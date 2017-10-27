В Республике Алтай первого замначальника УФСИН арестовали за коммерческий лесоповал

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение врио первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Алтай, который ранее руководил колонией-поселением в Алтайском крае. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и краже.

По данным следствия, с апреля по ноябрь 2016 года обвиняемый, занимая в Алтайском крае должность начальника колонии-поселения № 2, совместно с подчиненным ему инспектором вывозил осужденных в Калманский район на незаконную рубку леса. Похищенной древесиной обвиняемый распоряжался по своему усмотрению, в том числе продавал ее местным жителям. В результате муниципальное образование лишилось 825 куб. м березы, тополя, осины и сосны на общую сумму 1,2 млн рублей.

2 ноября обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю и Республики Алтай, а на следующий день его заключили под стражу. Еще ранее следственные органы возбудили уголовные дела в отношении бывшего замначальника данного участка колонии-поселения и бывшего младшего инспектора отдела охраны учреждения. Их также подозревают в превышении должностных полномочий и хищении древесины.

В управлении также отмечают, что бывшего главного бухгалтера ФКУ ИК-10 УФСИН России по Алтайскому краю обвиняют в крупном хищении, а бывшего начальника оперативного отдела ФКУ ИК-9 УФСИН России по Алтайскому краю — в получении взяток от осужденных и их родственников.