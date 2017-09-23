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Главная Лента новостей В барнаульском дворе ребенка придавило строительной плитой

В барнаульском дворе ребенка придавило строительной плитой

29.09.2017 08:32

Упавшая плита
Упавшая плита

27 сентября жительница Барнаула Татьяна Воронина стала свидетелем трагического происшествия с ребенком. На него обрушилась строительная плита, которая нанесла мальчику серьезные увечья, рассказала горожанка в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

По словам женщины, ЧП случилось во дворе дома на улице Попова, 56, где в настоящее время строится детская площадка. «Ребенок возвращался из школы домой, чуть не дошел до подъезда, его придавило плитой», - пояснила свидетельница происшествия. Горожанка также уточнила, что вокруг стройки нет никаких ограждений. После случившегося мальчика увезли на машине «скорой помощи». По неофициальной информации, которой располагает сообщество, в результате инцидента ребенок получил перелом ноги.

В пресс-службе УМВД России по Барнаулу подтвердили факт травмирования несовершеннолетнего и уточнили, что в настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Данил Зяблов

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Комментарий

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Комментариев 3
Предложение

29.09.2017 10:49

пару раз приложиться этой плитой к строителям новоиспеченным . Понаберут спецов ! От них одны беды да неприятности .
Гость

29.09.2017 11:19

Комфортная среда.
Гость

29.09.2017 12:32

Пилят бабки и все, плевать им на технику безопасности.
Там вообще все под контролем, руководителя ДЭЗ1, при этом он еще и является всеми известным депутатом - господин Суворов.