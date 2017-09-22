Алтайские заключенные-акционисты устроили кровавый перформанс для судей

21 сентября текущего года адвокат Анастасия Бучнева заявила СМИ, что сразу четыре арестанта барнаульского СИЗО якобы пытались покончить жизнь самоубийством — они порезали руки прямо во время судебных заседаний. Между тем в пресс-службе Центрального районного суда Барнаула, где произошла одна из акций, случившееся назвали провокацией.

Как заявила «Вестям 22» г-жа Бучнева, которая является адвокатом одного из подсудимых, все четыре случая произошли в разных залах Алтайского краевого суда и Центрального районного суда Барнаула примерно в одно и то же время. «Уточняла у приставов, первый случай произошел в 10:16. В это время следователю, который был на нашем заседании, поступило sms-сообщение, что один из подследственных это совершил. Когда это услышали, соответственно, последовала череда. Далее были предприняты меры, чтобы предупредить остальных приставов в залах, где проходили заседания с другими участниками этой группы. Тем не менее реакции никакой от них не последовало, и «вскрытия» продолжились. В дальнейшем, насколько мне известно, они были госпитализированы в больницу», - рассказала адвокат. Она также пояснила, что речь идет о той же группе людей, которая в августе 2017 года якобы объявляла голодовку в барнаульском следственном изоляторе № 1. Обвиняемые считают, что расследование их уголовных дел проведено некорректно. Письмо арестантов есть в распоряжении БФ. В нем от лица девяти человек звучат требования встречи с представителями Генпрокуратуры, Госдумы, общественниками, СКР и т.д. Известно, что группировке из Заринска сначала предъявили обвинение в вымогательстве, а позже количество статей увеличилось.

По мнению Анастасии Бучневой, в экстренной ситуации конвой сработал неоперативно. «На вопрос, проводился ли досмотр, сотрудники подтвердили, что досмотр проводился. Все это длилось кратковременно, скажем так. Как мне показалось, мой подсудимый наносил себе увечья в течение пяти минут - шею, руки. На мой взгляд, конвой действовал не очень быстро. В дальнейшем подсудимые были удалены, а позже уже вызвали «скорую помощь», - поделилась подробностями защитница.

Между тем в пресс-службе Центрального районного суда Барнаула «Банкфаксу» подтвердили факт попытки подсудимого порезать себе руку. Однако представители суда заметили, что это вряд ли можно назвать суицидом — скорее случившееся напоминало показательную акцию протеста. Дело в том, что арестант нанес себе поверхностные раны и при этом беспокоился, как бы ему не испачкаться кровью. Автору перформанса оперативно вызвали «скорую помощь» и отправили в больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе Алтайского краевого суда ни подтверждать, ни опровергать распространившиеся сведения не стали, попросив прислать официальный запрос. Член Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Алексей Детков в телефонном разговоре с БФ заявил, что им никакой жалобы от указанных заключенных пока не поступало, и потому о случаях попыток вскрыть вены на суде им неизвестно. В УФССП по Алтайскому краю открестились от каких-либо комментариев, пояснив, что сотрудники их ведомства по данным фактам в суд не привлекались. В краевом главке полиции также заявили, что информацией о случившемся не располагают. С аппаратом Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина на момент публикации связаться не удалось.

Напомним, в августе текущего года ряд СМИ растиражировали информацию о массовой голодовке и попытке заключенным барнаульского СИЗО-1 зашить себе рот. По данным журналистов, этим активистом являлся некогда влиятельный «вор в законе» Николай Кузьмин, известный в криминальных кругах по прозвищу «Младенец». Однако позже в УФСИН опровергли сведения о большом числе голодающих и якобы имевшем место членовредительстве. Ведомство сообщило, что два человека, содержащиеся в СИЗО-1, действительно написали заявления об отказе от приема пищи. Они не согласны с материалами уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Добавим, что готовность присоединиться к голодовке тогда выразил и находящийся на данный момент в заключении экс-депутат АКЗС Александр Мастинин. Однако выступающая в СМИ от его имени адвокат Елена Фогель не стала раскрывать мотивы своего доверителя.