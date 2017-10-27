«Зеленые» анонсировали «триумфальный» отказ от бесплатного пластика в барнаульском «Ашане»

Один из крупнейших продуктовых ретейлеров России «Ашан» объявил, что с 15 ноября перестанет раздавать пакеты-майки бесплатно во всех 62 гипермаркетах страны, в том числе в Барнауле. Активисты Greenpeace поспешили преподнести новость как свою личную победу — по их мнению, теперь экология начнет восстанавливаться. О том, что для потребителей нет большой разницы, сколько стоит пакет, в сообщении ничего не сказано.

На кассах всех классических гипермаркетов «Ашан» бесплатные пакеты исчезнут 15 ноября — в День вторичной переработки. В некоторых магазинах сети пакеты не выдают бесплатно уже с первого ноября. «Мы рады, что «Ашан» сделал этот важный шаг в сторону снижения использования пластиковых пакетов. Мы надеемся, что руководство «Ашана» обратит внимание на остальные предложения Гринпис и постепенно выведет из оборота все виды одноразовых пластиковых пакетов. Это существенно снизит вред природе, который наносят ей ретейлеры», — заявил эксперт проекта «Ноль отходов» «Greenpeace России» Александр Иванников.

Впрочем, мера не выглядит столь очевидно экологичной. Покупатели не видят проблемы доплатить несколько рублей за пакеты, когда они станут платными — на средний чек из гипермаркета это почти не повлияет. К тому же, значительная часть россиян использует одноразовую тару многократно в бытовых нуждах — например, под мусор. От этой привычки, если она так беспокоит экологов, помог бы отказаться запрет на реализацию пакетов в магазинах «у дома», где горожане чаще всего совершают покупки. Вероятно, это дело будущего.

Как отмечает Greenpeace, организация добивалась от «Ашана» прекращения раздачи бесплатных одноразовых пакетов с 2012 года. Тогда сеть оказалась не готова к этому шагу, но внедрила многоразовые сумки и открыла во многих гипермаркетах «Зеленые кассы», на которых не выдавались бесплатные пакеты.

Как утверждают экологи, ежегодно в России потребляется более 26,5 млрд пакетов. Они почти не перерабатываются, засоряют природу, разлагаются сотни лет, а животные принимают их за еду и гибнут.

Из крупнейших российских ритейлеров только «Ашан» и не претставленная в Барнауле «премиальная» сеть «Азбука Вкуса» до сих пор раздавали пакеты бесплатно. Как видно, теперь бесплатный пакет полностью остался признаком элитарности.