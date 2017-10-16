Правительство Алтайского края «подкинет» муниципалитетам пару миллиардов на долги

Правительство Алтайского края решило внести коррективы в бюджет региона на 2017 год — муниципалитеты получат дополнительно около 2 млрд рублей на погашение задолженности перед бюджетными и социальными фондами. Еще 200 млн рублей им выделят бонусом — эти деньги они смогут потратить по своему усмотрению. Об этом губернатор Александр Карлин заявил в ходе рабочей поездки в Москву, сказано на сайте правительства региона.

Как отмечается, президент России инициировал вопрос об оказании дополнительной поддержки бюджетам субъектов для частичного решения проблемы с задолженностью. Речь идет о реструктуризации бюджетных кредитов. «Владимир Путин сформулировал в целом подходы к более справедливой и гармоничной бюджетной системе в стране. По таким же принципам должны выстраиваться в дальнейшем отношения бюджетов субъектов и муниципалитетов. Дополнительно изучив наши возможности, мы посчитали необходимым внести коррективы в закон о бюджете Алтайского края на 2017 год. Такой законопроект подготовлен», — пояснил Александр Карлин.

Выделенные из бюджета 2 млрд рублей большей частью вновь вернутся в казну региона — деньги пойдут на погашение долгов муниципалитетов перед краем. «Мы рассчитываем, что дополнительная помощь муниципалитетам позволит выровнять бюджетную ситуацию и приступить к работе над главным финансовым документом следующего года в более спокойных условиях. Я просил бы руководителей муниципалитетов, депутатов не только контролировать целевое использование ресурсов. Необходимо организовать общественный контроль. Каждый выделяемый рубль должен пойти на достижение тех целей, на которые он предназначен», — подчеркнул губернатор.

Более того, в проекте краевого закона предусматривается выделение дополнительных 200 млн рублей для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципалитетов. Эти средства они могут тратить по своему усмотрению — целесообразно для конкретной территории. Все принятые меры позволят муниципалитетам более эффективно решать вопросы коммунальной инфраструктуры, ремонта объектов социальной сферы, заявляется на сайте правительства. «Население должно на себе почувствовать эффекты от принимаемых мер. Начиная с января 2018 год надеемся увидеть иную, более гармоничную, справедливую и эффективную систему межбюджетных отношений в Алтайском крае», — уточнил Александр Карлин.

Отметим, на сайте правительства с помпой преподносится новость о том, что консолидированный бюджет региона на 2018 год впервые превысит 100 млрд рублей. Об этом Александр Карлин заявил на встрече с депутатами Госдумы и членами Совфеда, представляющими Алтайский край. В совещании приняли участие сенаторы Михаил Щетинин и Сергей Белоусов, депутаты Николай Герасименко, Иван Лоор, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, Олег Быков, Наталья Кувшинова и Александр Терентьев.

Александр Карлин охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в регионе как стабильную. Темпы роста промышленного производства существенно превышают общероссийские показатели, и они в три раза выше, чем в прошлом году. В сельском хозяйстве ситуация в целом приемлемая. Уборочная кампания завершается, убрано более 90 % площадей, урожайность — на уровне прошлого года. Валовой сбор зерна, по предварительным данным, превысит 5 млн тонн, что создает стабильные условия для работы перерабатывающей отрасли и наполнения муниципальных бюджетов.