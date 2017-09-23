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Главная Лента новостей Проплешины моего города: масштабные рубки в барнаульском парке «Изумрудный» засняли с квадрокоптера

Проплешины моего города: масштабные рубки в барнаульском парке «Изумрудный» засняли с квадрокоптера

29.09.2017 12:34

На снимке можно увидеть масштаб рубок в парке
На снимке можно увидеть масштаб рубок в парке

Несмотря на протесты общественников и депутатов парк «Изумрудный», похоже, лишился значительной части зеленых насаждений. Новый арендатор называет происходящее обновлением, однако горожане подозревают его в желании отдать участки под застройку. С земли масштаб рубок оценить достаточно сложно, однако барнаульский активист Евгений Кучинев с помощью квадрокоптера снял территорию с высоты птичьего полета и отметил на фото наиболее пострадавшие зоны.

Евгений Кучинев отметил зоны, наиболее сильно пострадавшие от рубок
Евгений Кучинев отметил зоны, наиболее сильно пострадавшие от рубок

Г-н Кучинев оформил фотографии в пост «ВКонтакте». По его словам, ему захотелось осмотреть ситуацию в «Изумрудном» с высоты и составить собственное мнение по этому вопросу. Оказалось, что масштабы вырубок и правда серьезные — покрытую растительностью площадь парка проредили почти на половину. Он проанализировал снимки, чтобы понять, что происходит с парком.

На одном кадре видно, что практически полностью схвачен периметр парка и поэтому площадь участка, подвергшегося вырубке, оценить не сложно. На других снимках отчетливо видно, что в юго-восточном углу парка расчищен прямоугольный периметр. «Наводит на мысли — а не готовится ли очередная стройплощадка? Примеров полно — строительство жилого дома в парке на Потоке, который изначально подавался общественности как соцобъект. Или снос кинотеатра «Первомайский» ради строительства детского досугового центра — что там в итоге построили? Разумеется, торговый центр!», — написал Евгений Кучинев.

На одном из вырубленных участков хорошо встанет дом
На одном из вырубленных участков хорошо встанет дом

Он также обратил внимание, что в случае стройки ее инициаторам стоит обратить внимание на историю парка. «Не стоит забывать, что парк частично расположен на месте бывшего кладбища и тот расчищенный периметр без сомнений находится на месте бывших могил. Точно так же были построены жилой дом на Путиловской 20 и 20 «Г», здание Сбербанка и до сих пор строится ледовый дворец. В котловане последнего я лично видел разбросанные человеческие кости и черепа. Где же, спрашивается, ваша духовность, господа вершители судеб? Чужие руки безусловно сделают всю грязную работу, но ответственность все ровно ляжет на ваши плечи», — уверен активист.

Он уточнил, что как и большинство барнаульцев не владеет точной информацией о рубках. Однако он обратил внимание, что депутат Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев уже направил депутатский запрос в администрацию Барнаула с требованием прояснить ситуацию. Ответа чиновников, без сомнения, ожидают многие горожане.

На карте отмечены зоны рубок
На карте отмечены зоны рубок

Евгений Кучинев, барнаульский активист, краевед:

Однажды нам все-таки придется избавиться от позиции «моя хата с краю» и начать отстаивать свое право на комфортную городскую среду. На благоустроенные парки, на чистый ухоженный город и на уважение к памяти наших предков. Но сколько парков и скверов мы перед эти потеряем, и сколько увидим развороченных могил — страшно представить. Яркие огни новостроек, торговых центров, набережных и лестниц ослепляют и мы не замечаем, как за эти «пластмассовые» удовольствия нас лишают по настоящему значимых и дорогих мест.

Напомним, ранее директор компании-арендатора «Лидер» Владимир Фишер заявил о том, что рубки проводятся для продления центральной аллеи. Однако его слова несколько расходятся с реальным положением дел. Так, барнаулец Иван Дворцов с помощью карты указывает, что рубки идут совсем не там, где нужно расчистить площадь для продолжения центральной аллеи. Между тем слухи, что площадь парка «Изумрудный» может быть сокращена и частично передана под застройку, появились не на пустом месте. Представители нового арендатора практически сразу после заключения договора заявили, что для полного восстановления запущенного в последние годы парка им понадобится 5-7 лет. Еще в марте «Банкфаксу» удалось выяснить, что единственным учредителем «Лидера» в базе ЕГРЮЛ значится Владислав Немчинов. Указанный в регистрационной информации телефон директора совпадал с одним из телефонов известного барнаульского застройщика ООО «Адалин-строй».

Ранее сообщалось, что в планах «Лидера» - засыпать пруд в «Изумрудном» и организовать на его месте бассейн под открытым небом. Также здесь собираются реконструировать мостик, который сейчас находится в аварийном состоянии. Кроме того, в парке сделают зеленый лабиринт из живой изгороди, сценическую площадку для проведения праздников, большой детский городок и зоны общепита.

Фото: Евгений Кучинев, карты 2ГИС


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Комментарий

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Комментариев 5
горожанка

29.09.2017 12:46

Еще застройка? Там же и так уже 2 дома построено в парке! А на остальной территории кафе или аттракционы
Гость

29.09.2017 12:56

Люди перестают быть людьми жажда наживы и жадность правят всем. Сказали бы уже честно о том, что основная часть парка будет застроена . Расчет на то, что по пишут и успокоятся. Это и есть КОРРУПЦИЯ .
простакам

29.09.2017 12:59

До вас еще не дошло, что все это делает мафия Новиков-Локтев-Немчинов?
Гость

29.09.2017 13:00

Может пора прокурорским дать оценку происходящему, и поставить точку либо в шумихе, либо в чьей то карьере...
От простаков

29.09.2017 13:29

Дело идет к смене команды видимо. На последок хапнуть вот и всЯ ПРОСТОТА.