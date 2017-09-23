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Главная Лента новостей Алтайского «пациента», угрожавшего зарезать врачей, отправили на покой в колонию

Алтайского «пациента», угрожавшего зарезать врачей, отправили на покой в колонию

26.09.2017 10:53

Мировой суд Горно-Алтайска вынес приговор 41-летнему местному жителю, который угрожал ножом фельдшеру кареты «скорой помощи». Причем экипаж прибыл, чтобы помочь мужчине, который чувствовал себя очень плохо, сказано на сайте прокуратуры Республики Алтай.

В суде установлено, что в мае 2017 года дежурному «скорой» поступил вызов, сообщалось, что на остановке общественного транспорта мужчине стало плохо. Автомобиль прибыл на место и забрал предполагаемого пациента, чтобы отвезти его в медучреждение. Однако попав в салон мужчина начал скандалить и достал нож. Размахивая им, он угрожал фельдшеру убийством. После этого адрес назначения сменился с больницы на отделение полиции.

По итогам инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Суд не стал церемониться и назначил преступнику восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Отметим, что это далеко не единственный случай нападения на медиков в «двух Алтаях». Не редкость это и по всей России. Из-за особых условий труда фельдшеров «скорой» и лакуны в законодательстве по этому вопросу Госдума в начале 2017 года призывала приравнять нападение на сотрудников медучреждений к нападению на представителей власти. Пока вопрос находится в стадии проработки.

Напомним, что после трагедии на Камчатке, где «скорая» не успела к пациенту из-за отказавшегося уступить проезд автомобилиста, собственные меры предприняли алтайские полицейские. В рамках специального рейда они «подменили» медиков в каретах «скорой помощи», чтобы проверить, уступают ли дорогу барнаульские водители. В пути стражи порядка вели видеосъемку, а нарушителей штрафовали и объясняли им действующие правила. Как рассказали в ГИБДД, такие рейды дисциплинируют автомобилистов.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 10
Кyм

26.09.2017 11:56

Ну много нас таких,а лечить , то кто будет?
!!!

26.09.2017 13:14

... ты следующий, судя по всем комментам здесь ! )))))
рубцовск

26.09.2017 15:23

просто так угрожать начал?без повода?медики, оказывая мед помощь(выполняя свою работу) часто хамят, могут двинуть не слабо(пример реанимац.отделение гб№2-таких ублюдков еще поискать) и очень удивляются когда в ответ прилетает в челюсть. кстати высокая смертность в стране связана с полным непрофессионализмом и халатностью вонючек в несвежих белых халатах
куме

26.09.2017 15:27

как они лечат, то можно и без лечения, сколько детей покалечили роженицам, воспаление от онкологии отличить не могут, да еще куча позорных примеров-уроды
медик

26.09.2017 16:09

рубцовск писал(а):
просто так угрожать начал?без повода?медики, оказывая мед помощь(выполняя свою работу) часто хамят, могут двинуть не слабо(пример реанимац.отделение гб№2-таких ублюдков еще поискать) и очень удивляются когда в ответ прилетает в челюсть. кстати высокая смертность в стране связана с полным непрофессионализмом и халатностью вонючек в несвежих белых халатах

Не уважаемый, кстати, лечись дома. Флаг в руки.
nazailmanov

26.09.2017 18:03

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Массаж мозга

26.09.2017 19:07

Последнему,ты чуваг крут,опустил орального ниже плинтуса!
СИСИ 20!8-в жопе!
медику

26.09.2017 19:41

да приходится дома лечится, но если мы лечимся дома и ты падла не выполняешь своих обязанностей, то потрудись и зар.плату отдавать назад государству, а то выходит ты пьешь, жрешь и срешь на халяву)))
16:09

26.09.2017 19:47

так вы и ведете себя так будто показываете - иди домой лечись и не мешай мне чай пить. взрослые тети и дяди врачи вроде с высшим образованием на приеме с пациентом кривляются как обезьяны и тупо шутят над болезнями неизлечимо больных людей- это верх моразма и деградации
медик

26.09.2017 20:08

Я принимаю и в частном порядке, ко мне всегда очередь. Не нравится - лечитесь сами, тот кто лечится у меня - рад этому. Можете захлебнуться ядовитой слюной, но размазывать себя по полу не позволю. Требуете уважения к себе, уважайте специалистов медиков.