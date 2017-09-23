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Прощание с «Изумрудным»

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Главная Лента новостей Парк — в щепки: депутат Алтайского Заксобраниия потребовал объяснить масштабные рубки в «Изумрудном»

Парк — в щепки: депутат Алтайского Заксобраниия потребовал объяснить масштабные рубки в «Изумрудном»

26.09.2017 10:31

Владислав Вакаев настроен очень серьезно
Владислав Вакаев настроен очень серьезно

Депутат Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев (СР) подготовил запрос в администрацию Барнаула, в котором требует объяснить, на каких основаниях происходит массовая вырубка деревьев в парке «Изумрудном», на которую обратили внимание многие пользователи соцсетей. От очевидцев, побывавших на месте, уже прозвучали предположения о том, что территорию готовят под застройку. Сам г-н Вакаев в Facebook высказал те же подозрения.

На ситуацию в парке изначально обратили внимание читатели ИА «Банкфакс», побывавшие на его территории. На месте они увидели, что десятки деревьев оказались распилены на чурки и аккуратно сложены в ряды или свалены в кучу, посреди всего этого «великолепия» остались лишь массивные пни. Что будет с парком дальше, не ясно — новый арендатор парка «Изумрудный» — компания «Лидер» — пока никак не прокомментировал ситуацию.

Владислав Вакаев решил подключиться к решению проблемы и в условиях почти полного отсутствия информации воспользовался своим депутатским статусом. Для начала он съездил в «Изумрудный», чтобы своими глазами убедиться в масштабе рубок. В итоге он сделал почти однозначный вывод. «Сомнений практически нет – определенную часть парка готовят к застройке. При входе в парк произведена точечная вырубка старых деревьев – к этому вопросов нет. Но вот в юго-восточном углу – справа от планетария, произведена сплошная вырубка. И это место идеально подходит для строительства», — заявил депутат.

Он связал происходящее с окончанием электорального цикла, после которого власти традиционно начинают чувствовать себя свободными от обязательств. «Происходит то, что и следовало ожидать – выборы прошли, обещания о «комфортной городской среде» забыты на следующий же день. И все идет как прежде – уничтожение зеленых зон, точечная застройка, полное игнорирование мнения горожан. Ведь если бы компания, получившая право аренды одного из самых живописных парков города, хотела по-настоящему его развивать, надо было начинать не с вырубки деревьев. Очевидно, что подозрения в адрес нового арендатора, связанного с известным в Барнауле застройщиком, подтверждаются», — заявил г-н Вакаев.

Напомним, что в 2017 году после череды скандалов в парке «Изумрудном» сменился арендатор. Бывший управленец, бизнесмен Павел Тулин сворачивая деятельность прихватил с собой изношенные аттракционы, а также возведенный в прошлом году огромный бассейн, вызвавший возмущение властей. Представители «Лидера» сразу после заключения договора аренды заявляли, что на восстановление парка «Изумрудный» понадобится 5-7 лет.

Еще в марте «Банкфаксу» удалось выяснить, что единственным учредителем «Лидера» в базе ЕГРЮЛ значится Владислав Немчинов. Указанный в регистрационной информации телефон директора совпадал с одним из телефонов известного барнаульского застройщика ООО «Адалин-строй». Учредителем этой компаний, в числе прочих, является некий Сергей Немчинов.

Владислав Немчинов также является директором ООО «Кидвиль», которое открыло на четвертом этаже ТРЦ «Первомайский» «детский город профессий» с одноименным названием. В учредителях этой компании прописаны Сергей Немчинов (19,6 %), Илья Бухтояров (7 %) и Игорь Дублей (73,4 %). Основной профиль — деятельность в области отдыха и развлечений. Примечательно, что двое из учредителей «Кидвиля» имеют такой же статус в ООО «Алтайсода». Речь идет об Игоре Дублее и Сергее Немчинове (по совместительству еще и гендиректор «Алтайсоды»). Кроме того, Игорь Дублей — директор «Адалин-строя».

Отметим, что г-н Тулин ранее выдвигал гипотезу, которая, по его мнению, объясняла все происходившие события и его конфликт с властями, приведший к смене арендатора. «Прочитал на «Банкфаксе» заметку о том, как прошли публичные слушания по парку «Химиков». Когда якобы построенный спортивный комплекс переводится в категорию Ж1, там будет построен жилой дом. Я полагаю, что в центре города земля под застройку заканчивается. И несмотря на временный кризис у строителей, рано или поздно проблема дефицита земельных участков встанет очень остро. Другой причины столь агрессивной политики администрации города в отношении нашего парка я не вижу», — говорил спикер.

Фото: страница Владислава Вакаева в Facebook


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Комментарий

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Комментариев 31
Против рубок

26.09.2017 10:44

Арендатор "Изумрудного" - компания "Лидер". Они, похоже, в своем названии буквы "л" и "п" перепутали.
Ваке

26.09.2017 10:48

А что морда лица такая свирепая?
мишка

26.09.2017 10:54

Владислав Вакаев настроен очень серьёзно)))))ахахаха)
123

26.09.2017 11:01

Владислав хочет что бы старые деревья упали на голову детям и тогда он будет РАССТРОЕН очень серьезно!)))
Гость

26.09.2017 11:06

Это было понятно давно. А глава администрации района Новиков врет , как всегда в одну душу с новым арендатором. Со стороны Комсомольского не тронуто, а со стороны стадиона (тыловая сторона) вся вырублена под чистую и на санитарную вырубку это совсем не похоже. Готовится площадка под застройку и карманы под откаты.
Гость

26.09.2017 11:12

Приятно будет жить новым жильцам на месте старого известного кладбища.
Кладбище было основано в 1780 году и просуществовало до начала XX века, а в 1918—1919 годах стало местом массовых расстрелов сторонников советской власти. В 1939 году территория отдана под парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. В центре погоста был вырыт большой пруд, в результате чего, надгробия были снесены, а могилы уничтожены. Здание Кресто-Воздвиженской церкви передано Барнаульскому планетарию. Кроме того, в послевоенное время на территории парка проходили захоронения японских военнопленных...
Переживающий

26.09.2017 11:24

123 писал(а):
Владислав хочет что бы старые деревья упали на голову детям


Прежде, чем такое заявлять, посмотрите на снимки, которые опубликованы на БФ в статье "Прощание с Изумрудным"…
Да, имеются старые деревья, но большинство из них – не поврежденные, живые, которые еще долгое время могли бы радовать жителей города…
Полный беспредел… возмущены действиями администрации Барнаула, ведь это с их подачи происходит вырубка …
Вот вам и градоначальник Дугин, ай да молодец, гнет свою линию, плевать он хотел на жителей города….жаль, нельзя на БФ матерки писать…
сознайся, Слава........

26.09.2017 11:26

Сколько за это отслюнявили генералу В. Новикову?
Для 11:26

26.09.2017 11:32

На жизнь хватит.
Гость

26.09.2017 11:35

Все там вписывает и дом по правУ руку водоем пред светлыми очами Храм и алея с елями к самому парадному. Интересно вот какая судьба стадиона "Клевченя" .
Директор СССР

26.09.2017 11:56

Гость писал(а):
Приятно будет жить новым жильцам на месте старого известного кладбища.


Причём кладбища туберкулезного...
Гость

26.09.2017 11:58

Папа мой 87 лет посмотрел на выходных все это дело и грустно сказал - похоже ПРОДАЛИ парк.
Ru.банок

26.09.2017 12:02

На месте кладбища,устраивать карусели,места для купания?
Родители Сярёги Дугина,зря там не прикопаны
Кот обормот

26.09.2017 12:16

Выборы прошли! Вакаев! Вали в топку!
Ересная

26.09.2017 12:45

У этих ребят богатый опыт вырезки леса. На бывшей территории лыжной базы "Спартак" все вырезали и возвели коттеджи. Все по плану господа.
Владислав,

26.09.2017 13:09

честные жители города - за Вас. Помните об этом и не давайте покоя жуликам из администрации. Варварские рубки по всему Барнаулу, во всех зелёных массивах и на всех улицах. Видимо, скоро дело дойдёт до отстрела этих горе-бизнесменов, приносящих вред народу. Месть народная будет Вам в помощь.
Директор СССР

26.09.2017 13:34

Понятно теперь - там будет такой же дом, типа Партизанская, 93 (застройщик Адалин-строй, где работают Немчиновы). Да и правильно - что толку от этого парка? А природа - это на даче или в горном

Скоро будем жить в казахстанской степи - весь город поспилили, да и сосновый бор тоже... Новому мэру надо дать погоняло "Пильщик" ну или "Кольщик".
гость

26.09.2017 13:56

Директор СССР писал (а)
Новому мэру надо дать погоняло "Пильщик" ну или "Кольщик".

Точнее - "Древесный пилильщик" - есть такое жутко вредное и плодовитое насекомое, выедающее изнутри все, что выращено руками Человека.
Z

26.09.2017 14:43

Кроми обсуждения действий других он ещё на что то способен ? Займите место у подъезда с такими же!
Зина

26.09.2017 14:45

Какой мужчина а как позирует !!!
будет так

26.09.2017 15:00

Не надо искать виноватых. В Отябрьском районе главой администрации числится некто Новиков. Вот раз он глава, значит, ни одно дерево не может быть спилено без его разрешения. А раз пилят без зазрения совести средь бела дня, значит, разрешение от Новикова есть. А там сами считайте, сколько, кому и когда прилетело (указив) на сей счет и сколько они стоят. Ведь по весне врали народу , что не будет вырубок и парк сохранят, и белые лебеди будут рассекать белую гладь озера, и юные влюбленные барнаульцы смогут не только у столба на нулевом километре написать нежные и пылкие письма друг другу, обнять в порыве страсти мамонтенка или прижаться пылающей щекой к паре холодных гвоздик, кои были со временем вывезены из под окон трудящихся чиновников. Ах, Новиков- Новиков! Все глубже и глубже погружаются его сладостные мечты в проекты , которые и дорого стоят, и не совсем оправданы. Думается, не удастся на этот раз бравому генералу устоять под натиском народного неодобрения, и "Справедливая Россия" сумеет восстановить справедливость и проявить народовластие., добившись отмены пагубных и скороспешных решений
ремарка

26.09.2017 15:05

Сковородку перед Политехом начали вырубать.
Директор СССР

26.09.2017 15:33

гость писал(а):
Директор СССР писал (а)
Новому мэру надо дать погоняло "Пильщик" ну или "Кольщик".

Точнее - "Древесный пилильщик" - есть такое жутко вредное и плодовитое насекомое, выедающее изнутри все, что выращено руками Человека.


Сидячебрюхие (лат. Symphyta) — подотряд насекомых из отряда перепончатокрылые, включающий группу семейств пилильщиков и рогохвостов.
Только наши сидячебрюхие пилят не только древесину!
nazailmanov

26.09.2017 18:01

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Гончаров С.В.

26.09.2017 18:20

Да свалите, вы все...бл...и... Нормально все пилят тут, по технологии
Гончарову

26.09.2017 18:24

По какой именно не поясните в краЦЦЦе ...
Чо расплакались то ???

26.09.2017 18:27

Парк останется , но.... маленько потеснят на один домик всего то. Трошки для сэбэ не западло !
гость

26.09.2017 18:44

И ведь не боятся ничего.Интересно,а пуля таких уродов берет? Или они себя возомнили бессмертными?
ранешние хозяева края из боваринских так не борзели

26.09.2017 18:59

на Ленская д.1 аккуратно себе домишко возвели.
нонешние - слов нет , как последний месячишко живут.
такое .....

26.09.2017 19:01

Новикова в отставку!
Директор СССР

26.09.2017 19:11

гость писал(а):
И ведь не боятся ничего.Интересно,а пуля таких уродов берет?


только серебряная!