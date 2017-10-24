Стали известны размеры «долговой помощи» края каждому из алтайских муниципалитетов

Первая часть таблицы распределения субсидий алтайским муниципалитетам

Утром 25 октября в Парламентском центре Алтайского края прошли заседания фракций и комитетов АКЗС, на которых депутаты подробно ознакомились со схемой распределения широко анонсированной матпомощи муниципалитетам в размере 2 млрд рублей. Согласно подготовленным краевым правительством поправкам в бюджет на 2017 год (копия есть в распоряжении ИА «Банкфакс»), самые крупные субсидии получат Бийск и Рубцовск.

Лидером по матпомощи, которая в первую очередь пойдет на погашение долгов, стал Бийск. Наукоград может рассчитывать на 203,6 млн рублей. Следом по размеру субсидии идет Рубцовска, помощь которому составит ровно 200 млн рублей. Эти два города в последние годы часто оказываются в центре внимания как раз из-за низкой бюджетной обеспеченности и затяжного финансового кризиса. На третьем месте — Новоалтайск с субсидией в 70,3 млн рублей. Далее среди городов идут Славгород (64,8 млн рублей), Алейск (30,7 млн рублей), Яровое (23 млн рублей) и Заринск (22,6 млн рублей).

Продолжение таблицы

Среди сельских районов крупнейший транш ожидает Крутихинский район, который получит 56,6 млн рублей. На втором месте по размерам — Михайловский район (54,6 млн рублей), на третьем — Немецкий национальный район (50,4 млн рублей). Далее — объединенный Каменский район (47,9 млн рублей), Мамонтовский район (46,2 млн рублей), Курьинский район (45,5 млн рублей), Первомайский и Тюменцевский районы (по 40,3 млн рублей). Минимальные объемы субсидий придут в Суетский район (9,6 млн рублей) и ЗАТО «Сибирский» (3,9 млн рублей).

Из таблицы, которая была представлена депутатам, следует, что Барнаул не получит ни копейки из выделенных правительством 2 млрд рублей. Это обосновывается критериями, которые использовал Минфин Алтайского края при подготовке поправок в бюджет на 2017 год. В первую очередь основанием для выделения помощи стали высокие долги по налогам и штрафы муниципалитетов. Затем рассматривалась необходимость выделения средств на исполнение собственных нужд. Бюджет Барнаула в этом плане выглядит наиболее сбалансированным и может самостоятельно выполнять свои обязательства, посчитали в краевом министерстве.

Депутаты утвердят представленную схему распределения субсидий на сессии АКЗС 26 октября. Ожидается, что перед народными избранниками с пояснениями выступит зампред правительства Алтайского края, министр финансов Владимир Притупов.

Отметим также, что ранее в СМИ распространилась информация о совместном письме депутатов разных фракций Алтайского Заксобрания, представляющих Бийск, в котором содержится просьба пояснить, какая часть из анонсированных 2 млрд рублей уйдет в наукоград. Как представляется, письмо носит не лоббистский, а скорее популистский характер, поскольку депутаты вряд ли не знали, что эту информацию им предоставят накануне сессии.

Напомним, что выделенные из краевого бюджета деньги большей частью вновь вернутся в казну региона — они пойдут на погашение долгов муниципалитетов перед краем. «Мы рассчитываем, что дополнительная помощь муниципалитетам позволит выровнять бюджетную ситуацию и приступить к работе над главным финансовым документом следующего года в более спокойных условиях. Я просил бы руководителей муниципалитетов, депутатов не только контролировать целевое использование ресурсов. Необходимо организовать общественный контроль. Каждый выделяемый рубль должен пойти на достижение тех целей, на которые он предназначен», — комментировал решение губернатор Александр Карлин.