя Сталев изобличёв в подделке подписи экспертизой, Фукс до сих пор нет экспертизы её подделки подписей,/ свидетели дали ясные показания о изнасиловании, других свидетелей ( Жанну и Татьяну из администрации ) не опрашивают., а казнокрад до сих пор не дал показания в т.ч. и на полиграфе, что-же от там делал.... и т.д.
Какие-то двойные стандарты у Торубарова и Долгалёва в отношении своих подчинённых, уводят их от уголовной ответственности. Всегда дело НА ДОСЛЕДОВАНИИ, знакомиьтся потерпевшей не дают, то Попова в отпуске, то Шипунов дал команду - пиши жалобы и заявления и так уже почти 1.5 лет.
Но эффект полагаю будет оглушительный, у насильника это оказывается семейный БИЗНЕС!
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
19.09.2017 14:01
19.09.2017 14:17
19.09.2017 19:34
19.09.2017 20:16
Безнаказанность подражает бес предел!!!
19.09.2017 21:37
эх-ма , Ерин разрешил Эльцыну зачеркнуть ст. 121-1 УК в 93 годе , такой спектакль
модный сёдни бы наворотили - три Оскара +по лимону бакинских и гражданства
ШСА на плечи лицедеев всех.
20.09.2017 00:17
Там долго не разговаривают, а продвигают по службе только перспективных и сообразительных и доступных?