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Главная Лента новостей Алтайский министр «от труда» не заметил протестов против «антисоциального законодательства»

Алтайский министр «от труда» не заметил протестов против «антисоциального законодательства»

28.09.2017 09:19

Министр труда и соцзащиты Алтайского края Михаил Дайбов отметил, что в регионе с каждым месяцем уменьшается количество обращений от льготников, так или иначе пострадавших от принятия так называемого «антисоциального пакета» в ноябре 2016 года. Более того, по словам министра, социальный климат в регионе в настоящее время спокойный, «явной протестной реакции не наблюдается».

27 сентября в ходе традиционного правительственного часа перед депутатами Алтайского Заксобрания выступил министр труда и соцзащиты Михаил Дайбов. Чиновник вкратце охарактеризовал работу ведомства за текущий год, оценив ее как достаточно позитивную, но в то же время пообещав, что не станет впадать в эйфорию. Как сообщил народным избранникам г-н Дайбов, после принятия пакета законов в ноябре прошлого года депутаты, наряду с представителями Минтрудсоцзащиты, провели большую разъяснительную работу на местах. Прежде всего, ее объектом стали сельские педагоги, которым поменяли компенсацию за топливо на фиксированную выплату (1800 рублей в месяц), а также льготники, которые получали выплаты по нескольким основаниям (федерального и регионального уровней, либо только регионального уровня). С Нового года им стали платить только по какой-либо одной «статье».

Министр Дайбов продемонстрировал частоту обращений в профильное ведомство на схеме, заострив внимание, что если зимой-весной жители проявляли активность, то к осени она сошла на нет. «Хочу сказать, что явных протестных реакций не наблюдается, люди относятся в основном с пониманием к сложившейся ситуации. Социальный климат у нас спокойный», - не без гордости обратился к парламентариям член краевого кабмина.Также г-н Дайбов привел оптимистичные цифры по средней зарплате в регионе за восемь месяцев текущего года. За период с января по август она выросла на 6,6 %, составив 21 837 рублей. В то же время в крае зафиксирован рекордно низкий за последнее время уровень безработицы - 1,4 %, сообщил министр. Еще одним собственным достижением на данном посту Михаил Дайбов посчитал легализацию трудовых отношений в крае. Согласно приведенной статистике, только в 2017 году было выведено из «тени» 16 тысяч человек, тогда как последние три года — около 80 тысяч работников.

Не обошлось, правда, и без ложки дегтя — чиновник рассказал депутатам об издержках при реорганизации отделений соцзащиты в районах края. Добавим, оптимизация в муниципалитетах идет с 2015 года. Всего, по оценке г-на Дайбова, своей работы лишились 83 человека. Под удар в основном попали главбухи, водители и уборщики. Часть из них были устроены на новую работу, другие отправились на пенсию, остальные были отнесены к категории «самозанятых». Между тем реорганизация не помешала поднять зарплату рядовым сотрудникам соцзащиты. Она, по признанию Михаиала Дайбова, выросла с 12 до 14 тысяч рублей.

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Комментарий

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Комментариев 6
Рубцовчанин

28.09.2017 09:45

Помню, как этот т.н. министр с бледным видом с трибуны городского совета Рубцовска нес всякую чушь, пытаясь объяснить семипалатинцам и пенсионерам, что надо отказываться от каких-либо льгот в пользу дряхлого краевого бюджета. Называл сумму 15млн. Из-за этого он хотел поджечь ситуацию в крае? Еще один яркий пример "успешной" кадровой политики губера-прокурора и его команды. Гнать надо вместе с Карлиным и его "советниками"
Гость

28.09.2017 09:45

Кому ты лечиш дядя , зарплата у него выросла может у вашей верхушки и выросла, а по всей структуре когда было последнее повышение напомните пожайлуста, лет пять назад ?на 300 рублей позорники,зп специалиста 10-12 тыс руб ,обслуживающий персонал :технички,водители ,рабочие ,сторожа от 7 до 12 тыс. Т.ч. не трындите ни о ко ком повышении
Министру

28.09.2017 09:51

Ну ты и п............л
журналист

28.09.2017 09:56

Зачем озвучил зарплату, если ее преподносят намного больше? Политическая ошибка честного Дайбова.
Рабочий

28.09.2017 10:00

Работники ушли потому что на это подояние не выносимо жить,все бы ушли да некуда а поповоду повышения читая лож ,как было 12 так и есть ни рубля ни добавили,только сняли с водителей после объединения котырые работали в труде и получали 18 стали каким-то образом получать12 вот вам и социальная политика, Каролина байдова дугину вы сразу подняли зп
Роман

28.09.2017 10:25

Работать надо, лентяи алтайские