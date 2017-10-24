Барнаульские власти не успели залатать бреши Нагорного парка перед инспекцией федерального чиновника

25 октября замминистра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор России Андрей Чибис посетит Барнаул, информирует региональное министерство. В заявленной программе инспектора помимо прочего числится и посещение Нагорного парка, террасы которого на днях покрылись трещинами.

Как уточнили в ведомстве, г-н Чибис оценит качество и ход строительных работ на нескольких алтайских объектах капитального ремонта и благоустройства. Среди них краевые власти особо выделили набережную реки Обь и террасирование Нагорного парка, где мероприятия по благоустройству синхронизированы с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Вероятно, главному жилищному инспектору придется по вкусу новый дизайн «разверзшихся» склонов, а также решение муниципалитета «склеить» разломы специальным составом и оставить их зимовать в таком состоянии.

Кроме того, г-н Чибис запланировал встретиться с главным архитектором Алтайского края Виктором Четошниковым, которого назначили на данный пост буквально месяц назад. Также московский гость проведет расширенное совещание по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов и других направлений деятельности региональных органов власти в области развития сферы жилищно-коммунального хозяйства.