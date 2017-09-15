На Алтае полицейский чин попал под подозрение в изнасиловании подчиненной

В одном из районов Алтайского края расследуют дело об изнасиловании молодой сотрудницы полиции. Как стало известно ИА «Банкфакс», своим истязателем женщина назвала непосредственного начальника. Преступление вызвало настоящий шок у местных жителей.

По имеющимся сведениям, заявление от пострадавшей поступило в дежурную часть полиции района 5 сентября текущего года, однако сам инцидент произошел еще днем 2 сентября. Сотрудница полиции сообщила, что один из ее непосредственных начальников в течение нескольких часов удерживал женщину в своей квартире. Жители райцентра подтвердили «Банкфаксу» данные сведения, а также рассказали некоторые подробности произошедшего. Они заявляют, что подозреваемый в изнасиловании правоохранитель много лет близко дружил с отцом пострадавшей, который занимает не последнюю должность в том же отделе полиции, куда устроил на службу свою дочь. 2 сентября молодая женщина находилась на рабочем месте, когда ей позвонил подозреваемый и попросил срочно приехать к нему домой (сам он на тот момент находился в отпуске, а его супруга была в отъезде). Там он якобы опоил молодую подчиненную и с 14:00 до 20:00 не выпускал ее из квартиры. После этого женщина в слезах рассказывала о случившемся в дежурной части.

В СУ СКР по Алтайскому краю ответили на официальный запрос «Банкфакса» по изложенным сведениям следующее: «По заявлению жительницы района возбудили и расследуют уголовное дело в отношении местного жителя по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Информация, относящаяся к личности потерпевшей и подозреваемого, а также данные о ходе расследования уголовного дела в интересах следствия не разглашаются».

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю в свою очередь сообщила, что в настоящее время заместителя начальника ОМВД России района, о котором идет речь, временно отстранили от исполнения служебных обязанностей. «Это связано с проведением в отношении него проверки по подозрению в совершении поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. В рамках проверки рассмотрят все обстоятельства произошедшего. В случае, если его вина будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», - резюмировали в региональном главке.