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Главная Лента новостей Правительство Алтайского края «подкинет» муниципалитетам пару миллиардов на долги

Правительство Алтайского края «подкинет» муниципалитетам пару миллиардов на долги

17.10.2017 09:53

Правительство Алтайского края решило внести коррективы в бюджет региона на 2017 год — муниципалитеты получат дополнительно около 2 млрд рублей на погашение задолженности перед бюджетными и социальными фондами. Еще 200 млн рублей им выделят бонусом — эти деньги они смогут потратить по своему усмотрению. Об этом губернатор Александр Карлин заявил в ходе рабочей поездки в Москву, сказано на сайте правительства региона.

Как отмечается, президент России инициировал вопрос об оказании дополнительной поддержки бюджетам субъектов для частичного решения проблемы с задолженностью. Речь идет о реструктуризации бюджетных кредитов. «Владимир Путин сформулировал в целом подходы к более справедливой и гармоничной бюджетной системе в стране. По таким же принципам должны выстраиваться в дальнейшем отношения бюджетов субъектов и муниципалитетов. Дополнительно изучив наши возможности, мы посчитали необходимым внести коррективы в закон о бюджете Алтайского края на 2017 год. Такой законопроект подготовлен», — пояснил Александр Карлин.

Выделенные из бюджета 2 млрд рублей большей частью вновь вернутся в казну региона — деньги пойдут на погашение долгов муниципалитетов перед краем. «Мы рассчитываем, что дополнительная помощь муниципалитетам позволит выровнять бюджетную ситуацию и приступить к работе над главным финансовым документом следующего года в более спокойных условиях. Я просил бы руководителей муниципалитетов, депутатов не только контролировать целевое использование ресурсов. Необходимо организовать общественный контроль. Каждый выделяемый рубль должен пойти на достижение тех целей, на которые он предназначен», — подчеркнул губернатор.

Более того, в проекте краевого закона предусматривается выделение дополнительных 200 млн рублей для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципалитетов. Эти средства они могут тратить по своему усмотрению — целесообразно для конкретной территории. Все принятые меры позволят муниципалитетам более эффективно решать вопросы коммунальной инфраструктуры, ремонта объектов социальной сферы, заявляется на сайте правительства. «Население должно на себе почувствовать эффекты от принимаемых мер. Начиная с января 2018 год надеемся увидеть иную, более гармоничную, справедливую и эффективную систему межбюджетных отношений в Алтайском крае», — уточнил Александр Карлин.

Отметим, на сайте правительства с помпой преподносится новость о том, что консолидированный бюджет региона на 2018 год впервые превысит 100 млрд рублей. Об этом Александр Карлин заявил на встрече с депутатами Госдумы и членами Совфеда, представляющими Алтайский край. В совещании приняли участие сенаторы Михаил Щетинин и Сергей Белоусов, депутаты Николай Герасименко, Иван Лоор, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, Олег Быков, Наталья Кувшинова и Александр Терентьев.

Александр Карлин охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в регионе как стабильную. Темпы роста промышленного производства существенно превышают общероссийские показатели, и они в три раза выше, чем в прошлом году. В сельском хозяйстве ситуация в целом приемлемая. Уборочная кампания завершается, убрано более 90 % площадей, урожайность — на уровне прошлого года. Валовой сбор зерна, по предварительным данным, превысит 5 млн тонн, что создает стабильные условия для работы перерабатывающей отрасли и наполнения муниципальных бюджетов.


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Комментарий

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Комментариев 20
Очередная порция лапши нам на уши.

17.10.2017 10:24

Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, июль 2017 г. "Лидерами по росту индекса промышленного производства в 2016 году (в соответствии с ОКВЭД2) стали Республика Алтай (+40,2% в годовом выражении), Республика Тыва (+25,8%) и Республика Дагестан (+23,8%)". Как видим про Алтайский край ни слова.
Чиновник

17.10.2017 10:30

Насчет лапши с Вашей стороны - согласен. Карлин оворил о 2017 год.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

17.10.2017 10:41

Во Карлин даёт. Молодец. Только жители края живут всё хуже и хуже. А в остальном всё прекрасно. Это моё мнение.
Чиновнику

17.10.2017 11:08

Предоставьте пожалуйста официальный источник, подтверждающий заявленную губернатором информацию.
Переживающий

17.10.2017 11:46

Чиновнику писал(а):
Предоставьте пожалуйста официальный источник, подтверждающий заявленную губернатором информацию


Если вы действительно чиновник, стыдно не знать, что информация о Карлине всегда имеется на офсайте Алтайского края, тем более о поездки в Москву…. если это просто "ник", то простительно….

Эта информация от 16.10.17 в статье под названием "Губернатор Александр Карлин: Впервые консолидированный бюджет Алтайского края превысит 100 миллиардов рублей"

http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-vpervye-konsolidirovannyi-byudzhet-altaiskogo-kraya-prevysit-uroven-100-mlrd-rublei_627483.html

Вот интересно, а зачем на самом деле ездил Карлин в Москву, с кем еще встречался…
Все губернаторы – отставники тоже перед своей отставкой ездили в Москву…

Чиновнику

17.10.2017 12:34

Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав. Вы пожалуйста укажите ссылку на официальный федеральный источник. А ссылаться на http://www.altairegion22.ru/region_news, глупо и даже пошло.
переживающему

17.10.2017 13:24

Не дождетесь!!!
Переживающий

17.10.2017 14:00

переживающему писал(а):
Не дождетесь!!!


А я человек, который умеет ждать, терпения хватит, не сомневайтесь…
Но многое зависит от Президента Путина…

Карлин до губернаторства в Алтайском крае работал в Администрации Президента начальником управления по вопросам государственной службы, прекрасно знаком с Президентом, знает многое о Путине, хорошо изучил повадки и характер Путина, знает какую прессу любит читать Президент Путин…из каких источников Путин черпает информацию…

Карлину не составляет особого труда опубликовывать нужную (лживую) информацию об Алтайском крае, нужную (лживую) информацию о "достижениях" губернатора Карлина именно в той прессе или ИА, которые удостаиваются внимания Путина…

А, по сути, Карлин сегодня манипулирует самим Путиным, подкидывая Президенту нужную для Карлина, информацию….знает ли об этом сам Путин, наверное, нет, иначе губернатор Карлин, находясь в "красной" зоне риска, с 6 баллами давно бы покинул губернаторское место….

Список регионов, в которых сменилось руководство осенью 2017 и баллы руководителей этих регионов:
12.10.17 – Псковская область – 10 баллов;
10.10.17 – Ивановская область – 8 баллов;
09.10.17 – Омская область – 6 баллов;
06.10.17 – Новосибирская область – 5 баллов;
05.10.17 – Орловская область – 9 баллов;
04.10.17 – Приморский край - 7 баллов;
03.10.17 – Дагестан – 4 балла;
29.09.17 – Красноярский край – 5 баллов;
28.09.17 – Ненецкий АО – 19 баллов;
26.09.17 – Нижегородская область – 7 баллов;
25.09.17 - Самарская область – 4 балла.

И почему же в этом списке до сих пор отсутствует фамилия нашего губернатора Карлина….

Переживающий

17.10.2017 14:06

Вот мой друг – товарищ выдвинул версию о том, почему Путин верит лживым словам Карлина…либо у Карлина имеется компромат на Путина или Карлин просто делится награбленным в Алтайском крае с Путиным…
Первое, на мой взгляд, имеет место быть, но не верится, чтобы Путин не смог бы уничтожить этот компромат…
Второе, на мой взгляд, тоже может быть, мы ведь не знаем, какие задачи поставил Путин перед Карлиным, назначив его губернатором Алтайского края… может развал края происходит при поддержке Президента РФ….тем более, что события последних дней (нет отставки губернатора до сих пор) наводят именно на эту мысль…

Хотя, я больше склоняюсь к тому, что Карлин просто водит Путина за нос, вешает лапшу ему на уши, а если говорить по-простому, просто нагло врет Президенту Путину….

По всему видно, что Карлин не зря служил у Путина …. сегодня знание привычек Путина, играет ему на руку, а он, Карлин, умело им пользуется….и, наверное, смеется не только над жителями края, но и над самим Путиным…..

А Путин продолжает верить лживым речам Карлина, тем более, что жители края не против низких зарплат, на митинги не выходят, голосуют за ЕР… значит всем довольны…

И что же нужно сделать, чтобы рассказать правду Президенту России о настоящей жизни в Алтайском крае, а если рассказать, поверит ли Президент жителям края… как знать… как знать… кабы знать…
любителю лапши

17.10.2017 14:51

вообще непонятно, что Вы собираетесь опровергать в словах Карлина. Он сказал, если верить этой новости, что темпы роста промышленного производства существенно превышают общероссийские показатели, и они в три раза выше, чем в прошлом году. Причем тут Республика Алтай в 2016 году??? Как эти два момента могут друг другу противоречить? Карлин не говорит что Алтайский край в прошлом году обогнал Республику Алтай. И он даже не говорит, что Алтайский край больше всех в России. Он говорит, что в этом году АК превысил среднероссийский уровень и в 3 раза выше прошлогоднего. Всего навсего. Допустим, в России в 2017 году за какой-то период 3% рост, а в АК - 7%. Вот вам и "существенно превышает среднероссийские." А в том году в АК допустим был рост 2,2%, значит вырос в этом году в 3 раза. Из этих слов Карлина вовсе не следует что АК это лидер по индексу промышленного производства среди всех регионов. Может в Республике Алтай и 200% рост, это никак не опровергает слова Карлина. Ссылки приводить не буду, лень искать, цифры взял условные. А если Вы хотите опровергнуть Карлина и знаете как это сделать, сами ищите. Про состояние промышленности АК дискутировать не буду, потому что речь не о комплексной оценке промышленности, а о цифрах динамики.
Гонец из Пензы

17.10.2017 15:14

А чем всем постодавцам не нравиться , что в бюджеты районов, вашего нищего края,отстегнут 2 лярда бакарей?
Баба Фрося Алтайский край Россия

17.10.2017 15:49

Каражирский уголь с 1800 за тонну , сейчас стоит 2500 рублей за тонну. И чему радоваться то ? Пенсии прибавили 32 рубля. А Карлин держится , так , как там в Москве бездонная глотка , вот он и везёт , а везёт потому , что бы не было как с сахалинским коллегой. Всё упирается в доллар .
переживающему и тп

17.10.2017 16:13

лечитесь, господа!
СашОК

17.10.2017 16:15

Бабусь,переходи на газ,и буде табе счастье!
Если нет природного,тогда,на свой!
Еще 200 млн рублей им выделят бонусом — эти деньги они смогут потратить по своему усмотрению.

17.10.2017 18:16

МОЖНО ПОДУМАТЬ ОНИ ИХ ТРАТИЛИ НЕ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. ВОТ ГДЕ ДУРАК((( Скляроз...
Суетка которая Верхняя

17.10.2017 18:19

Баба Фрося Алтайский край Россия писал(а):
Каражирский уголь с 1800 за тонну , сейчас стоит 2500 рублей за тонну.
А у нас у Артёменки Васи уголь стоит 3250 руб тонна и подвоз по Верх-Суетке 500 руб, не то что вы, мы круче!
Переживающему в 14:00

17.10.2017 19:04

Как почему нет в списке. У него фора в 100 баллов.
Ворон, ворону глаз не выклюет.
Пока ему не надоест, будет сидеть на месте.
2 лярда, минус половина, разделите на восемьдесят с гаком районов.
И делить явно будут не поровну. Так миллионов по 30-40 достанется. Это чтобы закрыть
налог на имущество, который обратно вернется в Краевой бюджет. Налог на имущество за те
теремки, которые настряпали по губернаторской программе.
Вот и вся карусель.
житель

17.10.2017 19:07

Переживающий писал(а):
Вот интересно, а зачем на самом деле ездил Карлин в Москву, с кем еще встречался…

Домой он туда ездит. Его семья в Москве, что не понятно. Все хорошо, за казенный счет прокатиться как до Бийска!
гость

17.10.2017 21:35

муниципалитеты получат дополнительно около 2 млрд рублей на погашение задолженности перед бюджетными и социальными фондами. Еще 200 млн рублей им выделят бонусом — эти деньги они смогут потратить по своему усмотрению.
__________________________________________________________________________
Ясно сказано "деньги они смогут потратить по своему усмотрению". Чего мы тут обсуждаем чьи-то деньги, которые кто-то будет тратить по своему усмотрению. К нам это не имеет абсолютно никакого отношения.
Баба Фрося Алтайский край Россия

17.10.2017 22:43

СашОКу - голубок , так твой выхлоп будет покруче , может устроишься ко мне и будешь получать зарплату два в одном и за газ и за растопку.