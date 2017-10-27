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Главная Лента новостей «Зеленые» анонсировали «триумфальный» отказ от бесплатного пластика в барнаульском «Ашане»

«Зеленые» анонсировали «триумфальный» отказ от бесплатного пластика в барнаульском «Ашане»

15.11.2017 09:50

Один из крупнейших продуктовых ретейлеров России «Ашан» объявил, что с 15 ноября перестанет раздавать пакеты-майки бесплатно во всех 62 гипермаркетах страны, в том числе в Барнауле. Активисты Greenpeace поспешили преподнести новость как свою личную победу — по их мнению, теперь экология начнет восстанавливаться. О том, что для потребителей нет большой разницы, сколько стоит пакет, в сообщении ничего не сказано.

На кассах всех классических гипермаркетов «Ашан» бесплатные пакеты исчезнут 15 ноября — в День вторичной переработки. В некоторых магазинах сети пакеты не выдают бесплатно уже с первого ноября. «Мы рады, что «Ашан» сделал этот важный шаг в сторону снижения использования пластиковых пакетов. Мы надеемся, что руководство «Ашана» обратит внимание на остальные предложения Гринпис и постепенно выведет из оборота все виды одноразовых пластиковых пакетов. Это существенно снизит вред природе, который наносят ей ретейлеры», — заявил эксперт проекта «Ноль отходов» «Greenpeace России» Александр Иванников.

Впрочем, мера не выглядит столь очевидно экологичной. Покупатели не видят проблемы доплатить несколько рублей за пакеты, когда они станут платными — на средний чек из гипермаркета это почти не повлияет. К тому же, значительная часть россиян использует одноразовую тару многократно в бытовых нуждах — например, под мусор. От этой привычки, если она так беспокоит экологов, помог бы отказаться запрет на реализацию пакетов в магазинах «у дома», где горожане чаще всего совершают покупки. Вероятно, это дело будущего.

Как отмечает Greenpeace, организация добивалась от «Ашана» прекращения раздачи бесплатных одноразовых пакетов с 2012 года. Тогда сеть оказалась не готова к этому шагу, но внедрила многоразовые сумки и открыла во многих гипермаркетах «Зеленые кассы», на которых не выдавались бесплатные пакеты.

Как утверждают экологи, ежегодно в России потребляется более 26,5 млрд пакетов. Они почти не перерабатываются, засоряют природу, разлагаются сотни лет, а животные принимают их за еду и гибнут.

Из крупнейших российских ритейлеров только «Ашан» и не претставленная в Барнауле «премиальная» сеть «Азбука Вкуса» до сих пор раздавали пакеты бесплатно. Как видно, теперь бесплатный пакет полностью остался признаком элитарности.


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Комментарий

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Комментариев 6
гость

15.11.2017 11:29

Да , Дибилы мляяя.
Барнаулец

15.11.2017 11:30

Правильно, незачем раздавать пакеты бесплатно, а вот за 5 рублей можно. Вот какие "молодцы" "зеленые". Большое спасибо вам за это.
Гонец из Пензы

15.11.2017 11:43

Какие они зелёные-эти твари-голубые!
Продвигают под видом "бесопасных отходов", своих производителей из числа трансмеждународных корпораций!
горожанин

15.11.2017 13:16

Бесплатные пакеты вредят экологии. Ладно.
Но в Ашане все продукты расфасованы в полиэтиленовые мешочки. И этой упаковки в разы больше, чем "выносных" пакетов. Пусть отказываются от мешочков и пластиковых лотков. Товары упаковывают в бумагу. Так делали в СССР еще в 70-80 годы. Заворачивали буквально все: и колбасу, и селедку, и творог... Молоко, кефир, сметана, майонез только в стеклянной упаковке.
Уже подумываю присоединиться к зеленым и устроить пикет перед Ашаном с требованием убрать упаковочные мешочки и перейти на бумагу.
Андрей

15.11.2017 13:21

Бываю в Ашане. На кассе пакеты (большие) у них платные. Бесплатно раздают только небольшие пакеты - что удобно завернуть дополнительно те продукты, которые пока везешь могут подтаять, чтобы другие продукты не залить, или что-то из бытовой химии завернуть, если в один пакет с продуктами складываешь.
Теперь то есть этих бесплатных пакетов не будет? Будут за них тоже деньги просить? Или заменять на еще более маленькие целофанновые мешочки, как во многих других магазинах на кассе лежат бесплатно для тех же целей?
p.s. про бумажные пакеты - а чтобы их сделать разве деревья не надо рубить?
гость

15.11.2017 13:32

Андрей писал(а):
p.s. про бумажные пакеты - а чтобы их сделать разве деревья не надо рубить?

Разумеется! Поэтому эта акция вред экологии, а не защита природы. А тряпочные пакеты надо стирать после каждого похода в магазин, иначе развод антисанитарии. Сколько воды и моющей химии для этого понадобиться?