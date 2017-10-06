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Главная Лента новостей Постой, паровоз: третий номер из выборного списка рубцовских единороссов отказался от мандата

Постой, паровоз: третий номер из выборного списка рубцовских единороссов отказался от мандата

09.10.2017 13:33

Директор муниципального унитарного троллейбусного предприятия Рубцовска Сергей Черноиванов, который на выборах 10 сентября шел под третьим номером в общемуниципальном списке «Единой России» на выборах в горсовет, отказался от мандата. Инсайдеры предполагают, что это связано с претензиями ЕР в адрес организации предвыборной кампании в проблемном городе.

Об отказе от мандатов г-на Черноиванова и депутата Алтайского Заксобрания Юрия Кайро, шедшего вторым в списке, сказано на сайте ГАС «Выборы». Причина решения, естественно, не указывается, хотя в случае г-на Кайро она вполне понятна — он исполнял роль «паровоза» и реально не претендовал на место в горсовете. Еще до официального опубликования этой информации ИА «Банкфакс» попыталось получить комментарий у Сергея Черноиванова, однако он отказался говорить на тему прошедших выборов.

Депутат прошлого созыва Сергей Пчеляков, также представлявший «Единую Россию» и занимавший пост запредседателя горсовета, сообщил ИА «Банкфакс», что причина решения г-на Черноиванова прозаична. «Он очень успешно руководит троллейбусным предприятием. Просто человек решил отказаться от мандата, чтобы ничто не мешало», — сказал г-н Пчеляков. Он добавил, что 10 октября состоится первая оргсессия горсовета, на которой станет известно, кому достанется два освободившихся мандата.

Между тем источники ИА «Банкфакс» сообщают, что якобы добровольный отказ Сергея Черноиванова занять место в горсовете — продолжение заданного краевым реготделением «Единой России» тренда на обновление команд, показавших не лучшие результаты на местных выборах 10 сентября. По сведениям инсайдеров, еще накануне выборов в адрес кандидата высказывались претензии по поводу ведения кампании, в ходе которой ЕР несколько раз проигрывала оппонентам в медийном поле. Итоги выборов вовсе обескуражили краевое руководство партии.

Напомним, по результатам выборов в горсовет Рубцовска общий список ЕР набрал 30 %, КПРФ – 29,73 %, ЛДПР – 27,43 %, СР – 5,38 %. Один из самых протестных и депрессивных городов края, где за последние месяцы проходило множество митингов, в основном организованных коммунистами, разделил голоса почти поровну между тремя партиями. Во главе списка ЕР стоял известный врач, руководитель городского онкодиспансера Василий Курганский, следом шли депутат Алтайского Заксобрания, директор филиала «Алтайвагона» Юрий Кайро (отказался от мандата), замыкал тройку Сергей Черноиванов. Но даже эти известные и авторитетные среди рубцовчан люди на равных боролись с куда менее статусными лидерами списков КПРФ и ЛДПР.

Наблюдатели не исключают, что причиной таких результатов могла стать позиция городских властей, демонстративно «уклонившихся» от административного сопровождения кандидатов от «партии власти». Более того, по утверждению источников, руководство города могло быть прямо заинтересовано в победе отдельных кандидатов от оппозиции. Любопытно, что накануне выборов в Рубцовске с «инспекцией» побывал алтайский вице-губернатор Виталий Снесарь, который, со слов очевидцев, остался крайне не доволен увиденным и намекнул на возможные оргвыводы со стороны «голубого дома».

Из 14-и округов оппозиции удалось победить в шести. ЛДПР взяла два дополнительных мандата по округам № 1 (Владимир Овчинников) и № 3 (Владимир Бачурин), КПРФ — четыре по округам № 7 (Владимир Белкин), № 10 (Алена Кусаинова), № 12 (Надежда Дрюпина), № 13 (Людмила Мухортова).

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Комментарий

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Комментариев 7
Новость покрылась плесенью

09.10.2017 14:20

Что дошли руки и до Рубцовска?
Цирк в городе на постоянной основе.

09.10.2017 14:23

Это нынешний состав горсовета. Видимо рубцовчане заслужили такую власть своей активностью на выборах. Получите, распишитесь)))
Гость

09.10.2017 14:48

алтайский вице-губернатор Виталий Снесарь, который, со слов очевидцев, остался крайне не доволен увиденным

Так все движухи Едра в Рубцовске согласовывались с Виталием Владимировичем. Чем он не доволен? Качеством своих решений и многолетней необдуманной кадровой политикой А. Карлина? Как настоящий офицер должен поступать в таких случаях?
гость

09.10.2017 15:20

и кто там по списку? огласите
гость

09.10.2017 19:27

"..заданного краевым реготделением «Единой России» тренда на обновление команд, показавших не лучшие результаты на местных выборах 10 сентября."
Чего нового то? Не смешите народ! 24 человека избрали в политсовет, да таких, что клейма негде ставить! Фракцию ЕР в ГСД возглавила воровка, причастная через свои УК к гибели ребенка и женщины. На пост заместителя председателя согласовали бывшего полицейского, которого по криминальным основаниям поперли из полиции. С такими переменами полностью развалят местное отделение ЕР, что проявится на весенних и осенних выборах на всю катушку. Ручное управление закатом партии это называется. Позор Романенко, Клюзову и прочим умникам принимающим решения.
РУБЦОВЧАНИН

09.10.2017 20:49

Сегодня в РУБЦОВСКЕ стало известно,что Алена Кусаинова перешла из КПРФ В Единую Россию. В настоящее время учитывая,что справедливорос Криволапов уже с ЕР, У ЕР есть 15 голосов для избрания Курганского Председателем Горсовета,если единороссы этот момент упустят и продадутся ЛДПРу,через год-полтора единой России в Рубцовске благодаря стараниям Фельдмана-Криволапова-Бачурина не будет.
гость

09.10.2017 22:05

Теперь лдпр (бачурин) и не нужен.