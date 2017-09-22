Чертеж немецкого автомата уберут с памятника алтайскому оружейнику Михаилу Калашникову в Москве

Чертеж немецкого автомата на памятнике алтайскому конструктору

На Садовом кольце в Москве 19 сентября торжественно открыли памятник знаменитому алтайскому конструктору Михаилу Калашникову. Несколькими днями позже оружейные эксперты заявили, что на нем изображен чертеж немецкого автомата StG 44. Директор заказчика монумента Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов заявил, что изображение уберут с барельефа памятника в ближайшее время, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На детали барельефа, представляющего собой схему автомата, обратил внимание специалист по истории военной техники Юрий Пашолок. В своем профиле в Facebook он для сравнения привел фото барельефа и схему немецкого автомата Sturmgewehr (Stg) 44, разработанного в 1944 году. «Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!» — написал г-н Пашолок.

Г-н Кононов позже признал ошибку и сказал, что ее в ближайшее время исправят. «Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали», — сказал г-н Кононов.

Между тем Владислав Кононов снял с себя ответственность за произошедшее. «Важно понимать, что военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», — приводит издание его слова.

Кроме того, как пояснил г-н Кононов, произошедший инцидент даже принес пользу, поскольку он опровергает миф о том, что Михаил Калашников был не самостоятельным конструктором, а опирался на разработки немецкого конструктора Хуго Шмайссера. «И благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенное разные автоматы, и обвинять Калашникова в заимствовании категорически неверно», — сказал г-н Кононов.