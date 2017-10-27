Рубцовский фельдшер спас горожанке жизнь, обезоружив ее буйного сына

29 октября житель Рубцовска совершил нападение на фельдшера «скорой помощи», который приехал на вызов к его матери. Врач смог самостоятельно обезвредить злоумышленника и спокойно продолжил работать, сообщает «Инцидент Рубцовск» «ВКонтакте».

По данным источника, 29 октября около 20:00 в неотложку сообщили о том, что пожилой женщине, проживающей на улице Октябрьской, требуется медицинская помощь. На место выехала бригада врачей, которые обнаружили, что вместе с пенсионеркой в квартире находится ее захмелевший сын. Пока фельдшер оказывал горожанке помощь, пьяный мужчина взял пистолет и приставил его к голове медика. Однако врач не растерялся, выхватил у нападавшего оружие и в считанные секунды разобрал его, разбросав детали пистолета по комнате. После этого он, как ни в чем не бывало, продолжил оказывать помощь пенсионерке.

Бригада «скорой помощи» покинула квартиру только после того, как женщине стало лучше. При этом сын остался с ней дома. Впоследствии врачи сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Полицейские выяснили, что пистолет был пневматическим. В настоящий момент проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что подобный случай недавно произошел в Горно-Алтайске. В мае 2017 года дежурному «скорой» поступил вызов, сообщалось, что на остановке общественного транспорта мужчине стало плохо. Автомобиль прибыл на место и забрал предполагаемого пациента, чтобы отвезти его в медучреждение. Однако попав в салон, мужчина начал скандалить и достал нож. Размахивая им, он угрожал фельдшеру убийством. После этого адрес назначения сменился с больницы на отделение полиции. По итогам инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Суд назначил преступнику восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.