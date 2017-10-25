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Главная Лента новостей Сбербанк ради экономии продаст один из крупнейших офисов в Алтайском крае

Сбербанк ради экономии продаст один из крупнейших офисов в Алтайском крае

26.10.2017 15:34

Вывеска Сбербанка останется на здании, но площадей останется меньше
Вывеска Сбербанка останется на здании, но площадей останется меньше

В Барнауле выставлено на продажу офисное помещение в ЖК «Анастасия» на проспекте Красноармейском, 77, которое сейчас занимает один из больших офисов Сбербанка, ориентированный на обслуживание бизнеса. Как рассказал ИА «Банкфакс» начальник отдела недвижимости Алтайского отделения Сбербанка Андрей Соловьев, кредитная организация останется в здании, но лишь на части площадей и на правах аренды.

Офис Сбербанка в ЖК «Анастасия» - один из крупнейших в Алтайском крае
Офис Сбербанка в ЖК «Анастасия» - один из крупнейших в Алтайском крае

Продажей офиса общей площадью 3098,5 кв. м занимается «Российский аукционный дом» (РАД). За весь комплекс помещений на нескольких этажах «Анастасии» Сбербанк просит около 102,5 млн рублей. При этом в объявлении на «Авито» в качестве обременения указан договор аренды с РАД, который занимает офис площадью 27,3 кв. м, и с ООО «Сбербанк-Сервис», которое занимает офис площадью 88,14 кв. м.

Объект реализуется при условии предоставления Сбербанку помещений площадью 644,3 кв. м в аренду со ставкой 468 рублей за кв. м в месяц (с НДС) без учета коммунальных платежей. Договор аренды с новым собственником предполагается заключить на 5 лет с возможностью пролонгации и досрочного расторжения со стороны банка.

Андрей Соловьев объяснил, что эта схема, при которой Сбербанк продает помещения и потом берет у нового собственника меньшие площади в аренду, используется в рамках оптимизации расходов. «В этом офисе у нас излишки площадей, людей сейчас работает не так много. Поэтому мы оптимизируем расходы. Все направления работы, представленные в офисе, останутся представлены, хотя в итоге они могут переместиться в другое место», — сказал собеседник.

Отметим, что в одном лоте с офисными помещениями идет 156/389 долей земельного участка площадью 2334 кв. м, а также по половине долей трансформаторных подстанций, дизель-генераторов и 64 единицы климатического оборудования. Согласно справочнику 2ГИС, кроме собственно офиса Сбербанка, обслуживающего физических и юридических лиц, в здании находится алтайский филиал компании «Сбербанк Лизинг».

Фото: «Авито»


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Комментарий

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Комментариев 1
НАДО ЖЕ ПОЛУЧИТЬ ДИВИДЕНДЫ ХОЗЯЙЧИКАМ БАНКА??

26.10.2017 16:10

КАК ВСЕГДА: БОЛЕЕ ЧЕМ ДЕПОЗИТНЫЕ ВКЛАДЫ ПРИДУРКОВАТОГО НАСЕЛЕНИЯ...