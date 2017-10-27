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Главная Лента новостей Авторы новой ограды барнаульского парка пожаловались на прижимистых чиновников

Авторы новой ограды барнаульского парка пожаловались на прижимистых чиновников

09.11.2017 09:50

Спорные столбы из кирпича
Спорные столбы из кирпича

Возведение нового ограждения в Парке культуры и отдыха Центрального района Барнаула в самом разгаре, однако, как оказалось, архитекторов заставили удешевить проект. Как заявила «ПолитСибРу» один из авторов проекта реконструкции ограды, архитектор Екатерина Шаповаленко, рядом с благородным чугуном придется красоваться желтому кирпичу, а не натуральному граниту, как было запланировано изначально. Авторы проекта так и не смогли договориться с чиновниками, которые настояли на более экономичном варианте.

Г-жа Шаповаленко пояснила, что с самого начала она предлагала выполнить большие столбы ограды из натурального камня – гранита, но в таком виде проект не согласовали и оставили в конечном варианте желтый кирпич. «Сергей Боженко заставил нас нарисовать в проекте кирпич. Конечно, я бастовала, но пришлось согласиться, иначе нам бы просто не подписали проект. Сочетание желтого кирпича и чугуна не самое лучшее. Да и цокольную часть желательно было сделать гранитную. Грустно, конечно, я очень огорчена, что так получается», - поделилась архитектор. Отказаться от гранитного решения для ограждения парка пришлось по финансовым обстоятельствам. С использованием гранита проект стал бы дороже.

Проект со столбами из гранита
Проект со столбами из гранита

По предварительным оценкам, затраты на ограждение составят от 30 до 40 млн рублей. Из них на чугунные изделия, которые сделали на Каменском металлзаводе, заплатили почти 13,7 млн рублей, еще 14,9 млн рублей - заплатят подрядчику ООО «Рост», с которым заключили контракт на реконструкцию. «Аргументировали одним - это дорого, и весь вопрос в финансах. Боженко лучше понимает состояние городского бюджета. Я не знаю точно, насколько гранитные столбы вышли бы дороже, по-моему, разница в 5 млн рублей. Для такого дела, как мне кажется, это не катастрофические деньги. Все-таки ограждение строим на века. Но в любом случае, новая ограда будет выглядеть вполне пристойно», - заверила Екатерина Шаповаленко.

По ее мнению, удачей стало и то, что они в принципе получили разрешение снести старую ограду. «Большой плюс, что нам удалось пройти историко-культурную экспертизу и доказать, что ограда не имеет отношения к объекту культурного наследия. Мы доказали, что ограждение позднее, 60-х годов и в аварийном состоянии, сохранять его не нужно. Это было очень сложно, трудно даже объяснить, насколько», - рассказала архитектор.

Окончательный вариант проекта ограды
Окончательный вариант проекта ограды

Между тем реконструкция ограждения в Парке культуры и отдыха Центрального района уже идет полным ходом. Закончить установку новой ограды по контракту должны до 1 декабря текущего года.

Напомним, в октябре прошлого года комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на поставку «архитектурно-художественных изделий из чугунного литья для производства работ по сохранению объекта культурного наследия». Речь шла о новом «заборе» для парка. Победитель тендера должен был передать заказчику, МБУ «Парк культуры и отдыха «Центральный», чугунные столбы, вазоны, светильники. В числе декоративных элементов фигурировали капители, пилястры, вензеля и виньетки с розами. Решетки новой ограды должны украсить вензелями с гербом Барнаула. Забор оформили в классическом стиле с использованием желтого кирпича, а вершины столбов увенчали стилизованными кубками и чашами.

Фото: «ПолитСибРу»


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Комментарий

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Комментариев 12
гость

09.11.2017 10:24

Городить парк чугуном и мрамором нет необходимости, парку достаточно зеленой границы из кустарника, газонов и деревьев.
гость

09.11.2017 10:33

Да, не сильны архитекторы в решениях из кирпича. Так выглядеть может водонапорная башня, а не нарядно-торжественные колонны входа. Но в городе давно построено несколько симпатичных сказочных зданий с фигурной кладкой, в частности на Красноармейском маленький ТЦ.
гость

09.11.2017 10:41

По ее мнению, удачей стало и то, что они в принципе получили разрешение снести старую ограду. «Большой плюс, что нам удалось пройти историко-культурную экспертизу и доказать, что ограда не имеет отношения к объекту культурного наследия. Мы доказали, что ограждение позднее, 60-х годов и в аварийном состоянии, сохранять его не нужно. Это было очень сложно, трудно даже объяснить, насколько», - рассказала архитектор.
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Не секрет, что архитекторы получают вознаграждение от поставщиков и изготовителей. Эти суммы больше, нежели цена самого проектирования. Поэтому настойчивость зодчих в данном вопросе понятна. Как не было трудно, но продавили.
гость

09.11.2017 11:00

Эстетика шестидесятых - это песня! Мебель, принты, архитектура и многое другое составляли вещественную жизнь одного из самых интересных культурных периодов. Но для утверждения новаций тогда рушили старое. Мои родители выкинули добротную мебель с резьбой и балясинками из натурального дерева. Купили модные низенькие шкафы и серванты на высоких черных ножках.
Всё повторяется. Теперь уничтожают реалии в стиле 60-х. Объявляют их не имеющими культурного значения. Хотя само время их уже сделало значимыми.
Конечно, чтобы вписать элементы старого забора в новое ограждение нужны мозги. И какие-то элементарные художественные способности от природы.
Иваныч

09.11.2017 11:03

Смотрю на картинку - и гранит не спасает. Стоят какие-то чушки.
Петрович

09.11.2017 11:11

Смотрит Иваныч на забор - видит чушки. Смотрит Иваныч в огород - и там чушки. Смотрит Иваныч в зеркало ....
гость

09.11.2017 11:18

Хорошо, что у чиновников хватило здравого смысла и вкуса отказаться от этого гранитного бреда сивой кобылы.
Иваныч

09.11.2017 11:23

Петрович писал(а):
Смотрит Иваныч на забор

А, это сантехник Петрович из слесарной мастерской? Конечно, после твоего приезда из деревни ты сразу стал знатоком архитектурных направлений.
Прораб

09.11.2017 12:03

Особенно впечатлили тазики сверху. Имеют уникальную форму помывочного массового инвентаря для банно-прачечных комбинатов.
гость

09.11.2017 12:05

Даже вход в Новэкс на Германа Титова, оформленный кирпичной кладкой, выглядит намного эстетичнее.
Уху ели?

09.11.2017 12:47

Прораб, кто о чем, а вшивый везде баню видит...
Чатланин

09.11.2017 12:51

Как советовать - все чатлане, а как работать...