Известные барнаульцы о переименовании города в Путинград: «Такое название сначала принесет пользу, а потом — один лишь вред»

21 мая участница праймериз «Единой России» Марина Чаузова, претендующая на мандат депутата Барнаульской гордумы, предложила переименовать Барнаул в Путинберг или Путинград, чтобы решить его проблемы, ведь в городе с таким именем по определению не может быть плохих дорог, проблем в ЖКХ и т. п. Тему подхватили федеральные и даже зарубежные СМИ, и, кажется, ее обсуждение и не думает утихать. ИА «Банкфакс» опросило известных барнаульцев, которые рассказали о своем отношении к этой идее, к чему может привести ее реализация, а также предположили, что еще можно было бы назвать или переименовать в Барнауле.

Андрей Ляпунов, начальник департамента по информационной политике администрации губернатора и правительства Алтайского края:

- В Алтайском крае существует нормативно закрепленный порядок присвоения наименований. На муниципальном уровне такие решения коллективно принимают топонимические комиссии. В основе данных решений лежат, прежде всего, предложения от самих жителей и, естественно, критерии общественной значимости. Мистические причины наименования или переименования вряд ли вызвали бы понимание со стороны граждан. Надо полагать, не само слово — название территории, определяет ее судьбу, а наоборот, особенности местности, произошедшие здесь события или жившие выдающиеся личности дают название того или иного топонимического объекта. И дальнейшую судьбу города или района все же определяет не этимология его наименования. А деятельность всего населения территории.

Что касается дальнейшей детализации в официальном наименовании тех или иных объектов города, то наверное здесь должна быть разумная грань, так можно каждое дерево пропустить через топонимическую комиссию. В конце концов, существуют и неофициальные названия, которые сами возникают при наличии необходимости и которые знает каждый житель. Так, например, раньше я жил на улице Титова, очень известного, уважаемого и авторитетного в крае человека. Но чтобы в другой части города поняли откуда ты, надо было обязательно сообщить: «Я с Потока».

Вадим Климов, арт-критик, культурный деятель:

- Я согласен с мнением некоторых людей, что со стороны Марины Чаузовой это был продуманный ход. Понимая суть работы прессы, понимая, как устроено информационное пространство, женщина специально на этом сыграла. Теперь вся страна пишет о ней и знает ее. С точки зрения политтехнологий абсолютно здравая идея. К тому же, у нас очень любят фейки. Вот есть так называемые рабочие заводов, которые «вякнут» что-то нужное в прямом эфире, а потом становятся депутатами. Так что если учитывать, что праймериз — это отбывание номера, что в них участвуют «болванчики», г-жа Чаузова поступила абсолютно верно.

Если же рассуждать о реальной перспективе переименования Барнаула, то давайте вспомним историю. Бывали же такие случаи, в советское время так вообще нередко. Например, как «переназвали» Сталинград. Разрешение у Сталина, конечно, спросили, а он сказал нечто неопределенное: «Ну, да, наверное». То есть, вроде как не против. Мы не знаем сейчас, что в голове у Путина. А если он скажет: «Да, я согласен, давайте назовем». Это будет очень забавно. Тем более, наш город сразу прогремит на всех медиаресурсах. Это же здорово!

Вот смотрите, всем нравится королева Британии. Она бабушка — «божий одуванчик», она символизирует страну. Или император Японии. Возможно, и Путин в России будет таким, а первый шаг сделаем мы, переназвав Барнаул. Ведь совсем не факт, что мы должны жить в стране, где присутствуют демократия и республиканская форма правления. И у нас, например, будет конституционная монархия. Кто-то скажет, что Марина Чаузова с ума сошла со своим предложением, а я считаю, что она работает на перспективу.

Кстати, а чем несостоявшийся мэр — котик Барсик — принципиально отличается от этой идеи с переименованием? Давайте мысль назвать Барнаул Путинградом тоже воспринимать как протест против действительности. И тогда все встанет на свои места.

Я тут думал недавно и понял, что нужно назвать что-то в Барнауле именем министра обороны Сергея Шойгу. А улицу Молодежную, как я считаю, нужно переименовать в проспект Достоевского. Расширяться надо. Мыслей на этот счет называй — не хочу. Жаль, что прошли времена, когда топографическим объектам активно дают имена. Иначе бы фантазия разгулялась. Ведь жить надо позитивно, когда ты в стране абсурда.

Сергей Корепанов, директор музея «Мир времени»:

- Я считаю, что это несерьезные рассуждения. Нет никакой прямой связи между названием и судьбой города. Да и вообще такое название, быть может, сначала принесет пользу, а потом — один лишь вред. Вот, например, в свое время Сталинграду было возвращено историческое имя. Все равно в таких вещах рано или поздно все возвращается на круги своя. Да и вообще у нас в России сейчас тенденция возвращать названия, а не выдумывать новые.

Что касается переименований, мне вспоминаются слова одного известного краеведа, который видел Барнаул будущего красивым, с белыми высокими домами, и обязательно с памятником Ивану Ползунову на территории сереброплавильного завода. Мост, который ведет на Змеиногорский тракт, будет назван в его честь. Это станет самым простым напоминанием гостям города о том, что Барнаул — родина великого изобретателя. В свое время я обещал, что на всех уровнях буду говорить об этой идее. На очередном горсовете обязательно внесу такое топонимическое предложение.

А в остальном — сейчас не до этого. В Барнауле же до сих пор есть проспекты Красноармейский, Ленина, Комсомольский. Кризис пройдет, подумаем и над ними.

Владимир Матусов, иерей, пресс-секретарь Алтайской митрополии:

- Я прокомментирую эту тему, но как барнаулец, это не официальное мнение Церкви.

Не вижу необходимости менять имя нашего города. Тем более, это исторически данное название, известное долгое время. В XX веке уже были прецеденты: у нас были города, названные в честь ключевых фигур государства, но в итоге не всегда в них все было хорошо и им возвратили исторические названия.

Ныне не советское время, а совсем другой исторический период. И многим объектам на Алтае как раз нужно возвращать исторические названия — это будет обратный процесс. Но надо понимать, что переименование — не событие одного дня. В нем нужно активно принимать участие самим людям, и инициаторами не должны быть только чиновники или депутаты. В любом случае главным будет мнение самих горожан. Но я уверен, рано или поздно мы придем к тому, чтобы вернуть исторические названия главным проспектам Барнаула.

С точки зрения Церкви разговоры о какой-то энергетике названия — как минимум странные. Большее значение имеет, кто живет в конкретном городе и как эти люди себя ориентируют, ставят в жизни. Кстати, надо понимать, что тот же Санкт-Петербург назван так не в честь Петра I, а в честь апостола Петра. Это история, таким названия всегда даются в силу определенных причин, а не проходящей моды, как в случае предложения о Барнауле.