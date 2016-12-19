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Главная Лента новостей Алтайский госуниверситет закрывает Каменский филиал и может потерять Рубцовский

Алтайский госуниверситет закрывает Каменский филиал и может потерять Рубцовский

29.12.2016 09:35

С 1 июля 2017 года филиал АлтГУ в Камне-на-Оби будет ликвидирован. Эта информация подтвердилась в ходе заседания ученого совета вуза 27 декабря. Тем не менее, все учащиеся по программе среднего профобразования (СПО) успеют получить дипломы к лету, заверила ИА «Банкфакс» директор Каменского филиала Оксана Иванова.

27 декабря был утвержден план-график ликвидационных мероприятий в филиале госуниверситета. Докладчиком на эту тему выступил первый проректор по научной работе АлтГУ Евгений Аничкин. Каких-то особых дискуссий вопрос не вызвал, так как по сути судьба представительства вуза в Камне-на-Оби была предрешена задолго до этого. Еще летом 2014 года стало известно, что Минобрнауки рекомендовало прекратить прием абитуриентов по программам высшего образования в Каменском филиале, а сам его - реорганизовать. Столь жесткая позиция министерства тогда якобы объяснялась тем, что представительство АлтГУ «завалило» мониторинг эффективности вузов.

По словам директора филиала, такой исход был ожидаемым. «Сначала у нас забрали высшее образование, перестав осуществлять по нему набор еще в 2014 году. Текущим летом мы перевели оставшихся студентов, около 100 человек, в головной вуз. Там они будут завершать свое обучение. Теперь же мы расстаемся еще и с СПО. Речь идет о втором-третьем курсах (сформированы на базе 9-х, 11-х классов - прим. ред. БФ), это примерно 29 человек. Все они получат диплом «специалист банковского дела». Курс обучения составляет 1 год 10 месяцев. Таким образом до 1 июля мы спокойно работаем, и выпускаем наших последних студентов», - уведомила Оксана Иванова.

Кроме того, спикер пояснила, что закрытие филиала в Камне связано в первую очередь с позицией Минобразования, которое еще пару лет назад заявило о взятом курсе на ликвидацию более 500 филиалов вузов по всей стране. «Дело в том, что после того, как в городе перестали набирать студентов по программе высшего образования, СПО стало нерентабельным. Плюс ко всему в Москве полагали, что головной вуз не должен располагать филиалом, где занимаются только средним профобразованием. Так что такой исход был неизбежным», - отметила собеседница.

Ранее г-жа Иванова особо подчеркивала, что ликвидация высшего образования в филиале наносит серьезный удар по всему Каменскому образовательному округу.

Оксана Иванова, директор филиала АлтГУ в Камне-на-Оби:

Считается, что филиал вуза — это просто машина по выжиманию денег. Однако на самом деле мы «палочка-выручалочка» для столь маленького города как Камень-на-Оби. Дело в том, что многим малообеспеченным семьям трудно отправить ребенка учиться в Барнаул или Новосибирск. У нас же есть бюджетные места, к тому же обучение ведут многие преподаватели из Барнаула, которые приезжают к нам несколько раз в неделю. В филиале проводятся мероприятия для всего Каменского образовательного округа, мы единственный филиал вуза в Алтайском крае, который выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований благодаря созданию инновационного образовательного кластера.

По словам Оксаны Ивановой, летом 2017 года она покинет АлтГУ, на какое-то время сосредоточившись на семейных делах. Добавим, согласно декларации о доходах за прошлый год, г-жа Иванова заработала меньше всех среди руководителей филиалов классического госуниверситета — 694 тысячи рублей.

Напомним, в настоящее время АлтГУ также имеет филиалы в Рубцовске, Белокурихе, Бийске и Славгороде. Ранее Рособрнадзор неоднократно применял санкции к представительствам классического университета. Так, летом 2015 года было приостановлено действие госаккредитации в Рубцовском и Белокурихинском филиалах АлтГУ по разделу «Гуманитарные науки». В январе 2016 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки за неисполнение предписания в установленные сроки запретила прием студентов филиалу Алтайского госуниверситета в Белокурихе.

В конце августа стало известно, что филиал АлтГУ в Славгороде прекращает выпуск студентов по программам высшего образования. Похоже сгущаются тучи и над Рубцовским филиалом госуниверситета. 28 ноября состоялось очередное заседание ректората АлтГУ, главной темой которого стали дальнейшие перспективы филиала в Рубцовске. Как оказалось, ситуация там довольно непростая. В числе негативных факторов были названы снижение среднего балла ЕГЭ у выпускников рубцовских школ, а также отрицательная демография в городе. Отсюда и низкий показатель среднего балла ЕГЭ у абитуриентов 2016 года – 55 вместо требуемого 61. Кроме того, филиал располагает довольно скромным количеством бюджетных мест на направления высшего образования – всего 15. Плюс ко всему невысокая платежеспособность населения Рубцовска и Рубцовского района не позволяют существенно увеличить набор. Соответственно показатели эффективности здесь довольно слабые. При этом численно преобладают студенты, обучающиеся по направлениям СПО, а они не оцениваются министерским мониторингом.

В филиале недавно прошла оптимизация профессорско-преподавательского состава на 25 %, чтобы соответствовать количеству обучающихся, но на доходы это существенно не повлияло. Нет поступлений и от науки. В итоге филиал оказался в сложном финансовом положении. Ректор АлтГУ Сергей Землюков критически высказался в адрес руководителя Рубцовского подразделения Константина Анисимова и назначил отдельное заседание по данной проблеме. О его дате пока не сообщается.


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Комментарий

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Комментариев 5
гость

29.12.2016 10:09

выдержка из текста...Судьба представительства решена. А кто позволил в представительстве вести учебный процесс? Позволено было очень много для универов. Все было охвачено алчностью зарабатывать деньги. Представительства, филиалы, библиотеки и тп. Везде брали и берут деньги а взамен корочки. Не знания ,а именно корочки. И сколько таких дипломированных по краю. Кто нибудь знает?. А ведомство Денисова этими вопросами не занималось. Там были "более важные " дела и вопросы
РУБЦОВСК

29.12.2016 10:12

Филиал в Рубцовске -это ПТУ. И учиться там-себя не уважать.
РУБЦОВСКУ

29.12.2016 10:26

Не надо удивляться. Щас и Барнаулький машиностроительный колледж - филиал Златополинской , то ли Серебропольской МТС . Это надо в новом Правительстве у Лукьянова уточнить ))))))) .
гость

29.12.2016 11:08

зато какому то Бессарабубу платит за лекции 200 тыс / мес кто этот недопрофессор?
Тед

29.12.2016 11:37

Ожидаемо. Давно пора закрывать филиалы