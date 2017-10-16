«Корона Алтая» «наткнулась» на выгребную яму накануне распродажи Vip-санатория

Продажа санатория «Корона Алтая», принадлежащего компании-банкроту «Росбыттехника», была приостановлена судом по требованию владельца беседки, фонтана, выгребной ямы и других небольших объектов на острове Пихтовый. Конкурсный управляющий «Росбыттехники» Сергей Царев считает, что эти действия создают негативный фон вокруг санатория, из-за чего количество потенциальных покупателей уменьшается, а санаторий простаивает и приносит убытки, пишет «Алтапресс».

«Корону Алтая» на острове Пихтовый в Алтайском районе построила фирма «Зори» из Советского района, руководителем которой был Генрих Еганян. При этом оформить права на участок под санаторием ни за время строительства, ни после ввода в эксплуатацию компания не смогла. В 2002 году она заключила с администрацией Алтайского района договор аренды. Но через три года суд признал его недействительным. В 2007 году фирма «Зори» участок выкупила. Прокуратура края и в этой сделке усмотрела нарушение, после чего суд ее «аннулировал». В 2008 году санаторий запустили в эксплуатацию, но разбирательства по поводу выкупа участка продолжались еще два года.

В 2011 году в фирме «Зори» ввели наблюдение, а затем и конкурсное производство. Санаторий в итоге продали: его купила компания «Росбыттехника», развивавшая в Сибири сеть магазинов бытовой техники «5 элемент». Только тогда земельный вопрос был решен: в 2013 году администрация района заключила с «Росбыттехникой» договор аренды участка на 49 лет. Однако и эта компания в марте 2017 года признана банкротом. «Корона Алтая», теперь уже находящаяся в залоге у банка «Финсервис», вновь должна была сменить владельца. Но торги, назначенные на 4 сентября, были приостановлены по решению Алтайского районного суда, в котором ведутся разбирательства по искам собственника семи небольших объектов на острове Пиховый: теннисного корта, выгребной ямы, фонтана, беседки, бассейна, плитки вокруг санатория и малого архитектурного сооружения.

По словам представляющего интересы владельца Зори Еганяна, в 2011 году его доверитель взял в краткосрочную аренду небольшой участок на острове и построил на нем все эти объекты. Когда срок аренды закончился, он решил либо выкупить участок, либо оформить его в аренду на более длительный срок, обратившись в администрацию Алтайского района. Но получил отказ. Пока не определится новый собственник «Короны Алтая», владелец корта тоже не сможет оформить права на землю, со ссылкой на местных чиновников утверждает г-н Еганян.

«Районные власти не учли интересы собственника других объектов, хотя прекрасно знали о договоре аренды. На тот момент право собственности на теннисный корт и другие объекты уже были зарегистрированы», - утверждает г-н Еганян. Собственника якобы не проинформировали о заключении договора аренды с «Росбыттехникой», ему не предложили стать соарендатором, земля под его небольшими объектами не была отмежевана. Между тем, согласно статье 35 Земельного кодекса, собственник здания и сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды участка. При этом владелец корта (он живет за границей) даже не знал про договор аренды с «Росбыттехникой».

После того, как суд начал рассматривать дело о банкротстве еще и этой компании, мужчина пытается добиться расторжения договора аренды с владельцем «Короны». В настоящее время Алтайский райсуд рассматривает два иска по делу «Короны Алтая». Один - о признании договора аренды с «Росбыттехникой» недействительным, его расторжении и возвращении участка в администрацию района. Второй - о признании санатория самовольной постройкой и отсутствии права на него у все той же «Росбыттехники». Пока идут судебные разбирательства, г-н Еганян в августе добился судебного запрета на продажу санатория на торгах и на совершение с ним любых регистрационных действий.

Тем временем конкурсный управляющий «Росбыттехники» Сергей Царев с требованиями собственника малых объектов полностью не согласен, его аргументы он считает несостоятельными. Он полагает, что цель исков - затягивание продажи «Короны» и создание вокруг нее негативного фона, в результате чего число потенциальных покупателей санатория уменьшается. Конкурсный управляющий говорит, что все небольшие объекты невозможно использовать без санатория. Самостоятельного значения они вообще не имеют, и суд дважды уже отказывал их владельцу в правах на участок — в 2011 и 2016 годах. «Невозможно предположить, что кто-то специально будет посещать небольшой остров Пихтовый посреди Катуни, чтобы посидеть в беседке, у фонтана, поиграть в теннис или искупаться в бассейне, насладиться малым архитектурным сооружением, не приспособленным для проживания. Очевидным является то, что все семь объектов, о своем праве собственности на которые заявляет Варданян, предназначены для обслуживания посетителей санатория», - полагает г-н Царев.

К тому же по иску о признании «Короны» самовольной постройкой, а права собственности у «Росбыттехники» отсутствующим, истек срок исковой давности, настаивает конкурсный управляющий. Так или иначе, 3 октября суд уже отменил запрет на продажу санатория и решение о приостановке торгов, сообщил Сергей Царев. На 26 октября намечено рассмотрение его заявления об отмене и другой обеспечительной меры - на совершение регистрационных действий с «Короной Алтая». Кроме того, конкурсный управляющий подал встречный иск и со своей стороны требует признать отсутствующим право собственности на все семь малых объектов.