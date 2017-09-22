Официальные структуры прояснили обстоятельства кровавого перформанса в алтайских судах

УФСИН России по Алтайскому краю не станет привлекать к ответственности алтайских заключенных, которые утром 21 сентября пытались порезать руки во время судебных заседаний. Об этом ИА «Банкфакс» заявил начальник пресс-службы ведомства Антон Сингизин. Он также сообщил, что в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Как пояснили в управлении, вечером 21 сентября сотрудники конвойной службы ГУ МВД России по Алтайскому краю доставили подследственных в СИЗО-1. При полном обыске и осмотре медработником у них обнаружили порезы кожи на предплечьях, а у одного — и на шее. Перечисленные раны не нанесли мужчинам серьезного вреда, и сейчас их здоровью ничего не угрожает. Заключенные в свою очередь успели написать объяснительные, в которых указали, что увечья нанесли себе осколками от шариковых ручек. Таким образом они решили выразить свое несогласие с предъявляемыми им обвинениями.

Кроме того, в УФСИН по Алтайскому краю отметили, что вопреки распространившейся информации, только один из авторов акции участвовал в августовской голодовке. Остальные же ни разу не нарушали общественный порядок на территории СИЗО. Членовредительство произошло вне стен изолятора, поэтому у ведомства нет никаких оснований привлекать подследственных к дисциплинарной ответственности. В управлении также добавили, что грубых нарушений общественного порядка в СИЗО-1 в принципе не было, за исключением отказа от пищи двумя заключенными. Это произошло 9 августа текущего года, когда двое мужчин написали соответствующее заявление, однако уже 15 августа голодовка прекратилась.

Напомним, 21 сентября адвокат Анастасия Бучнева заявила СМИ, что сразу четыре арестанта барнаульского СИЗО якобы пытались покончить жизнь самоубийством — они порезали руки прямо во время судебных заседаний. Между тем в пресс-службе Центрального районного суда Барнаула, где произошла одна из акций, случившееся назвали провокацией. Остальные ведомства от оперативных комментариев отказались.