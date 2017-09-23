В Алтайском крае спустя 15 лет вновь появился главный архитектор

Виктор Четошников

Заслуженный архитектор РФ Виктор Четошников назначен главным архитектором Алтайского края. Распоряжение об этом губернатор региона Александр Карлин подписал 21 сентября, сказано на офсайте краевого правительства.

Новая должность входит в структуру Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. К исполнению полномочий Виктор Четошников приступил 22 сентября. «Зодчий» призван уравновешивать позиции Минстройтранса и архитектурного сообщества. С 2002 года должность в субъекте была упразднена.

Еще в мае 2016 года президент Владимир Путин по итогам Госсовета по строительству дал рекомендацию регионам установить прямое подчинение главного архитектора губернатору. Часть субъектов, правда, за прошедшие 1,5 года так и не выполнили поручение главы государства из-за отсутствия должности главного архитектора в структуре. В Алтайском крае эта должность существовала до 2002 года. Последним, кто занимал данный пост, был Николай Вдовин, скончавшийся в 2016 году.

К слову, организатор субботников на Барнаульской «Спичке» Александр Деринг ранее заявлял, что непосредственного влияния на архитектуру появление фигуры главного зодчего в регионе якобы не окажет. «На сегодняшний день архитекторы отстранены от какого-либо влияния на облик городов, всем «заправляют» крупные строительные фирмы, они и определяют облик города. Это бизнес, и он не может быть белым и пушистым, у них свои задачи – зарабатывать деньги. Сейчас у нас архитектура квадратных метров, а не архитектура городов. В лучшем случае нас используют как декораторов бетонных коробок», - сетовал на современные нравы г-н Деринг.

Отметим, главный архитектор Алтайского края участвует в проведении госполитики в области архитектуры и градостроительной деятельности, участвует в разработке проектов нормативных правовых актов в профильной области, готовит заключения и рекомендации, участвует в организации подготовки и проведения мероприятий. Но, пожалуй, наиболее значимой функцией является «создание условий для повышения эстетической ценности застройки территории Алтайского края, формирование современного архитектурно-художественного облика городов и иных населенных пунктов». Также главный архитектор края участвует в определении основных направлений градостроительного развития субъекта РФ.

Добавим, Виктор Четошников является членом Союза архитекторов РФ, входит в состав правления одноименной краевой организации. Также новоявленный главный архитектор состоит в общественном совете при региональном Минстройтрансе, в аналогичной структуре по реализации проекта туркластера «Барнаул - горнозаводской город». Помимо этого, г-н Четошников — член градостроительных советов Алтайского края и Барнаула.