УФСИН «затуманило» историю побега барнаульской мошенницы из зала суда

Ориентировка на Юлию Бахареву

В конце августа 2017 года вступил в силу приговор Октябрьского районного суда Барнаула в отношении 52-летней Юлии Бахаревой, которую обвиняли в нескольких эпизодах хищений средств у барнаульских компаний на общую сумму более 14 млн рублей. Несмотря на то, что согласно приговору ближайшие пять лет г-жа Бахарева должна провести в колонии, потерпевшие по ее делу утверждают, что она до сих пор находится на свободе. В арбитражном суде также можно найти иски от ее лица к компаниям потерпевших.

Уголовное дело в отношении Юлии Бахаревой было возбуждено еще в конце 2016 года. Фигурантка являлась руководителем и собственницей барнаульской компании «СтройДинамика», а также главным бухгалтером ООО «Системкомплекс плюс» и ОАО «Системкомплекс». В период с 21 февраля 2014 года по ноябрь 2015 года она путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитила у компаний более 14 млн рублей, еще одна фирма — ООО «АСМЕ» — пострадала уже в конце 2015 года, потеряв около 700 тысяч рублей. По итоговому сообщению прокуратуры Алтайского края, г-жа Бахарева перечисляла деньги своим сыновьям, которые в компаниях не работали, а также завышала свою зарплату. В начале 2016 года она не вышла на работу после новогодних праздников, тогда же выяснилось, что в пострадавших фирмах пропала бухгалтерская документация и электронные цифровые подписи.

Согласно приговору первой инстанции, по частичному сложению приговоров по ч. 4, ч. 1 ст. 159 УК РФ (хищение), в июне 2017 года ей было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, на часть ее имущества обращено взыскание для восстановления прав потерпевших. Однако последующие события нарушают привычный ход таких производств.

Как указано в постановлении Октябрьского суда (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»), во время оглашения приговора 23 июня 2017 года Юлия Бахарева по состоянию здоровья была госпитализирована в хирургическое отделение горбольницы № 1. 26 июня медики сообщили, что г-жа Бахарева на стационарном лечении в учреждении не находится. Суд пришел к выводу, что осужденная нарушила меру пресечения ввиду подписки о невыезде и просто сбежала из больницы. Ее объявили в розыск по линии краевого УФСИН.

Алтайский краевой суд в конце августа рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на приговор Октябрьского райсуда. Они указывали, что Юлия Бахарева якобы лишь помогала руководству компаний обналичивать деньги по его же просьбе. Однако суд расценил эти заявления как способ защиты, не подкрепленный доказательствами. Приговор в части наказания был оставлен без изменений и вступил в силу. Однако в колонию отправлять было некого — сторона потерпевших рассказала ИА «Банкфакс», что г-жа Бахарева до сих пор находится в розыске.

В качестве одного из доказательств юристы потерпевшей стороны предоставили документ, согласно которому один из нотариусов Новоалтайска 27 сентября 2017 года удостоверил подпись осужденной, находящейся в розыске. Этот документ поступил в арбитражный суд от представителя Юлии Бахаревой в рамках рассмотрения одного из ее исков. Компания «СтройДинамика» с мая 2017 года пытается взыскать с ООО «Системкомплекс» (преобразовано в 2015 году из одноименного ОАО) около 2,5 млн рублей. В определении Алтайского краевого суда указано, что сотрудники «Системкомплекса» еще в начале 2016 года выявили ничем не мотивированные факты поступления денег на счета своей фирмы от «СтройДинамики». Предположительно, таким образом сама г-жа Бахарева обналичивала деньги по «серой» схеме и теперь пытается «прокрутить» схему до конца.

Юристов потерпевшей стороны удивляет ситуация, при которой осужденная со вступившим в силу приговором находится на свободе в Барнауле и удостоверяет документы по искам, направленным против них же. По словам собеседников ИА «Банкфакс», уполномоченные органы просто не принимают реальных мер для поиска Юлии Бахаревой. ИА «Банкфакс» обратилось за комментарием в УМВД по Барнаулу, где сообщили, что еще летом 2017 года, до вынесения приговора первой инстанцией, передали все материалы в отношении фигурантки в УФСИН по Алтайскому краю. В пресс-службе данного ведомства отказались устно комментировать тему.

В ответе на письменный запрос, направленный «Банкфаксом», первый замначальника УФСИН по Алтайскому краю Евгений Попов сообщил, что согласно законодательству о персональных данных, он не может уточнить, находится ли сейчас г-жа Бахарева в колонии. Для ответа на вопрос, остается ли фигурантка в розыске и имеются ли сведения о ее местонахождении, он посоветовал обратиться в УМВД по Барнаулу еще раз. В полиции категорично заявили, что ведомство не имеет никакого отношения к делу Юлии Бахаревой с тех пор, как ее под конвоем передали под ответственность УФСИН.