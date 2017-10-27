«Зеленые» анонсировали «триумфальный» отказ от бесплатного пластика в барнаульском «Ашане»

15.11.2017 09:50
Один из крупнейших продуктовых ретейлеров России «Ашан» объявил, что с 15 ноября перестанет раздавать пакеты-майки бесплатно во всех 62 гипермаркетах страны, в том числе в Барнауле. Активисты Greenpeace поспешили преподнести новость как свою личную победу — по их мнению, теперь экология начнет восстанавливаться. О том, что для потребителей нет большой разницы, сколько стоит пакет, в сообщении ничего не сказано.
На кассах всех классических гипермаркетов «Ашан» бесплатные пакеты исчезнут 15 ноября — в День вторичной переработки. В некоторых магазинах сети пакеты не выдают бесплатно уже с первого ноября. «Мы рады, что «Ашан» сделал этот важный шаг в сторону снижения использования пластиковых пакетов. Мы надеемся, что руководство «Ашана» обратит внимание на остальные предложения Гринпис и постепенно выведет из оборота все виды одноразовых пластиковых пакетов. Это существенно снизит вред природе, который наносят ей ретейлеры», — заявил эксперт проекта «Ноль отходов» «Greenpeace России» Александр Иванников.
Впрочем, мера не выглядит столь очевидно экологичной. Покупатели не видят проблемы доплатить несколько рублей за пакеты, когда они станут платными — на средний чек из гипермаркета это почти не повлияет. К тому же, значительная часть россиян использует одноразовую тару многократно в бытовых нуждах — например, под мусор. От этой привычки, если она так беспокоит экологов, помог бы отказаться запрет на реализацию пакетов в магазинах «у дома», где горожане чаще всего совершают покупки. Вероятно, это дело будущего.
Как отмечает Greenpeace, организация добивалась от «Ашана» прекращения раздачи бесплатных одноразовых пакетов с 2012 года. Тогда сеть оказалась не готова к этому шагу, но внедрила многоразовые сумки и открыла во многих гипермаркетах «Зеленые кассы», на которых не выдавались бесплатные пакеты.
Как утверждают экологи, ежегодно в России потребляется более 26,5 млрд пакетов. Они почти не перерабатываются, засоряют природу, разлагаются сотни лет, а животные принимают их за еду и гибнут.
Из крупнейших российских ритейлеров только «Ашан» и не претставленная в Барнауле «премиальная» сеть «Азбука Вкуса» до сих пор раздавали пакеты бесплатно. Как видно, теперь бесплатный пакет полностью остался признаком элитарности.
15.11.2017 11:29
15.11.2017 11:30
15.11.2017 11:43
Продвигают под видом "бесопасных отходов", своих производителей из числа трансмеждународных корпораций!
15.11.2017 13:16
Но в Ашане все продукты расфасованы в полиэтиленовые мешочки. И этой упаковки в разы больше, чем "выносных" пакетов. Пусть отказываются от мешочков и пластиковых лотков. Товары упаковывают в бумагу. Так делали в СССР еще в 70-80 годы. Заворачивали буквально все: и колбасу, и селедку, и творог... Молоко, кефир, сметана, майонез только в стеклянной упаковке.
Уже подумываю присоединиться к зеленым и устроить пикет перед Ашаном с требованием убрать упаковочные мешочки и перейти на бумагу.
15.11.2017 13:21
Теперь то есть этих бесплатных пакетов не будет? Будут за них тоже деньги просить? Или заменять на еще более маленькие целофанновые мешочки, как во многих других магазинах на кассе лежат бесплатно для тех же целей?
p.s. про бумажные пакеты - а чтобы их сделать разве деревья не надо рубить?
15.11.2017 13:32
Разумеется! Поэтому эта акция вред экологии, а не защита природы. А тряпочные пакеты надо стирать после каждого похода в магазин, иначе развод антисанитарии. Сколько воды и моющей химии для этого понадобиться?