В барнаульском дворе ребенка придавило строительной плитой

Упавшая плита

27 сентября жительница Барнаула Татьяна Воронина стала свидетелем трагического происшествия с ребенком. На него обрушилась строительная плита, которая нанесла мальчику серьезные увечья, рассказала горожанка в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

По словам женщины, ЧП случилось во дворе дома на улице Попова, 56, где в настоящее время строится детская площадка. «Ребенок возвращался из школы домой, чуть не дошел до подъезда, его придавило плитой», - пояснила свидетельница происшествия. Горожанка также уточнила, что вокруг стройки нет никаких ограждений. После случившегося мальчика увезли на машине «скорой помощи». По неофициальной информации, которой располагает сообщество, в результате инцидента ребенок получил перелом ноги.

В пресс-службе УМВД России по Барнаулу подтвердили факт травмирования несовершеннолетнего и уточнили, что в настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.