Александр Карлин вновь анонсировал восстановление аэропортов в Рубцовске и Славгороде

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что в регионе есть предпосылки для восстановления аэропортов в Рубцовске и Славгороде. Его заявления прозвучали на пресс-конференции в Москве, при чем анонсированная еще около 10 лет назад «реанимация» аэропорта в Бийске до сих пор остается в разряде фантастических идей.

О возможной реконструкции «воздушных ворот» в двух малых городах Алтайского края глава региона заявил в рамках разговора о транспортной инфраструктуре. «Сегодня уже произошло качественное изменение в инфраструктуре. В регионе — одна из мощнейших дорожных сетей страны. Сейчас можем говорить о том, что сеть самая качественная в Сибири — это оценки специалистов. Но вместе с тем, нам еще есть над чем поработать», — приводит слова губернатора «Алтайская правда».

По его мнению, вследствие развития авиасообщения край станет одним из лучших регионов для жизни в восточной части России. «Нужно обустраивать аэропорт в Бийске, заниматься авиацией общего назначения. Есть посылы для восстановления работы аэропортов в Рубцовске и Славгороде. Мы хотели бы видеть через несколько лет Алтайский край в качестве региона, одного из самых комфортных для проживания людей на Востоке страны», — рассказал Александр Карлин.

Отметим, что уже несколько лет обсуждаются планы по восстановлению аэродромов и аэропортов в городах Алтайского края помимо Барнаула. В частности, в регионе готовилась программа развития малой авиации на базе аэропортов Бийска, Рубцовска и Славгорода, под которую планировалось привлечь федеральные субсидии. Однако, как отмечали власти в 2015 году, пока серьезных результатов достичь не удалось: аэродромы в Бийске и Рубцовске не действуют, да и сама тема сошла на нет.

Летом 2017 года вновь стала активно эксплуатироваться тема бийского аэропорта, восстановление которого власти региона многие годы называют приоритетным. На этот раз инфоповод предоставил гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. Он заявил о готовности вложить 250 млн рублей в реконструкцию терминала при условии, если краевые власти оплатят восстановление взлетно-посадочной полосы. «Если Александр Богданович Карлин скажет, что будет построена полоса, которая будет способна принимать гражданские самолеты как раньше, 3-го класса, мы готовы построить терминал в Бийске порядка 2000 кв. м. Он будет соответствовать всем требованиям авиационной безопасности и комфорта». К слову, реконструкция взлетной полосы оценивается как минимум в 2-3 раза дороже, чем готов «добавить» г-н Янкилевич.

Напомним, разговоры о реконструкции Бийского аэропорта идут уже несколько лет, причем год от года чиновники уверяли, что вот-вот начнут работы. В 2010 году стало ясно, что на федеральном уровне не заинтересованы в финансировании объекта и краю нужно предлагать свои варианты. В 2012 году руководство региона объясняло, что ремонт отложен, поскольку «Россия еще не полностью преодолела последствия кризиса 2009 года». До 2013 года ситуация осложнялась еще и тем, что все объекты инфраструктуры аэропорта — взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перроны, места стоянки воздушных судов, светосигнальное оборудование и прочее — находились в федеральной собственности и включить их в краевую программу было проблематично. В итоге власти региона перевели аэропорт в краевую собственность. Этому событию сопутствовали заявления о том, что работы начнутся в 2014 году, а сдать в эксплуатацию объект можно будет в 2016 году. Однако этого так и не случилось.