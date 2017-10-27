Авторы новой ограды барнаульского парка пожаловались на прижимистых чиновников

Спорные столбы из кирпича

Возведение нового ограждения в Парке культуры и отдыха Центрального района Барнаула в самом разгаре, однако, как оказалось, архитекторов заставили удешевить проект. Как заявила «ПолитСибРу» один из авторов проекта реконструкции ограды, архитектор Екатерина Шаповаленко, рядом с благородным чугуном придется красоваться желтому кирпичу, а не натуральному граниту, как было запланировано изначально. Авторы проекта так и не смогли договориться с чиновниками, которые настояли на более экономичном варианте.

Г-жа Шаповаленко пояснила, что с самого начала она предлагала выполнить большие столбы ограды из натурального камня – гранита, но в таком виде проект не согласовали и оставили в конечном варианте желтый кирпич. «Сергей Боженко заставил нас нарисовать в проекте кирпич. Конечно, я бастовала, но пришлось согласиться, иначе нам бы просто не подписали проект. Сочетание желтого кирпича и чугуна не самое лучшее. Да и цокольную часть желательно было сделать гранитную. Грустно, конечно, я очень огорчена, что так получается», - поделилась архитектор. Отказаться от гранитного решения для ограждения парка пришлось по финансовым обстоятельствам. С использованием гранита проект стал бы дороже.

Проект со столбами из гранита

По предварительным оценкам, затраты на ограждение составят от 30 до 40 млн рублей. Из них на чугунные изделия, которые сделали на Каменском металлзаводе, заплатили почти 13,7 млн рублей, еще 14,9 млн рублей - заплатят подрядчику ООО «Рост», с которым заключили контракт на реконструкцию. «Аргументировали одним - это дорого, и весь вопрос в финансах. Боженко лучше понимает состояние городского бюджета. Я не знаю точно, насколько гранитные столбы вышли бы дороже, по-моему, разница в 5 млн рублей. Для такого дела, как мне кажется, это не катастрофические деньги. Все-таки ограждение строим на века. Но в любом случае, новая ограда будет выглядеть вполне пристойно», - заверила Екатерина Шаповаленко.

По ее мнению, удачей стало и то, что они в принципе получили разрешение снести старую ограду. «Большой плюс, что нам удалось пройти историко-культурную экспертизу и доказать, что ограда не имеет отношения к объекту культурного наследия. Мы доказали, что ограждение позднее, 60-х годов и в аварийном состоянии, сохранять его не нужно. Это было очень сложно, трудно даже объяснить, насколько», - рассказала архитектор.

Окончательный вариант проекта ограды

Между тем реконструкция ограждения в Парке культуры и отдыха Центрального района уже идет полным ходом. Закончить установку новой ограды по контракту должны до 1 декабря текущего года.

Напомним, в октябре прошлого года комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на поставку «архитектурно-художественных изделий из чугунного литья для производства работ по сохранению объекта культурного наследия». Речь шла о новом «заборе» для парка. Победитель тендера должен был передать заказчику, МБУ «Парк культуры и отдыха «Центральный», чугунные столбы, вазоны, светильники. В числе декоративных элементов фигурировали капители, пилястры, вензеля и виньетки с розами. Решетки новой ограды должны украсить вензелями с гербом Барнаула. Забор оформили в классическом стиле с использованием желтого кирпича, а вершины столбов увенчали стилизованными кубками и чашами.