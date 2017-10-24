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Главная Лента новостей Стали известны размеры «долговой помощи» края каждому из алтайских муниципалитетов

Стали известны размеры «долговой помощи» края каждому из алтайских муниципалитетов

25.10.2017 11:29

Первая часть таблицы распределения субсидий алтайским муниципалитетам
Первая часть таблицы распределения субсидий алтайским муниципалитетам

Утром 25 октября в Парламентском центре Алтайского края прошли заседания фракций и комитетов АКЗС, на которых депутаты подробно ознакомились со схемой распределения широко анонсированной матпомощи муниципалитетам в размере 2 млрд рублей. Согласно подготовленным краевым правительством поправкам в бюджет на 2017 год (копия есть в распоряжении ИА «Банкфакс»), самые крупные субсидии получат Бийск и Рубцовск.

Лидером по матпомощи, которая в первую очередь пойдет на погашение долгов, стал Бийск. Наукоград может рассчитывать на 203,6 млн рублей. Следом по размеру субсидии идет Рубцовска, помощь которому составит ровно 200 млн рублей. Эти два города в последние годы часто оказываются в центре внимания как раз из-за низкой бюджетной обеспеченности и затяжного финансового кризиса. На третьем месте — Новоалтайск с субсидией в 70,3 млн рублей. Далее среди городов идут Славгород (64,8 млн рублей), Алейск (30,7 млн рублей), Яровое (23 млн рублей) и Заринск (22,6 млн рублей).

Продолжение таблицы
Продолжение таблицы

Среди сельских районов крупнейший транш ожидает Крутихинский район, который получит 56,6 млн рублей. На втором месте по размерам — Михайловский район (54,6 млн рублей), на третьем — Немецкий национальный район (50,4 млн рублей). Далее — объединенный Каменский район (47,9 млн рублей), Мамонтовский район (46,2 млн рублей), Курьинский район (45,5 млн рублей), Первомайский и Тюменцевский районы (по 40,3 млн рублей). Минимальные объемы субсидий придут в Суетский район (9,6 млн рублей) и ЗАТО «Сибирский» (3,9 млн рублей).

Из таблицы, которая была представлена депутатам, следует, что Барнаул не получит ни копейки из выделенных правительством 2 млрд рублей. Это обосновывается критериями, которые использовал Минфин Алтайского края при подготовке поправок в бюджет на 2017 год. В первую очередь основанием для выделения помощи стали высокие долги по налогам и штрафы муниципалитетов. Затем рассматривалась необходимость выделения средств на исполнение собственных нужд. Бюджет Барнаула в этом плане выглядит наиболее сбалансированным и может самостоятельно выполнять свои обязательства, посчитали в краевом министерстве.

Депутаты утвердят представленную схему распределения субсидий на сессии АКЗС 26 октября. Ожидается, что перед народными избранниками с пояснениями выступит зампред правительства Алтайского края, министр финансов Владимир Притупов.

Отметим также, что ранее в СМИ распространилась информация о совместном письме депутатов разных фракций Алтайского Заксобрания, представляющих Бийск, в котором содержится просьба пояснить, какая часть из анонсированных 2 млрд рублей уйдет в наукоград. Как представляется, письмо носит не лоббистский, а скорее популистский характер, поскольку депутаты вряд ли не знали, что эту информацию им предоставят накануне сессии.

Напомним, что выделенные из краевого бюджета деньги большей частью вновь вернутся в казну региона — они пойдут на погашение долгов муниципалитетов перед краем. «Мы рассчитываем, что дополнительная помощь муниципалитетам позволит выровнять бюджетную ситуацию и приступить к работе над главным финансовым документом следующего года в более спокойных условиях. Я просил бы руководителей муниципалитетов, депутатов не только контролировать целевое использование ресурсов. Необходимо организовать общественный контроль. Каждый выделяемый рубль должен пойти на достижение тех целей, на которые он предназначен», — комментировал решение губернатор Александр Карлин.  

Фото: Вероника Лапина


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Комментарий

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Комментариев 9
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

25.10.2017 11:46

Звезла в Шоке. ЕБЖЭ долго.
....среди городов идут Славгород (64,8 млн рублей.
вот развернутся дважды коронованный казнокрад в Законе с его ППЖ и фавориткой, всё пойдёт на откуп правоохранительной и судебной системе..
закроют все дела ФСБ РФ ....переквалифицированных СУ СК РФ по АК как ... в отношении неустановленной ОПГ должностных лиц администраций... как Славгорода так и и курорта ...
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
федор

25.10.2017 12:00

Странно Алейский - 11,1, Угловский - 11,6, Волчихинский - 15.2 мил. руб, а Крутиха и Немецкиий более 50 мульенов и опять же по немецкому понятно - вечные захребетники как ни странно, а у Крутихи откуда? Суетка без малого 10 лямов, стало быть есть районы, руководители которых вообще не заморачивались по погашению долгов в то время как другие несмотря на нищие бюджеты платили по долгам, это что же за политика власти края такая? Прим как в америке , в каждом штате свои правила и законы. Бардак и только.
Бийск

25.10.2017 12:00

"Лидером по матпомощи, которая в первую очередь пойдет на погашение долгов, стал Бийск. Наукоград может рассчитывать на 203,6 млн рублей. Следом по размеру субсидии идет Рубцовска, помощь которому составит ровно 200 млн рублей. Эти два города в последние годы часто оказываются в центре внимания как раз из-за низкой бюджетной обеспеченности и затяжного финансового кризиса. " - В частности по городу Бийску Скорнякова заблудилась в коридорах администрации результат работы виден - НУЛЕВОЙ, поэтому давно пора показать дилетанту от управления финансами где ВЫХОД из администрации...... Пусть идет " СЕЕТ РАЗУМНОЕ, ВЕЧНОЕ".......
Зональный район

25.10.2017 12:16

Население 20 тысяч, получено почти что меньше всех в крае - 10 млн. Власть района ничего не делала, хоть бы в долг что то путнее сделали, все равно всем закрыли все долги в итоге. Такие же районы получили в 2-3 раза больше, так там социалка и развивается, в Зональном оптимизированием только заняты.
Славгородское МО

25.10.2017 12:23

Узник , ты уже задолбал своей фавориткой и своим фавором-вором. Можешь по людски написать глава города Кинцель В.А. и начальник управления по земельным и имущественным отношениям Дыбань Т.А. А дела откроют , когда в Барнуле сменится губернатор , прокурор , сусковец , полицейский , фсбшник , а на троне в Москве будет сидеть КСЮХА (шутка)
Фёдор, ты неправ

25.10.2017 13:05

Дело обстояло несколько иначе. Долги, о которых идёт речь, возникли не сиюминутно, а накапливались годами. На протяжении этих самых годов муниципалитеты получали определенные денюшки из края. Кто-то получал больше (как правило тот, кто нравился любителю кластеров), а кто-то не получал ничего (например как Крутиха, где депутаты вопреки воли кое-кого выбрали Главой Администрации района Зиберта). Вот к осени 2017 года и получилось, что кто-то должен много, а кто-то поменьше.
Новичиха

25.10.2017 13:12

Убогий Новичихинский район конечно же в хвосте списка. Этого и следовало ожидать. Какая администрация, такая и помощь. Что толку давать деньги тому, кто не может ими грамотно распорядиться. Возможным такое стало после отмены всенародных выборов. Сейчас методом не сложных манипуляций, очень просто провести в депутаты нужных людей. Это в основном чиновный люд, прикормленный и запуганный, воспитанный по методу кнута и пряника. Эти, так называемые, народные избранники, всегда проголосуют за того, на которого укажут. А с самыми не сговорчивыми, поработают кураторы повыше рангом. В результате итоги выборов, не сложно предсказать за долго до дня голосования. Не думают господа народные избранники, что когда то эта властная пирамида рухнет и придётся ответить за все эти тёмные делишки по закону. Вопрос времени конечно, но кто то первым будет обязательно.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

25.10.2017 13:57

Во Славгород заживёт долги спишут . Можно начинать по новому околачивать яйца. Витя руководи дальше, пей гуляй. Страна добрая всё спишет. Бездари только долги и могут делать.Гнать поршивой метлой таких руководителей.
фишеру из Славгорода

25.10.2017 16:20

да Ваня а тебе останется только бутылки собирать и облизываться