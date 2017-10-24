Ценных алтайских хищников пытались сбыть подданным мусульманского королевства

В Северной Осетии таможенники задержали россиянина, в машине которого обнаружили несколько краснокнижных птиц. Большую часть из них вывезли с территории Алтайского края, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Как уточнили в ведомстве, таможенники остановили мужчину за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser на посту МАПП Верхний Ларс. При задержании отрабатывалась оперативная информация Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Северо-Кавказской оперативной таможни. В результате обыска в машине у жителя Северной Осетии оперативники обнаружили 12 соколов-балабанов (falco cherrug), занесенных в Красную книгу России, которых намеревались вывезти в Королевство Бахрейн. По заключению специалиста-орнитолога, девять из обнаруженных в машине птиц изъяли на территории Алтая, и их вывоз с территории России запрещен.

В связи с этим в отношении владельца и перевозчика хищных птиц возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Отметим, что это не первая попытка вывезти ценных соколов из Алтайского края в другое государство. Так, в сентябре 2014 года житель Славгорода, находясь в поселке Майма Республики Алтай, решил незаконно перевезти в Республику Казахстан семь соколов-балобанов и 11 соколов-сапсанов. С этой целью мужчина поместил занесенных в Красную книгу РФ птиц в свой автомобиль, заранее оборудованный специальным коробом для их содержания, и намеревался вывезти их с территории России через автомобильный пункт пропуска «Павловка», расположенный в Славгородском районе Алтайского края. Однако оперативники Алтайской таможни задержали контрабандиста и изъяли у него соколов. Мужчина получил условный срок.