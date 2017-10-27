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Главная Лента новостей В Республике Алтай первого замначальника УФСИН арестовали за коммерческий лесоповал

В Республике Алтай первого замначальника УФСИН арестовали за коммерческий лесоповал

07.11.2017 08:27

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение врио первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Алтай, который ранее руководил колонией-поселением в Алтайском крае. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и краже.

По данным следствия, с апреля по ноябрь 2016 года обвиняемый, занимая в Алтайском крае должность начальника колонии-поселения № 2, совместно с подчиненным ему инспектором вывозил осужденных в Калманский район на незаконную рубку леса. Похищенной древесиной обвиняемый распоряжался по своему усмотрению, в том числе продавал ее местным жителям. В результате муниципальное образование лишилось 825 куб. м березы, тополя, осины и сосны на общую сумму 1,2 млн рублей.

2 ноября обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю и Республики Алтай, а на следующий день его заключили под стражу. Еще ранее следственные органы возбудили уголовные дела в отношении бывшего замначальника данного участка колонии-поселения и бывшего младшего инспектора отдела охраны учреждения. Их также подозревают в превышении должностных полномочий и хищении древесины.

В управлении также отмечают, что бывшего главного бухгалтера ФКУ ИК-10 УФСИН России по Алтайскому краю обвиняют в крупном хищении, а бывшего начальника оперативного отдела ФКУ ИК-9 УФСИН России по Алтайскому краю — в получении взяток от осужденных и их родственников.


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