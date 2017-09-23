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Главная Лента новостей В Алтайском крае спустя 15 лет вновь появился главный архитектор

В Алтайском крае спустя 15 лет вновь появился главный архитектор

26.09.2017 08:30

Виктор Четошников
Виктор Четошников

Заслуженный архитектор РФ Виктор Четошников назначен главным архитектором Алтайского края. Распоряжение об этом губернатор региона Александр Карлин подписал 21 сентября, сказано на офсайте краевого правительства.

Новая должность входит в структуру Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. К исполнению полномочий Виктор Четошников приступил 22 сентября. «Зодчий» призван уравновешивать позиции Минстройтранса и архитектурного сообщества. С 2002 года должность в субъекте была упразднена.

Еще в мае 2016 года президент Владимир Путин по итогам Госсовета по строительству дал рекомендацию регионам установить прямое подчинение главного архитектора губернатору. Часть субъектов, правда, за прошедшие 1,5 года так и не выполнили поручение главы государства из-за отсутствия должности главного архитектора в структуре. В Алтайском крае эта должность существовала до 2002 года. Последним, кто занимал данный пост, был Николай Вдовин, скончавшийся в 2016 году.

К слову, организатор субботников на Барнаульской «Спичке» Александр Деринг ранее заявлял, что непосредственного влияния на архитектуру появление фигуры главного зодчего в регионе якобы не окажет. «На сегодняшний день архитекторы отстранены от какого-либо влияния на облик городов, всем «заправляют» крупные строительные фирмы, они и определяют облик города. Это бизнес, и он не может быть белым и пушистым, у них свои задачи – зарабатывать деньги. Сейчас у нас архитектура квадратных метров, а не архитектура городов. В лучшем случае нас используют как декораторов бетонных коробок», - сетовал на современные нравы г-н Деринг.

Отметим, главный архитектор Алтайского края участвует в проведении госполитики в области архитектуры и градостроительной деятельности, участвует в разработке проектов нормативных правовых актов в профильной области, готовит заключения и рекомендации, участвует в организации подготовки и проведения мероприятий. Но, пожалуй, наиболее значимой функцией является «создание условий для повышения эстетической ценности застройки территории Алтайского края, формирование современного архитектурно-художественного облика городов и иных населенных пунктов». Также главный архитектор края участвует в определении основных направлений градостроительного развития субъекта РФ.

Добавим, Виктор Четошников является членом Союза архитекторов РФ, входит в состав правления одноименной краевой организации. Также новоявленный главный архитектор состоит в общественном совете при региональном Минстройтрансе, в аналогичной структуре по реализации проекта туркластера «Барнаул - горнозаводской город». Помимо этого, г-н Четошников — член градостроительных советов Алтайского края и Барнаула.

Фото: сайт правительства Алтайского края

Справка:

Виктор Четошников родился 11 июня 1955 года в Барнауле. В 1978 году окончил с отличием архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева по специальности «Архитектура» (специализация «Градостроительство»). С 1978 по 2002 год - архитектор, старший архитектор, руководитель группы, главный архитектор проектов, начальник мастерской генпланов, главный архитектор - первый замгендиректора ОАО «Алтайгражданпроект». В 1991 году получил свидетельство на право самостоятельной творческой деятельности в области архитектуры и градостроительства на территории РСФСР. До последнего времени руководил архитектурной мастерской «ГРАДО».

С 2010 года совмещает проектную практику с учебно-педагогической деятельностью, является профессором Института архитектуры и дизайна АлтГТУ имени И. И. Ползунова. Г-н Четошников - заслуженный архитектор РФ, лауреат муниципальной премии в области литературы искусства и архитектуры за проект реконструкции квартала рынка «Юбилейный» в Барнауле, лауреат Демидовского фонда в номинации «Архитектура» за проекты застройки микрорайонов в районе Павловского тракта и общественных комплексов Барнаула. Награжден медалью Союза архитекторов России имени И. В. Жолтовского «За выдающийся вклад в архитектурное образование».

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Комментарий

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Комментариев 13
???

26.09.2017 08:37

Помоложе найти то не могли.? И что он нам "наархитектурет"? Нам надо что-нибудь посовременней. Куда не глянь так все одинаковое. Заблудиться можно.
Он гораздо моложе архитектора перестройки)))

26.09.2017 09:08

??? писал(а):
Помоложе найти то не могли
Наблюдатель.

26.09.2017 09:11

Поздравляю всех, кто что-то строит и ремонтирует. В крае появился еще один мега-коррупционер. Подарок Карлина перед отставкой?
ЗОДЧИЙ

26.09.2017 09:20

Взяли еще одного бездельника досидеть до предельного возраста-65 лет! Этот маразматик вам еще настроит!
всем дебилам

26.09.2017 10:40

Четошников один из тех, кто помогал в борьбе против строительства очередной помойки в АК и тот ,кто оспаривал строительство не нужной дороги. Вот Бобров действительно был бездельником, который пытался согласовать ген.план не соответствующий нормам и вообще тех.планам, в декабре на публичных слушаниях в п.Центральном. А Четошников помогал общественникам и доказывал что строительство помойки в черте города приведет к катастрофе
Башаев Александр Владимирович

26.09.2017 12:07

Искренне поздравляю Виктора Дмитриевича с достойной его опыту и знаниям должности!!! Наконец произойдёт перелом в обликах городов края - в сторону прогрессивного строительства домов ,зданий и сооружений ,современной архитектуры и приятного взору дизайна!!!
Ru.банок

26.09.2017 12:42

Самый грамотный и адекватный специалист в своей области,удачи тебе,комрад!
ungefuk55@mail.ru

26.09.2017 12:48

Виктор Дмитриевич искренне поздравляю достойный профессионал. Александр Унгефук
СашОК

26.09.2017 14:33

Чё, бл, за страна такая????
Один старпер с кремлёвским троном сросся, другой - от губеровского оторваться не может.... Третий, которому нужно внуков няньчить и в домино у подъезда играть, в архитекторы полез...
Дождутся. что народ прозреет и придёт к ним с черенками от лопат...
Deckman

26.09.2017 17:09

Сашок,скорее,придут к тебе,дабы воткнуть тебе в зад пару штук!
Эндокринолог иногда летчик

26.09.2017 17:22

Наверное при всё усугубляющемся состоянии психики и интеллекта у народа, а особенно
у его обожравшейся "элиты" до черенков от лопат не долго......
nazailmanov

26.09.2017 17:48

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Последнему

26.09.2017 19:01

Это надо же так Орального своим постом опустить!
+100500!