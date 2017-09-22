Чертеж немецкого автомата уберут с памятника алтайскому оружейнику Михаилу Калашникову в Москве

22.09.2017 17:33
На Садовом кольце в Москве 19 сентября торжественно открыли памятник знаменитому алтайскому конструктору Михаилу Калашникову. Несколькими днями позже оружейные эксперты заявили, что на нем изображен чертеж немецкого автомата StG 44. Директор заказчика монумента Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов заявил, что изображение уберут с барельефа памятника в ближайшее время, сообщает агентство городских новостей «Москва».
На детали барельефа, представляющего собой схему автомата, обратил внимание специалист по истории военной техники Юрий Пашолок. В своем профиле в Facebook он для сравнения привел фото барельефа и схему немецкого автомата Sturmgewehr (Stg) 44, разработанного в 1944 году. «Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!» — написал г-н Пашолок.
Г-н Кононов позже признал ошибку и сказал, что ее в ближайшее время исправят. «Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали», — сказал г-н Кононов.
Между тем Владислав Кононов снял с себя ответственность за произошедшее. «Важно понимать, что военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», — приводит издание его слова.
Кроме того, как пояснил г-н Кононов, произошедший инцидент даже принес пользу, поскольку он опровергает миф о том, что Михаил Калашников был не самостоятельным конструктором, а опирался на разработки немецкого конструктора Хуго Шмайссера. «И благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенное разные автоматы, и обвинять Калашникова в заимствовании категорически неверно», — сказал г-н Кононов.
Фото: страница Юрия Пашолока в Facebook
22.09.2017 17:53
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Страно как-то, если каждый желающий видит, а скульптор с подмастерье не увидели, хотя своими руками все делали - выводы как раз противоположные напрашиваются - что они очень похожи. Но у нас объяснит могут что угодно и как угодно - спецы по доказательству от противного...
22.09.2017 18:21
АК, потом АКМ и АК-74 - наглядное тому свидетельство.
Что касается Sturmgewehr (Stg) 44, то и сам Калашников писал, что он старался вобрать в свое изделие все лучшее. Тем паче, что его автомат все же иначе работает.
+ удивительная простота в обслуживании и надежности семейства АК. Сам тому свидетель - опыт армейской службы вспоминал не раз.
Наконец, к чему вся эта смешная шумиха? "Доказать", что русские лохи и не могут свой автомат изобрести? Хм... Точно смешно.
22.09.2017 19:00
22.09.2017 19:03
в век интернета , когда можно сличить чертежи , и посмотреть на детали не выходя из дома !
если бы у власовцев из рвио были бы мозги , они бы могли обвинить калашникова в краже алгоритма
шмайсера , что то же смешно , но не так же топорно !
22.09.2017 19:10
То поздравительные открытки массово наштампуют вместе с метровыми баннерами ко "Дню защитников Отечества" с силуэтами основных танков и самолётов НАТО. То теперь вот Михаилу Тимофеевичу "шмайсер" подсуропили.