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Главная Лента новостей Барнаульские власти не успели залатать бреши Нагорного парка перед инспекцией федерального чиновника

Барнаульские власти не успели залатать бреши Нагорного парка перед инспекцией федерального чиновника

25.10.2017 08:29

25 октября замминистра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор России Андрей Чибис посетит Барнаул, информирует региональное министерство. В заявленной программе инспектора помимо прочего числится и посещение Нагорного парка, террасы которого на днях покрылись трещинами.

Как уточнили в ведомстве, г-н Чибис оценит качество и ход строительных работ на нескольких алтайских объектах капитального ремонта и благоустройства. Среди них краевые власти особо выделили набережную реки Обь и террасирование Нагорного парка, где мероприятия по благоустройству синхронизированы с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Вероятно, главному жилищному инспектору придется по вкусу новый дизайн «разверзшихся» склонов, а также решение муниципалитета «склеить» разломы специальным составом и оставить их зимовать в таком состоянии.

Кроме того, г-н Чибис запланировал встретиться с главным архитектором Алтайского края Виктором Четошниковым, которого назначили на данный пост буквально месяц назад. Также московский гость проведет расширенное совещание по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов и других направлений деятельности региональных органов власти в области развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. 


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Комментарий

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Комментариев 3
accivanov

25.10.2017 11:45

Недавно наткнулся на блог чувака который потратил деньги на покупку абсолютно бесполезных вещей в интернете, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходят 5-ти тысячные купюры, вырисовываются дыры в семейном бюджете, а жена потратила пару тысяч из заначки. Да и прикол что не надо ничего делать, просто заказал и жди, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ потратить деньги и обломаться, вот тот блог ---
Массаж мозга

25.10.2017 13:14

Отправь лишние деньги оральному,да и не мучайся,болезный!
Житель края

25.10.2017 15:31

Осталось только соплями замазать трещины , но где столько соплей набрать.Видимо нужно кличь подать для туристов , пусть приезжают без денег , но с соплями и будет всё тип-топ.