Постой, паровоз: третий номер из выборного списка рубцовских единороссов отказался от мандата

Директор муниципального унитарного троллейбусного предприятия Рубцовска Сергей Черноиванов, который на выборах 10 сентября шел под третьим номером в общемуниципальном списке «Единой России» на выборах в горсовет, отказался от мандата. Инсайдеры предполагают, что это связано с претензиями ЕР в адрес организации предвыборной кампании в проблемном городе.

Об отказе от мандатов г-на Черноиванова и депутата Алтайского Заксобрания Юрия Кайро, шедшего вторым в списке, сказано на сайте ГАС «Выборы». Причина решения, естественно, не указывается, хотя в случае г-на Кайро она вполне понятна — он исполнял роль «паровоза» и реально не претендовал на место в горсовете. Еще до официального опубликования этой информации ИА «Банкфакс» попыталось получить комментарий у Сергея Черноиванова, однако он отказался говорить на тему прошедших выборов.

Депутат прошлого созыва Сергей Пчеляков, также представлявший «Единую Россию» и занимавший пост запредседателя горсовета, сообщил ИА «Банкфакс», что причина решения г-на Черноиванова прозаична. «Он очень успешно руководит троллейбусным предприятием. Просто человек решил отказаться от мандата, чтобы ничто не мешало», — сказал г-н Пчеляков. Он добавил, что 10 октября состоится первая оргсессия горсовета, на которой станет известно, кому достанется два освободившихся мандата.

Между тем источники ИА «Банкфакс» сообщают, что якобы добровольный отказ Сергея Черноиванова занять место в горсовете — продолжение заданного краевым реготделением «Единой России» тренда на обновление команд, показавших не лучшие результаты на местных выборах 10 сентября. По сведениям инсайдеров, еще накануне выборов в адрес кандидата высказывались претензии по поводу ведения кампании, в ходе которой ЕР несколько раз проигрывала оппонентам в медийном поле. Итоги выборов вовсе обескуражили краевое руководство партии.

Напомним, по результатам выборов в горсовет Рубцовска общий список ЕР набрал 30 %, КПРФ – 29,73 %, ЛДПР – 27,43 %, СР – 5,38 %. Один из самых протестных и депрессивных городов края, где за последние месяцы проходило множество митингов, в основном организованных коммунистами, разделил голоса почти поровну между тремя партиями. Во главе списка ЕР стоял известный врач, руководитель городского онкодиспансера Василий Курганский, следом шли депутат Алтайского Заксобрания, директор филиала «Алтайвагона» Юрий Кайро (отказался от мандата), замыкал тройку Сергей Черноиванов. Но даже эти известные и авторитетные среди рубцовчан люди на равных боролись с куда менее статусными лидерами списков КПРФ и ЛДПР.

Наблюдатели не исключают, что причиной таких результатов могла стать позиция городских властей, демонстративно «уклонившихся» от административного сопровождения кандидатов от «партии власти». Более того, по утверждению источников, руководство города могло быть прямо заинтересовано в победе отдельных кандидатов от оппозиции. Любопытно, что накануне выборов в Рубцовске с «инспекцией» побывал алтайский вице-губернатор Виталий Снесарь, который, со слов очевидцев, остался крайне не доволен увиденным и намекнул на возможные оргвыводы со стороны «голубого дома».

Из 14-и округов оппозиции удалось победить в шести. ЛДПР взяла два дополнительных мандата по округам № 1 (Владимир Овчинников) и № 3 (Владимир Бачурин), КПРФ — четыре по округам № 7 (Владимир Белкин), № 10 (Алена Кусаинова), № 12 (Надежда Дрюпина), № 13 (Людмила Мухортова).