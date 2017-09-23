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Главная Лента новостей Алтайский охотник вместо лося случайно «уложил» из ружья собственного друга

Алтайский охотник вместо лося случайно «уложил» из ружья собственного друга

26.09.2017 17:20

Шипуновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в связи с гибелью местного жителя на охоте. Главным подозреваемым оказался 54-летний товарищ погибшего, с которым он вместе отправились на промысел, сказано на сайте ведомства.

Следствие установило, что вечером 23 сентября 2017 года мужчины находились на охоте вблизи села Урлапово Шипуновского района. Они вели добычу лося и заранее разработали тактику травли зверя. Однако 41-летний потерпевший неожиданно для товарища изменил оговоренную траекторию движения. Услышав шорохи в предполагаемой стороне нахождения лося, подозреваемый выстрелил туда из охотничьего ружья и попал в приятеля. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице.

После случившегося охотник решил уйти от ответственности и заявил, что ружье случайно выпало из рук и ударилось о землю, так произошел выстрел. Однако следователь с помощью экспертов опроверг данную версию. Под тяжестью доказательств мужчине пришлось дать признательные показания. В настоящее время следствие проводит дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарий

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Комментариев 13
горец

26.09.2017 17:51

Дежавю Краснощеково. Жаль мужика. Неужели с голода опухли.
Гость

26.09.2017 18:05

Погибший полицейский чин вроде как говорят ...
Охотник

26.09.2017 18:45

Правило на охоте : Не видишь зверя или птицу - не стреляй!
Тем не менее,

26.09.2017 19:32

счёт не в пользу животных, истребляемых людями.
Вольфсон Т.И.

26.09.2017 19:54

Перебили все вокруг!КАКАЯ ОХОТА? Охота, когда из лука или из берданки,а когда из нынешних ружей-прямое убийство. Зимой заячьего следа не увидишь. Ну, что за тяга, губить живое? Сначала звери, потом и себе подобные.
Даааааа..

26.09.2017 20:02

Запретить охоту на 50 лет на всех животных и птиц. И это будет правильное решение.
гость

26.09.2017 20:53

Так и Дугина могут укокошить, заядлого охотника, Карлина скоро уволят, совсем осиротеем...
село

26.09.2017 21:00

Ворон надо стрелять. Развелось их тьма тьмущая! Люди уже подсолнухи перестали сажать... И дыни клюют, и арбузы клюют. Тыквы хоть не сади, все семена вытащат из земли...
Читатель

26.09.2017 21:36

Не стоит охотиться ни на кого. Нина ворон. ни на зверье. Это месть природы. неужели нечего есть? Зачем убивать такого прекрасного величественного зверя? Как рука поднимается? может после этого хотя бы этот убийца перестанет охотиться.
777

26.09.2017 22:59

Жаль что лось не ухренакал стрелка рогами или копытами. Был бы счет 2:0 в пользу природы. А так счет минимальный.
гость

26.09.2017 23:08

А другие, которые были с ними, разбежались ? Говорят, их было несколько человек .....
AID

26.09.2017 23:30

Это же менты,набухались и давай пулять куда папала вот и попало,и все сразу обосрались и разбежались в итоге сделают так,что лось отобрал у его ружьё и стрельнул и все повярят,подругому быть не межет это же наша доблестная полиция,сочинения у них на отлично
ВитЁк

26.09.2017 23:35

Анекдот о том, как лось отстреливаться начал

судья – обвиняемому:
- почему Вы стреляли в друга на охоте?
- я думал, что это Лось, Ваша честь!
- и когда поняли, что ошиблись?
- когда Лось начал отстреливаться!