Росреестр наложил «капитальное» табу на участки, отданные под Барнаульский обход

Управление Росреестра по Алтайскому краю ограничило строительство на зарезервированных региональной администрацией землях под будущий обход Барнаула. Об этом со ссылкой на замруководителя ведомства Елену Бандурову пишет «Интерфакс».

«Собственникам этих участков запрещается возводить на них объекты капитального строительства», - рассказала спикер. В то же время владельцы земли смогут свободно продать или передать права на свои участки. «Мы довели до сведения администрации края информацию о том, что решение резервирования земель не является основанием для совершения действий в реестре (Едином госреестре прав на недвижимое имущество — прим. ред. БФ). То есть это не ограничение права собственников, а только ограничение по возведению объектов на этих участков», - уточнила г-жа Бандурова.

Сотрудники Росреестра, подчеркнула она, не обязаны будут предупреждать новых владельцев участков о действующем ограничении. В этом случае придется полагаться «только на добросовестность сторон сделки».

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил схему резервируемых земель для строительства автодороги в обход Барнаула. На тот момент в Главстрое региона сообщали, что в нее вошли 430 участков, зарегистрированных в Росреестре. С собственниками земель будут вестись переговоры, им предложат продать недвижимость государству по рыночной цене.

Срок резервации земель составляет три года. За это время регион намерен провести выкуп участков для реализации масштабного проекта по строительству обхода, стоимость которого оценивается в 20 млрд рублей. При этом у субъекта есть возможность продлить резервацию. Александр Карлин рассчитывает привлечь средства федерального и краевого бюджетов; частных инвесторов, а также средства, собранные системой «Платон». По данным краевых властей, проектирование автомобильной дороги планируется начать в 2017 году и к концу года получить положительное заключение Главгосэкспертизы.

Напомним, АО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург) признано победителем конкурса на проектирование обхода Барнаула с предложением 682,4 млн рублей, при стартовой цене закупки в 758 млн рублей.

Строительство обхода краевого центра и моста через Обь планируется завершить в 2020 году. В строительстве четырехполосной дороги будут задействованы Первомайский, Павловский и Калманский районы. Протяженность трассы составит порядка 63 км с расчетной скоростью 120 км/ч, на отдельных участках - 100 км/ч. На автодороге создадут шесть транспортных развязок, а также 13 мостов и путепроводов.