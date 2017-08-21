Внеплановый срыв: малые города Алтайского края стали ареной реальной борьбы оппозиции с «партией власти»

11.09.2017 10:51
Результаты выборов в Барнаульскую городскую думу не преподнесли сюрпризов: «партия власти» ожидаемо «подмяла» соперников и взяла большую часть мандатов по сумме неплохого результата общего списка и полной победы на одномандатных округах. Настоящим полем боя стали малые города региона, где 10 сентября завершилось с большим количеством сюрпризов. Впрочем, результаты в Бийске и Рубцовске вряд ли можно называть неожиданными, учитывая «паралич» местных ячеек «Единой России» и слабую административную поддержку.
Ситуация в Барнауле представляет интерес, поскольку «Яблоко», в 2017 году рассчитывавшее преодолеть проходной барьер в 5 % под брендом «Объединенные демократы», в очередной раз не получило мандатов. Результат в 4,1 % (учитывая, что партия по подсчетам на отдельных участках набирала и более 5 %) не вызвал большого удивления и в комментариях получил наименование «синдром мандата». Впрочем, в партии предсказуемо считают, что результаты голосования были подтасованы. Так, председатель «Яблока» Эмилия Слабунова заявила, что партия не признает результаты выборов в Барнауле, высказав мнение, что глава местного избиркома и отвечающие за выборы представители власти должны уйти в отставку, сообщает РИА «Новости». Г-жа Слабунова заявила, что партия столкнулась «с беспрецедентным досрочным голосованием» в краевом центре.
Отметим, что по данным движения «Голос» результаты «досрочки» действительно очень сильно выбиваются из итогового результата — за «Единую Россию» досрочно якобы проголосовали в среднем более 67 % (при итоговом результате в 49,6 %). По данным достоверных источников ИА «Банкфакс», на некоторых участках показатель был около 80 %. Последуют ли за этим какие-то реальные организационные выводы, как обещали в ЦИК, — пока не ясно. Однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова уже заявила, что итоги выборов в Алтайском крае могут быть отменены, если на то будут достаточные основания при проверке данных досрочного голосования. «Мы не принимаем аргументы избирательной комиссии Алтайского края, которые здесь звучали. Никаких оснований для такого уровня досрочки нет. Наберем основания для отмены и отменим все эти выборы», — приводит слова г-жи Памфиловой «Интерфакс». Возможно, о ситуации дополнительно будет сказано на пресс-конференции крайизбиркома по итогам выборов.
В Бийске схема с массовым досрочным голосованием не применялась и там единороссы показали весьма скромный результат при голосовании по единому округу (ЕР получила 32,45 % голосов, КПРФ – 32 %, ЛДПР – 16,69 %, СР – 13,94). Такой расклад и почти равное число голосов «Единой России» и КПРФ не вызывает удивления, учитывая кризис доверия к «партии власти» в наукограде, связанный в том числе с феноменальными антирейтингами бывшего сити-менеджера Николая Нонко и главы города Лидии Громогласовой.
Ситуацию могли бы выправить одномандатники, на которых ЕР в этот раз сделала основную ставку. Но из 15-и округов единороссам удалось одержать победу лишь на 10-и, то есть треть мандатов отошла оппозиции, что является прецедентом для Бийска. Четыре места достались коммунистам (Василий Белокрылов на округе № 5, Евгений Корчагин на округе № 6, Константин Шебалин на округе № 7 и Елена Терехова на округе № 10), один — справедливороссам (Елена Речкова, округ № 9).
Таким образом единороссы в гордуме нового созыва, вероятно, получат 15 мандатов, коммунисты — девять, ЛДПР и СР — по три. Этот условный успех оппозиции стал возможен благодаря массовому протестному голосованию против бывшего и нынешнего руководства города. Даже то, что Николай Нонко решился добровольно уйти в отставку и отвел от «Единой России» часть негатива, не помогло ЕР избежать «народного гнева». Нынешний и. о. главы администрации Александр Студеникин никак не проявил себя, уйдя в предвыборный отпуск менее чем через месяц после назначения, и эффективность этого решения вызывает большие сомнения. Г-жа Громогласова, возглавляющая местное отделение ЕР, фактически вступила в лобовой конфликт с реготделением и краевыми властями и никак не пыталась снизить напряжение в муниципалитете, к тому же она с катастрофическим результатом проиграла на одномандатном округе «политическому фрику» Евгению Корчагину (903 голоса против 433-х).
Еще более драматично для «Единой России» ситуация сложилась в Рубцовске. Там общий список ЕР набрал 30 %, КПРФ – 29,73 %, ЛДПР – 27,43 %, СР – 5,38 %. Один из самых протестных и депрессивных городов края, где за последние месяцы проходило множество митингов, в основном организованных коммунистами, разделил голоса почти поровну между тремя партиями. При этом из 14-и округов оппозиции удалось победить в шести. ЛДПР взяла два дополнительных мандата по округам № 1 (Владимир Овчинников) и № 3 (Владимир Бачурин), КПРФ — четыре по округам № 7 (Владимир Белкин), № 10 (Алена Кусаинова), № 12 (Надежда Дрюпина), № 13 (Людмила Мухортова). Несмотря на кажущуюся схожесть с ситуацией в Бийске (кризис власти, отсутствие доверия к «Единой России»), причина явной неудачи ЕР в Рубцовске, по всей видимости, кроется в другом.
Для сравнения, глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман находится в должности уже около года (полноправно — с февраля), однако единороссы не оказали ему доверия стать «паровозом» на нынешних выборах — сити-менеджер не принимал в них прямого участия. Во главе списка ЕР встал известный врач, руководитель городского онкодиспансера Василий Курганский, следом шли депутат Алтайского Заксобрания, директор филиала «Алтайвагона» Юрий Кайро и директор муниципального троллейбусного предприятия Сергей Черноиванов. Но даже эти известные и авторитетные среди рубцовчан люди смогли лишь на равных бороться с куда менее статусными лидерами списков КПРФ и ЛДПР. Наблюдатели не исключают, что причиной таких результатов могла стать позиция городских властей, демонстративно «уклонившихся» от административного сопровождения кандидатов от «партии власти». Более того, по утверждению источников, руководство города могло быть прямо заинтересовано в победе отдельных кандидатов от оппозиции. Любопытно, что накануне выборов в Рубцовске с «инспекцией» побывал алтайский вице-губернатор Виталий Снесарь, который, со слов очевидцев, остался крайне не доволен увиденным и намекнул на возможные оргвыводы со стороны «голубого дома».
Особый интерес представляет ситуация на округе № 10, где временно неработающая г-жа Кусаинова смогла с ощутимым перевесом победить харизматичного зампредседателя горсовета Рубцовска Сергея Пчелякова (454 голоса против 371-го). Напомним, что накануне выборов по городу были расклеены листовки от имени г-на Пчелякова с расхожей фразой «Я устал! Я ухожу», к созданию которых приложили руку неизвестные «доброжелатели». Интересно, что в прошлом у Пчелякова был серьезный конфликт с действующим руководителем аппарата горадминистрации Игорем Левиным, который теперь курирует выборы в команде Дмитрия Фельдмана.
В сумме итоги выборов в Рубцовске и Бийске можно назвать максимально реалистичными, поскольку административный ресурс в ходе кампании практически не задействовался, и определяющими факторами стала борьба политических элит и групп влияния, социально-экономическая ситуация и запрос на перемены — классические элементы политики. Победителями вышли силы, использовавшие накопившуюся со времен последних выборов энергию электората и мобилизовавшие 10 сентября своих сторонников.
Добавим, интерес для наблюдателей также представляли выборы главы Сибирского сельсовета Первомайского района, где за победу боролись действующий глава, экс-кандидат в губернаторы Алатйского края Олег Боронин и формально домохозяйка Иоланта Чаплыгина. В итоге г-н Боронин на 20 голосов обошел соперницу и продлил свои полномочия. «Наш путь к этой тяжелейшей победе пролегал через огненный ад. Спасибо всем, кто поддержал, кто помог, кто был рядом, кто поверил и не предал», — написал г-н Боронин, ранее неоднократно писавший о поддержке своих соперников со стороны районных чиновников.
По итогам 10 сентября в Алтайском крае вполне можно говорить о своеобразной смене эпох. Времена тотального господства админресурса понемногу уходят в прошлое, пусть пока причиной тому становятся внешние факторы. Ситуация в Барнауле же требует глубокого осмысления, в том числе со стороны ЦИК, который, очевидно, даст оценку сильному расхождению результатов досрочного голосования и «чистого» результата — как и было обещано зампредом ЦИК Николаем Булаевым.
Фото: Илья Климентьев
11.09.2017 12:08
11.09.2017 12:08
11.09.2017 12:10
11.09.2017 12:15
11.09.2017 12:24
11.09.2017
8 сентября известный публикациями расследований и разоблачений сайт The Insider опубликовал большой материал о "внутренней кухне" телеканала НТВ. В нем приводятся рассказы двух скрывших свои имена сотрудников этой телекомпании.
Один из них, предположительно работавший в программе Деловое утро, помимо прочего, подробно рассказал о подготовке там в апреле 2017 года заказного телесюжета, посвященного активно освещавшемуся тогда на Алтае СМИ предпринимательской семьи Прокопьевых (группа Эвалар) скандалу вокруг перинатального центра ДАР в Барнауле. По словам сотрудника НТВ, целью размещения сюжета в эфире федеральной телекомпании было использование материалов вокруг пафосно принятого в эксплуатацию губернаторской командой недостроенного ДАРа для дискредитации губернатора Алтайского края Александра Карлина.
Сотрудник НТВ не называет авторов заказа, пришедшего исполнителям по цепочке, упоминая о них лишь как о "серьезных людях", заплативших "огромные деньги".
"Помню, был огромный заказной сюжет про барнаульский роддом, там какие-то огромные деньги платили каналу (в эфире, конечно, ни слова про рекламу). Это был вброс против губернатора, заказывали серьезные люди через директора «Студии Утро» Марину Романцову. Потом был скандал, режиссеры в курилке рассказывали, что попросился высказаться губернатор — ну, типа, оправдаться, вышел аж через Земского (гендиректор НТВ), и тогда Романцова дала задание Татьяне Суворовой нарезать его так, чтоб было неубедительно, типа он говорит чушь", - так описывает автор ситуацию вокруг заказного телесюжета.
11.09.2017 12:26
11.09.2017 12:28
11.09.2017 12:29
11.09.2017 12:31
11.09.2017 12:32
Главная оппозиция сидит дома и оказывает услугу административному рессурсу
11.09.2017 12:38
Александр, вижу не твой пост... Ну, да, ладно. Как дела у тебя в Ойротии?
11.09.2017 12:40
11.09.2017 12:42
А кто давеча обсерал фильм "Вечный зов" ?
11.09.2017 12:46
11.09.2017 12:47
11.09.2017 12:48
Спасибо,Мария за результаты выборов!
Мы-победили!
ЛДПР-В жопе!
11.09.2017 12:54
11.09.2017 12:54
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom
Мы проанализировали ситуацию с "досрочниками".
Информация о досрочно выданных бюллетенях в Барнаулу следующая:
ОИК 3 - 6,18%
ОИК 8 - 6,11%
ОИК 17 - 5,99%
ОИК 12 - 5,85%
ОИК 7 - 5,81%
ОИК 16 - 5,80%
ОИК 5 - 5,72%
ОИК 18 - 5,69%
ОИК 14 - 5,61%
ОИК 1 - 5,57%
ОИК 2 - 5,57%
ОИК 4 - 5,54%
ОИК 9 - 5,46%
ОИК 19 - 5,41%
ОИК 6 - 5,36%
ОИК 15 - 5,32%
ОИК 20 - 4,99%
ОИК 10 - 4,68%
ОИК 13 - 4,47%
ОИК 11 - 4,31%
Средний % - 5,47%
Не так давно на БФ была статья " В Барнауле разгорается скандал вокруг досрочного голосования в Гордуму", из этой статьи:
"Отметим, что на сессии Алтайского Заксобрания 31 августа Мария Прусакова заявила, что в случае, если явка на досрочное голосование превысит 5 %, партия не признает выборы в Барнаульскую гордуму легитимными. Ее поддержал Владислав Вакаев, который назвал эту цифру вполне адекватной. В случае, если процент «досрочки» будет выше, партии планируют провести митинг, указано в канале «Админресурс» в Telegram."
https://www.bankfax.ru/news/106752/
Можно ли теперь назвать выборы в городскую думу Барнаула лигитимными, если в 16 (из 20) избирательных округах досрочных бюллетеней было выдано более 5%, а средний процент "досрочки " по Барнаулу составил 5,47%......
Информация о досрочно выданных бюллетенях в Бийске следующая:
Средний процент "досрочки" составляет 1,29%.
Максимальный процент – 2,29% – ОИК № 11;
Минимальный процент – 0,64% - ОИК № 3.
Информация о досрочно выданных бюллетенях в Рубцовске следующая:
Средний процент "досрочки" составляет 1,13%.
Максимальный процент – 2,86% – ОИК № 6;
Минимальный процент – 0,68% - ОИК № 14.
11.09.2017 12:58
По предварительным данным, при явке в 17% более трети избирателей в регионе проголосовали досрочно. Глава ЦИК Элла Памфилова ЗАЯВИЛА, что итоги выборов в Алтайском крае могут быть отменены, если наберется достаточно оснований при проверке данных досрочного голосования.
11.09.2017 13:00
11.09.2017 13:01
11.09.2017 13:06
И что? ... Жизнь должна продолжаться, а ты чего гнусявишь то?
11.09.2017 13:20
11.09.2017 13:20
11.09.2017 13:31
11.09.2017 13:40
Процент досрочно выданных бюллетеней рассчитан следующим образом:
Число выданных досрочно бюллетеней разделили на число зарегистрированных избирателей на округе.
Если учесть, что явка на выборы в Барнауле по последним данным составила 17,71% , то средний процент "досрочников" в общем количестве жителей, принявших участие в голосовании, составил 30,89% ….