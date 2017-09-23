Парк — в щепки: депутат Алтайского Заксобраниия потребовал объяснить масштабные рубки в «Изумрудном»

Владислав Вакаев настроен очень серьезно

Депутат Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев (СР) подготовил запрос в администрацию Барнаула, в котором требует объяснить, на каких основаниях происходит массовая вырубка деревьев в парке «Изумрудном», на которую обратили внимание многие пользователи соцсетей. От очевидцев, побывавших на месте, уже прозвучали предположения о том, что территорию готовят под застройку. Сам г-н Вакаев в Facebook высказал те же подозрения.

На ситуацию в парке изначально обратили внимание читатели ИА «Банкфакс», побывавшие на его территории. На месте они увидели, что десятки деревьев оказались распилены на чурки и аккуратно сложены в ряды или свалены в кучу, посреди всего этого «великолепия» остались лишь массивные пни. Что будет с парком дальше, не ясно — новый арендатор парка «Изумрудный» — компания «Лидер» — пока никак не прокомментировал ситуацию.

Владислав Вакаев решил подключиться к решению проблемы и в условиях почти полного отсутствия информации воспользовался своим депутатским статусом. Для начала он съездил в «Изумрудный», чтобы своими глазами убедиться в масштабе рубок. В итоге он сделал почти однозначный вывод. «Сомнений практически нет – определенную часть парка готовят к застройке. При входе в парк произведена точечная вырубка старых деревьев – к этому вопросов нет. Но вот в юго-восточном углу – справа от планетария, произведена сплошная вырубка. И это место идеально подходит для строительства», — заявил депутат.

Он связал происходящее с окончанием электорального цикла, после которого власти традиционно начинают чувствовать себя свободными от обязательств. «Происходит то, что и следовало ожидать – выборы прошли, обещания о «комфортной городской среде» забыты на следующий же день. И все идет как прежде – уничтожение зеленых зон, точечная застройка, полное игнорирование мнения горожан. Ведь если бы компания, получившая право аренды одного из самых живописных парков города, хотела по-настоящему его развивать, надо было начинать не с вырубки деревьев. Очевидно, что подозрения в адрес нового арендатора, связанного с известным в Барнауле застройщиком, подтверждаются», — заявил г-н Вакаев.

Напомним, что в 2017 году после череды скандалов в парке «Изумрудном» сменился арендатор. Бывший управленец, бизнесмен Павел Тулин сворачивая деятельность прихватил с собой изношенные аттракционы, а также возведенный в прошлом году огромный бассейн, вызвавший возмущение властей. Представители «Лидера» сразу после заключения договора аренды заявляли, что на восстановление парка «Изумрудный» понадобится 5-7 лет.

Еще в марте «Банкфаксу» удалось выяснить, что единственным учредителем «Лидера» в базе ЕГРЮЛ значится Владислав Немчинов. Указанный в регистрационной информации телефон директора совпадал с одним из телефонов известного барнаульского застройщика ООО «Адалин-строй». Учредителем этой компаний, в числе прочих, является некий Сергей Немчинов.

Владислав Немчинов также является директором ООО «Кидвиль», которое открыло на четвертом этаже ТРЦ «Первомайский» «детский город профессий» с одноименным названием. В учредителях этой компании прописаны Сергей Немчинов (19,6 %), Илья Бухтояров (7 %) и Игорь Дублей (73,4 %). Основной профиль — деятельность в области отдыха и развлечений. Примечательно, что двое из учредителей «Кидвиля» имеют такой же статус в ООО «Алтайсода». Речь идет об Игоре Дублее и Сергее Немчинове (по совместительству еще и гендиректор «Алтайсоды»). Кроме того, Игорь Дублей — директор «Адалин-строя».

Отметим, что г-н Тулин ранее выдвигал гипотезу, которая, по его мнению, объясняла все происходившие события и его конфликт с властями, приведший к смене арендатора. «Прочитал на «Банкфаксе» заметку о том, как прошли публичные слушания по парку «Химиков». Когда якобы построенный спортивный комплекс переводится в категорию Ж1, там будет построен жилой дом. Я полагаю, что в центре города земля под застройку заканчивается. И несмотря на временный кризис у строителей, рано или поздно проблема дефицита земельных участков встанет очень остро. Другой причины столь агрессивной политики администрации города в отношении нашего парка я не вижу», — говорил спикер.