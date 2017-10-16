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Главная Лента новостей Александр Карлин вновь анонсировал восстановление аэропортов в Рубцовске и Славгороде

Александр Карлин вновь анонсировал восстановление аэропортов в Рубцовске и Славгороде

19.10.2017 10:30

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что в регионе есть предпосылки для восстановления аэропортов в Рубцовске и Славгороде. Его заявления прозвучали на пресс-конференции в Москве, при чем анонсированная еще около 10 лет назад «реанимация» аэропорта в Бийске до сих пор остается в разряде фантастических идей.

О возможной реконструкции «воздушных ворот» в двух малых городах Алтайского края глава региона заявил в рамках разговора о транспортной инфраструктуре. «Сегодня уже произошло качественное изменение в инфраструктуре. В регионе — одна из мощнейших дорожных сетей страны. Сейчас можем говорить о том, что сеть самая качественная в Сибири — это оценки специалистов. Но вместе с тем, нам еще есть над чем поработать», — приводит слова губернатора «Алтайская правда».

По его мнению, вследствие развития авиасообщения край станет одним из лучших регионов для жизни в восточной части России. «Нужно обустраивать аэропорт в Бийске, заниматься авиацией общего назначения. Есть посылы для восстановления работы аэропортов в Рубцовске и Славгороде. Мы хотели бы видеть через несколько лет Алтайский край в качестве региона, одного из самых комфортных для проживания людей на Востоке страны», — рассказал Александр Карлин.

Отметим, что уже несколько лет обсуждаются планы по восстановлению аэродромов и аэропортов в городах Алтайского края помимо Барнаула. В частности, в регионе готовилась программа развития малой авиации на базе аэропортов Бийска, Рубцовска и Славгорода, под которую планировалось привлечь федеральные субсидии. Однако, как отмечали власти в 2015 году, пока серьезных результатов достичь не удалось: аэродромы в Бийске и Рубцовске не действуют, да и сама тема сошла на нет.

Летом 2017 года вновь стала активно эксплуатироваться тема бийского аэропорта, восстановление которого власти региона многие годы называют приоритетным. На этот раз инфоповод предоставил гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. Он заявил о готовности вложить 250 млн рублей в реконструкцию терминала при условии, если краевые власти оплатят восстановление взлетно-посадочной полосы. «Если Александр Богданович Карлин скажет, что будет построена полоса, которая будет способна принимать гражданские самолеты как раньше, 3-го класса, мы готовы построить терминал в Бийске порядка 2000 кв. м. Он будет соответствовать всем требованиям авиационной безопасности и комфорта». К слову, реконструкция взлетной полосы оценивается как минимум в 2-3 раза дороже, чем готов «добавить» г-н Янкилевич.

Напомним, разговоры о реконструкции Бийского аэропорта идут уже несколько лет, причем год от года чиновники уверяли, что вот-вот начнут работы. В 2010 году стало ясно, что на федеральном уровне не заинтересованы в финансировании объекта и краю нужно предлагать свои варианты. В 2012 году руководство региона объясняло, что ремонт отложен, поскольку «Россия еще не полностью преодолела последствия кризиса 2009 года». До 2013 года ситуация осложнялась еще и тем, что все объекты инфраструктуры аэропорта — взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перроны, места стоянки воздушных судов, светосигнальное оборудование и прочее — находились в федеральной собственности и включить их в краевую программу было проблематично. В итоге власти региона перевели аэропорт в краевую собственность. Этому событию сопутствовали заявления о том, что работы начнутся в 2014 году, а сдать в эксплуатацию объект можно будет в 2016 году. Однако этого так и не случилось.

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Комментарий

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Комментариев 16
гость

19.10.2017 10:34

ключевое слово вновь. Щас начнет придумывать проекты космической глупости.
Иван

19.10.2017 10:45

Милостевый государь , а вы посчитали целесообразность этой затеи,или пильнуть милиончик другой решили напоследок
Гость

19.10.2017 10:48

Лучше все трассы в порядок приведи, до тогоже славгорода съезди не на крузаке или мерсе а как простые граждане поверь ты просто ох......ш
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

19.10.2017 10:50

Ещё при бывшем главе Кропове А.Г. Было всё разворовано , продано и военный городки по улице Титова и раскурочен аэропорт и продолжает продавать федеральное имущество нынешний глава Кинцель В.А.. И Карлин А.Б. конкретно об этом знает , а Россреестр и кадастровая палата могут за час прилепить кадастровый номер и оформить свидетельство. Сколько таких сфальсифицированных документов гуляет по Славгороду , не счесть. А прокуратура города Славгорода способствует этим уголовным преступлениям , потому что на своём частном опыте уже убедилась.И у меня сложилось мнение , что только прокуратура Славгорода не даёт ходу, для открытия уголовных дел. Так может самих работников прокуратуры нужно проверить на детекторе лжи. У ФСБ есть такие полномочия ,но там тоже всё туманно.
кум

19.10.2017 10:53

Пора в Москву сваливать, хватит "кормить" народ завиральными проектами.
Алтаец

19.10.2017 11:02

Молодцы! Можете ведь посмешить людей... особенно авиаторов. Догнали и перегнали Республику Алтай.
В республике 2 аэропорта Кокса и Кош-Агач уже в стадии реконструкции, а в крае уже 3!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

19.10.2017 11:16

Карлин молодец такое придумает, что на не натянешь. Зато бобла поиметь можно. Учитесь как надо народ обманывать.
Ух ты!

19.10.2017 11:20

Следующим шагом, после восстановления аэропортов, будет у Карлина, это расконсервирование заводов
гость

19.10.2017 11:25

восстановление аэропорта в рубцовске)))) а следом после этого запустят АТЗ!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

19.10.2017 11:29

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что в регионе есть предпосылки для восстановления аэропортов в Рубцовске и Славгороде. Его заявления прозвучали на пресс-конференции в Москве, при чем анонсированная еще около 10 лет назад «реанимация» аэропорта в Бийске до сих пор остается в разряде фантастических идей.
Аналогично делал ...бывший главе региона Василию Юрченко, дело которого рассматривалось почти два года. "Василий Юрченко совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах...", - зачитала судья Алла Веселых 19 10 17г . Эта формулировка означает, что приговор - обвинительный....
....По материалам следствия, в мае 2010 года Василий Юрченко, еще в должности вице-губернатора, своим распоряжением отменил аукцион по продаже участка земли в центре Новосибирска по адресу Чаплыгина, 54.
...Эксперты оценили "лакомый кусок" городской территории минимум в 37 миллионов рублей. Однако внезапно аукцион был отменен, а участок продан компании "Тактика", которая все это время, начиная с 2006 года, "строила" на Чаплыгина гостиницу. При этом ей новый земельный актив обошелся всего лишь в 22,7 миллиона рублей.
мне это напоминает возбуждённое уголовное дело в отношении /якобы не установленных лиц/ дважды коронованного казнокрада в Законе и его ППЖ и фаворитки с изъятием при обыске почти 6млн руб за аукцион по продаже стратегического объекта /частному лицу скрывающемуся сейчас в якобы в Хорватии/ в несколько десятков млн руб всего за 6.5млн руб.
Арбитражнеый суд опять "перенесён" на 09 11 17г судьёй Фроловым... и так пока не изберём Президентом России - Путина или Собчак?
Вот они двойные стандарты применения деньгократии в двух соседних регионах!
Так что Сашко Карлин давай будем прощаться, хотя идея восстановить аэропорт Славгорода хороша, но кому опять попадут деньги на РосПил?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
кум

19.10.2017 11:33

Валя, расслабся и получи удовольствие-твоего Жиририка, Кремль разменял на кобылу собочак!
гость

19.10.2017 11:35

судя по тому как сми тиражируют выступления карлина - про инвестиции, миллиарды, аэропорты, да еще и бессарабов за уазики с министром договорился, про достроенные дары и тубдиспансеры - вопрос его отставки закрыт.
теперь каждую неделю мы будем получать порцию "позитива" от губернатора про выбитые деньги, привлеченные инвестиции, про дикий рост всего и у всех в крае...это значит, что началась предвыборная агитация! сейчас будут всеми способами увеличивать привлекательность власти в регионе, - вы на него бочку гоните - а он вам уровень жизни поднимает...неблагодарные.
не удивлюсь если скоро помимо щукина приблизят очередного "борца с режимом" к краевой власти. все для народа, для его спокойствия и сознательности.
Поздно пить Боржоми, едироссам -фараончикам.

19.10.2017 11:38

гость писал(а):
восстановление аэропорта в рубцовске)))) а следом после этого запустят АТЗ


Блеф в канун 18 марта, глаза и слюноотделение активируют
СМИ считают, что Путину придется снова стать коммунистом
Борьба с социальной несправедливостью станет главной темой его президентской кампании?
массаж мозга

19.10.2017 11:43

А кто , тебя , чудище, в моське ждёт?
Корова Собчак, с не выметым выменем?
рубцовск

19.10.2017 11:50

давно мечтаю об аэропорте в рубцовске
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

19.10.2017 11:57

Кум , а мне как то фиолетово вся мышиная возня и с жириками и собчаками ,при нынешней системе Путин будет президентом , хоть сто спойлеров будет.Ему грозит только биологическая отставка под стену Кремля. Я только всерьёз воспринимаю Григория Явлинского , но как вчера показали по ТВЦ кадрики с нашим Владимиром Рыжковым (а он в партии Яблоко и с такими взглядами он никогда бы не выиграл выборы на Алтае), передача состоится в пятницу в 20-40 и где он восхищается выходом акаша Ельцина , но его тут же подъел ведущий программы ПРАВО ЗНАТЬ, Дмитрий Куликов про дирижирование оркестром пьным алкашом, но тем не менее постройку и содержание за наши народные деньги ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА анонсировал Путин. Так , что молю Бога , что бы учёные не придумали лекарство бессмертия и что бы в нашей стране была смена власти. А то скоро нам с самолётов голодным и холодным (особенно в Сибири) будут с Африки бросать мешки с углём и медикаментами и с едой.Пришла к такому мнению , зайдя в аптеку и посмотрела сколько стоит лекарство, которое прописал врач на месяц 3150 рублей.