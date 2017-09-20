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Главная Лента новостей На Алтае любитель выпить пытался убить незнакомца за «трезвый взгляд»

На Алтае любитель выпить пытался убить незнакомца за «трезвый взгляд»

21.09.2017 10:30

Полицейские Кош-Агачского района задержали 32-летнего местного жителя, который избил приезжего мужчину и угрожал ему убийством. Поводом для конфликта стало нежелание потерпевшего разделить увлечения сельчанина, следует из сообщения ГУ МВД России по РА.

Предварительно установили, что потерпевший приехал в село Кош-Агач к своему знакомому, где и остался переночевать. Около полуночи к хозяину дома пришел изрядно выпивший 32-летний житель села Кокоря. Он познакомился с гостем и предложил ему выпить, на что получил отказ. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый взял штакетник и избил им мужчину, потом он схватил кухонный нож и стал угрожать противнику убийством. После этого сельчанин скрылся, а хозяин дома вызвал своему знакомому «скорую помощь».

Правоохранители задержали подозреваемого в селе Акташ Улаганского района и доставили в отделение полиции. В ходе разбирательства мужчина признался в содеянном, пытаясь оправдаться тем, что перебрал с алкоголем. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Комментарий

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Комментариев 1
Трезвый взгляд

21.09.2017 15:07

Это не про меня. Со мной все нормально. Пострадавшему желаю скорейшего выздоровления.