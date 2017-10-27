Старейший алтайский актер скончался в Барнауле на 96-м году жизни

Алексей Самохвалов

31 октября вечером ушел из жизни старейший алтайский актер, заслуженный артист России Алексей Самохвалов, сообщили в пресс-службе Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. Патриарху алтайской сцены было 95 лет. Прощание с актером пройдет 2 ноября с 10:00 до 12:30 на основной сцене театра.

Известно, что Алексей Самохвалов родился 27 марта 1922 года в Тюмени. Его семья перебралась в Барнаул, когда будущему актеру было 11 лет. Учился Алексей Самохвалов в 42-ой барнаульской средней школе. По рекомендации Василия Познанского барнаулец поступил в драматическую студию Новосибирского театра «Красный факел». После первого года учебы, отдыхая на каникулах в Барнауле, он узнал, что открывается первое на Алтае Театральное училище, и подал свои документы в приемную комиссию, куда его приняли. В июле 1941 года в Алтайском краевом Театральном училище начались зачеты и экзамены за второй курс, однако Алексея Самохвалова призвали в ряды РККА. Демобилизовали актера в 1945 году, после чего он сразу поступил в театр. В течение долгой творческой жизни Алексей Самохвалов работал в театрах Сибири и Дальнего Востока. Вернулся в труппу Алтайского краевого театра драмы в 1974 году.

Звание «Заслуженный артист РСФСР» актеру присвоили в 1979 году и тогда же вручили правительственную награду - медаль «За трудовую доблесть». За 70 лет театральной деятельности Алексей Самохвалов сыграл около 300 ролей, поставил 40 спектаклей.