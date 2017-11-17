В Камне-на-Оби грузовой поезд насмерть сбил 12-летнего подростка-боксера

Погибший подросток успешно занимался боксом

Следственные органы начали расследование смертельного случая на железной дороге под Камнем-на-Оби, где грузовой поезд 18 ноября сбил 12-летнего подростка. По данным следствия, речь может идти о доведении до самоубийства, сказано в сообщении Западно-Сибирского СУ на транспорте.

Предварительно установлено, что 18 ноября около 10:00 по местному времени на 603 км перегона станция «Плотинная» – станция «Камень-на-Оби» грузовым поездом смертельно травмирован 12-летний житель Камня-на-Оби. Для установления объективной и полной картины произошедшего принято решение о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение несовершеннолетнего до самоубийства), в рамках которого в настоящее время допрашиваются члены локомотивной бригады поезда, близкие родственники ребенка, лица из ближайшего окружения, изучаются отношения мальчика в семье, учебном заведении, а также проводится ряд иных следственных действий, направленных на установление причин произошедшего.

Как сообщается в сообществе «Плохие новости» «ВКонтакте», погибший мальчик долгое время занимался боксом в спортивном клубе «Ринг» Камня-на-Оби, где добился определенных успехов, учился в шестом классе. Следствием проверяются иные второстепенные варианты. Так, не исключено, что ребенок лег на рельсы «на спор», либо мальчик мог быть на железнодорожной насыпи не один и его могли толкнуть под состав.

Утверждается, что накануне гибели подросток лежал в больнице с алкогольным отравлением, эту информацию подтверждают и «Каменские известия». За день до смерти его якобы выписали и родители забрали ребенка домой. Утром он как обычно сказал маме, что пошел в школу, позвонил другу, с которым вместе ходил на занятия, и сказал чтобы тот отправлялся на урок один, так как сам пойдет сначала к железнодорожным путям на улицу Томскую.

Тело мальчика нашли примерно через час после звонка. Как утверждается, товарный поезд разрубил его напополам.