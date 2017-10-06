Первая октябрьская метель «убаюкала» водителя бензовоза на алтайской трассе

Пострадавший бензовоз

6 октября из-за сильной метели в Алтайском крае оказалось затруднено движение сразу на нескольких региональных дорогах. В результате неготовые к нежданной зиме автомобилисты стали участниками серии ДТП, сообщают в группе Barnaul22 «ВКонтакте». Одним из главных пострадавших о капризов погоды стал алтайский бензовоз, который на скорости сошел с трассы в кювет.

Как уточнили очевидцы событий, авария произошла около 8:00 на трассе А-322 в районе села Топчиха. Из-за сильной метели проезжую часть занесло снегом, водитель бензовоза не справился с управлением, и машину начало водить по дороге из стороны в сторону. В результате автомобиль оказался в кювете - он получил повреждения кузова. Сам водитель, по словам свидетелей ДТП, отделался ушибами. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Стоит также отметить, что несколько мелких аварий и съездов с проезжей части жители Алтайского края зафиксировали и на других дорогах — в направлении Бийска, Рубцовска, Полковникова, Косихи, Шипунова, Советского и др. Как утверждают участники движения, многие еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, и выпавший снег застал их врасплох. Кроме того, видимость на трассах оставляет желать лучшего, поэтому движение с самого утра серьезно затруднено.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в свою очередь предупреждает граждан о вероятности увеличения ДТП, а также аварий на трансформаторных подстанциях. По данным синоптиков, в отдельных районах Алтайского края в ближайшие сутки возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно установление временного снежного покрова. Ветер может усилиться до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составила -4 ..+1˚С, а днем ожидается +2 … 7˚С. Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, а также все реагирующие подразделения других служб находятся в готовности ликвидировать возможные последствия непогоды и оказывать помощь пострадавшим.