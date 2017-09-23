Алтайского «пациента», угрожавшего зарезать врачей, отправили на покой в колонию

Мировой суд Горно-Алтайска вынес приговор 41-летнему местному жителю, который угрожал ножом фельдшеру кареты «скорой помощи». Причем экипаж прибыл, чтобы помочь мужчине, который чувствовал себя очень плохо, сказано на сайте прокуратуры Республики Алтай.

В суде установлено, что в мае 2017 года дежурному «скорой» поступил вызов, сообщалось, что на остановке общественного транспорта мужчине стало плохо. Автомобиль прибыл на место и забрал предполагаемого пациента, чтобы отвезти его в медучреждение. Однако попав в салон мужчина начал скандалить и достал нож. Размахивая им, он угрожал фельдшеру убийством. После этого адрес назначения сменился с больницы на отделение полиции.

По итогам инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Суд не стал церемониться и назначил преступнику восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Отметим, что это далеко не единственный случай нападения на медиков в «двух Алтаях». Не редкость это и по всей России. Из-за особых условий труда фельдшеров «скорой» и лакуны в законодательстве по этому вопросу Госдума в начале 2017 года призывала приравнять нападение на сотрудников медучреждений к нападению на представителей власти. Пока вопрос находится в стадии проработки.

Напомним, что после трагедии на Камчатке, где «скорая» не успела к пациенту из-за отказавшегося уступить проезд автомобилиста, собственные меры предприняли алтайские полицейские. В рамках специального рейда они «подменили» медиков в каретах «скорой помощи», чтобы проверить, уступают ли дорогу барнаульские водители. В пути стражи порядка вели видеосъемку, а нарушителей штрафовали и объясняли им действующие правила. Как рассказали в ГИБДД, такие рейды дисциплинируют автомобилистов.