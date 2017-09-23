Алтайский охотник вместо лося случайно «уложил» из ружья собственного друга

Шипуновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в связи с гибелью местного жителя на охоте. Главным подозреваемым оказался 54-летний товарищ погибшего, с которым он вместе отправились на промысел, сказано на сайте ведомства.

Следствие установило, что вечером 23 сентября 2017 года мужчины находились на охоте вблизи села Урлапово Шипуновского района. Они вели добычу лося и заранее разработали тактику травли зверя. Однако 41-летний потерпевший неожиданно для товарища изменил оговоренную траекторию движения. Услышав шорохи в предполагаемой стороне нахождения лося, подозреваемый выстрелил туда из охотничьего ружья и попал в приятеля. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице.

После случившегося охотник решил уйти от ответственности и заявил, что ружье случайно выпало из рук и ударилось о землю, так произошел выстрел. Однако следователь с помощью экспертов опроверг данную версию. Под тяжестью доказательств мужчине пришлось дать признательные показания. В настоящее время следствие проводит дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.