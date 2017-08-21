Внеплановый срыв: малые города Алтайского края стали ареной реальной борьбы оппозиции с «партией власти»

Результаты выборов в Барнаульскую городскую думу не преподнесли сюрпризов: «партия власти» ожидаемо «подмяла» соперников и взяла большую часть мандатов по сумме неплохого результата общего списка и полной победы на одномандатных округах. Настоящим полем боя стали малые города региона, где 10 сентября завершилось с большим количеством сюрпризов. Впрочем, результаты в Бийске и Рубцовске вряд ли можно называть неожиданными, учитывая «паралич» местных ячеек «Единой России» и слабую административную поддержку.

Ситуация в Барнауле представляет интерес, поскольку «Яблоко», в 2017 году рассчитывавшее преодолеть проходной барьер в 5 % под брендом «Объединенные демократы», в очередной раз не получило мандатов. Результат в 4,1 % (учитывая, что партия по подсчетам на отдельных участках набирала и более 5 %) не вызвал большого удивления и в комментариях получил наименование «синдром мандата». Впрочем, в партии предсказуемо считают, что результаты голосования были подтасованы. Так, председатель «Яблока» Эмилия Слабунова заявила, что партия не признает результаты выборов в Барнауле, высказав мнение, что глава местного избиркома и отвечающие за выборы представители власти должны уйти в отставку, сообщает РИА «Новости». Г-жа Слабунова заявила, что партия столкнулась «с беспрецедентным досрочным голосованием» в краевом центре.

Отметим, что по данным движения «Голос» результаты «досрочки» действительно очень сильно выбиваются из итогового результата — за «Единую Россию» досрочно якобы проголосовали в среднем более 67 % (при итоговом результате в 49,6 %). По данным достоверных источников ИА «Банкфакс», на некоторых участках показатель был около 80 %. Последуют ли за этим какие-то реальные организационные выводы, как обещали в ЦИК, — пока не ясно. Однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова уже заявила, что итоги выборов в Алтайском крае могут быть отменены, если на то будут достаточные основания при проверке данных досрочного голосования. «Мы не принимаем аргументы избирательной комиссии Алтайского края, которые здесь звучали. Никаких оснований для такого уровня досрочки нет. Наберем основания для отмены и отменим все эти выборы», — приводит слова г-жи Памфиловой «Интерфакс». Возможно, о ситуации дополнительно будет сказано на пресс-конференции крайизбиркома по итогам выборов.

В Бийске схема с массовым досрочным голосованием не применялась и там единороссы показали весьма скромный результат при голосовании по единому округу (ЕР получила 32,45 % голосов, КПРФ – 32 %, ЛДПР – 16,69 %, СР – 13,94). Такой расклад и почти равное число голосов «Единой России» и КПРФ не вызывает удивления, учитывая кризис доверия к «партии власти» в наукограде, связанный в том числе с феноменальными антирейтингами бывшего сити-менеджера Николая Нонко и главы города Лидии Громогласовой.

Ситуацию могли бы выправить одномандатники, на которых ЕР в этот раз сделала основную ставку. Но из 15-и округов единороссам удалось одержать победу лишь на 10-и, то есть треть мандатов отошла оппозиции, что является прецедентом для Бийска. Четыре места достались коммунистам (Василий Белокрылов на округе № 5, Евгений Корчагин на округе № 6, Константин Шебалин на округе № 7 и Елена Терехова на округе № 10), один — справедливороссам (Елена Речкова, округ № 9).

Таким образом единороссы в гордуме нового созыва, вероятно, получат 15 мандатов, коммунисты — девять, ЛДПР и СР — по три. Этот условный успех оппозиции стал возможен благодаря массовому протестному голосованию против бывшего и нынешнего руководства города. Даже то, что Николай Нонко решился добровольно уйти в отставку и отвел от «Единой России» часть негатива, не помогло ЕР избежать «народного гнева». Нынешний и. о. главы администрации Александр Студеникин никак не проявил себя, уйдя в предвыборный отпуск менее чем через месяц после назначения, и эффективность этого решения вызывает большие сомнения. Г-жа Громогласова, возглавляющая местное отделение ЕР, фактически вступила в лобовой конфликт с реготделением и краевыми властями и никак не пыталась снизить напряжение в муниципалитете, к тому же она с катастрофическим результатом проиграла на одномандатном округе «политическому фрику» Евгению Корчагину (903 голоса против 433-х).

Еще более драматично для «Единой России» ситуация сложилась в Рубцовске. Там общий список ЕР набрал 30 %, КПРФ – 29,73 %, ЛДПР – 27,43 %, СР – 5,38 %. Один из самых протестных и депрессивных городов края, где за последние месяцы проходило множество митингов, в основном организованных коммунистами, разделил голоса почти поровну между тремя партиями. При этом из 14-и округов оппозиции удалось победить в шести. ЛДПР взяла два дополнительных мандата по округам № 1 (Владимир Овчинников) и № 3 (Владимир Бачурин), КПРФ — четыре по округам № 7 (Владимир Белкин), № 10 (Алена Кусаинова), № 12 (Надежда Дрюпина), № 13 (Людмила Мухортова). Несмотря на кажущуюся схожесть с ситуацией в Бийске (кризис власти, отсутствие доверия к «Единой России»), причина явной неудачи ЕР в Рубцовске, по всей видимости, кроется в другом.

Для сравнения, глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман находится в должности уже около года (полноправно — с февраля), однако единороссы не оказали ему доверия стать «паровозом» на нынешних выборах — сити-менеджер не принимал в них прямого участия. Во главе списка ЕР встал известный врач, руководитель городского онкодиспансера Василий Курганский, следом шли депутат Алтайского Заксобрания, директор филиала «Алтайвагона» Юрий Кайро и директор муниципального троллейбусного предприятия Сергей Черноиванов. Но даже эти известные и авторитетные среди рубцовчан люди смогли лишь на равных бороться с куда менее статусными лидерами списков КПРФ и ЛДПР. Наблюдатели не исключают, что причиной таких результатов могла стать позиция городских властей, демонстративно «уклонившихся» от административного сопровождения кандидатов от «партии власти». Более того, по утверждению источников, руководство города могло быть прямо заинтересовано в победе отдельных кандидатов от оппозиции. Любопытно, что накануне выборов в Рубцовске с «инспекцией» побывал алтайский вице-губернатор Виталий Снесарь, который, со слов очевидцев, остался крайне не доволен увиденным и намекнул на возможные оргвыводы со стороны «голубого дома».

Особый интерес представляет ситуация на округе № 10, где временно неработающая г-жа Кусаинова смогла с ощутимым перевесом победить харизматичного зампредседателя горсовета Рубцовска Сергея Пчелякова (454 голоса против 371-го). Напомним, что накануне выборов по городу были расклеены листовки от имени г-на Пчелякова с расхожей фразой «Я устал! Я ухожу», к созданию которых приложили руку неизвестные «доброжелатели». Интересно, что в прошлом у Пчелякова был серьезный конфликт с действующим руководителем аппарата горадминистрации Игорем Левиным, который теперь курирует выборы в команде Дмитрия Фельдмана.

В сумме итоги выборов в Рубцовске и Бийске можно назвать максимально реалистичными, поскольку административный ресурс в ходе кампании практически не задействовался, и определяющими факторами стала борьба политических элит и групп влияния, социально-экономическая ситуация и запрос на перемены — классические элементы политики. Победителями вышли силы, использовавшие накопившуюся со времен последних выборов энергию электората и мобилизовавшие 10 сентября своих сторонников.

Добавим, интерес для наблюдателей также представляли выборы главы Сибирского сельсовета Первомайского района, где за победу боролись действующий глава, экс-кандидат в губернаторы Алатйского края Олег Боронин и формально домохозяйка Иоланта Чаплыгина. В итоге г-н Боронин на 20 голосов обошел соперницу и продлил свои полномочия. «Наш путь к этой тяжелейшей победе пролегал через огненный ад. Спасибо всем, кто поддержал, кто помог, кто был рядом, кто поверил и не предал», — написал г-н Боронин, ранее неоднократно писавший о поддержке своих соперников со стороны районных чиновников.

По итогам 10 сентября в Алтайском крае вполне можно говорить о своеобразной смене эпох. Времена тотального господства админресурса понемногу уходят в прошлое, пусть пока причиной тому становятся внешние факторы. Ситуация в Барнауле же требует глубокого осмысления, в том числе со стороны ЦИК, который, очевидно, даст оценку сильному расхождению результатов досрочного голосования и «чистого» результата — как и было обещано зампредом ЦИК Николаем Булаевым.

Губернатор Александр Карлин инспектирует один из участков в Барнауле Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова отдает свой голос Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин проголосовал на выборах в гордуму Для некоторых выборы стали настоящим праздником