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Главная Лента новостей «Узник совести» Ильдар Дадин доволен условиями пребывания в рубцовской колонии

«Узник совести» Ильдар Дадин доволен условиями пребывания в рубцовской колонии

13.01.2017 10:29

Адвокат осужденного за нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина, который с 7 января находится в ИК-5 Рубцовска, сообщил, что его подопечный сидит с одним сокамерником, условиями содержания он доволен. «Насильственных действий к нему здесь не применяют», - передает слова адвоката РБК.

Кроме того, защитник наконец поделился подробностями этапирования Дадина в алтайскую колонию. Так, во время заключительной части этапа в СИЗО Новосибирска по просьбе Ильдара Дадина в камеру предоставляли обогреватель, а в Тюмени проставили уколы витаминов, так как диагностировали легкую форму анемии, рассказал адвокат. По его словам, этапирование прошло «хорошо», а сам Дадин «положительно отозвался про свой этап» — его «усиленно кормили и водили в душ».

Супруга Дадина Анастасия Зотова поедет в колонию после 16 января. Ей разрешили провести четырехчасовую встречу. Г-жа Зотова рассказала РБК, что планирует навестить мужа в колонии вместе с его сестрой. «Сейчас я договариваюсь с сестрой Ильдара, когда мы сможем вместе поехать, надеюсь, после 16-го это получится», — пояснила она.

Интересно, что на днях уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что колония ИК-5 Алтайского края, куда этапировали Дадина, считается «лучшей в России». К колонии «никогда не было претензий со стороны правозащитников», добавила омбудсмен. С этим мнением не согласен председатель ОНК Алтайского края прошлого созыва Александр Гончаренко. Активист у себя на странице в Facebook привел целую подборку фактов за последние шесть лет, свидетельствующую о различных нарушениях и недочетах в работе администрации пенитенциарного учреждения.

Напомним, Ильдар Дадин в начале ноября написал открытое письмо об избиениях и угрозах со стороны сотрудников сегежской колонии (ИК-7, Карелия). На его письмо обратили внимание правозащитники, ФСИН и Следственный комитет. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию, не нашли следы побоев на теле Дадина. Замглавы ФСИН заявил прессе, что в этом деле «поставлена точка».

Между тем 13 января стало известно, что Управление Следственного комитета по Карелии проведет проверку законности отказа в возбуждении уголовного дела по заявлениям Ильдара Дадина о пытках. Об этом говорится в письме зампредседателя СКР Елены Леоненко, опубликованном на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Добавим, в начале декабря СПЧ опубликовал доклад, в котором утверждалось, что администрация колонии в Сегеже, где содержался Ильдар Дадин, систематически применяет силу к осужденным.

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Комментарий

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Комментариев 17
Дед

13.01.2017 11:34

Я думаю что определенная часть населения узнав о витаминах и обогревателе даже позавидует данному персонажу. Совершенно не пойму почему "Узник совести" , судя по тому за что осужден то уж скорее "узник собственной бестолковости" т.к продолжал делать то что законом запрещено......, при чем здесь совесть не пойму ....
Рубцовчанин

13.01.2017 11:37

Человек с таким "громким скандалом" сидит в Рубцовске. Я надеюсь что к нему будут приезжать федеральные СМИ, которые обязательно обратят внимание на наши дороги, чинуш. Самое главное РКЦ, о котором ни раз писал друг Навального, нам бы огласку о творящемся беспределе в городе.
Рома

13.01.2017 11:37

В нашем медвежьем углу мэры с губерами то погибают очень странно и непонятно,. А уж человечек, осужденный за картинку и одинокий митинг, типа "мир во всем мире" у нас завсегда будет доволен самой "распрекрасной рубцовской колонией", иначе исчезнет в пыли лагерной. Этим же"омбулдсменам и правозащитникам" самим бы там посидеть -отдохнуть, конечно если они правозащитники, а не обычные привластные трепачи, как все наши журнашлюшки-писуны.
Бывалый

13.01.2017 12:25

Да номально счас сидеть. Три раза кормят не раз не бьют.
ФигВам

13.01.2017 12:30

Рубцовчанин писал(а):
будут приезжать федеральные СМИ

Где-то это я уже слышал... Потом будет межгалактический сеанс в шахматы... Ильфа_Петрова жаль только...
нада ему "Мойдодыр" разучивать от корки до корки

13.01.2017 12:47

выйдет - поедет в Тай аниматором на ПМЖ.
ЯБЛО ГОНЧАРЕНКО!! ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ!! ГОТОВИТ МЕСТА !?

13.01.2017 13:11

Для Яблинского и других почётных ПОРНОСОВ, а РОМА?? может презентовать место только в родной ему Северной Кореи, где получил погоняло РОМ ЧИК ЫН.
СашОК

13.01.2017 13:52

Дя ему последнюю кроху хлеба отдам,что мне выделит Госдеп!
гость

13.01.2017 14:16

Дырявый Дадин и Гончаренко с ним.
гостю на 14:16

13.01.2017 16:03

ты бы, г@вноед, следил за базаром своим козлиным
Сашку

13.01.2017 17:05

Ты себе-то немного оставь хлебца на сухарики - вдруг пригодится за Госдепь ответ держать.
16.03

13.01.2017 17:09

А ты за дыр..го Дадина или за гончаренко так возбудился?
3% УЗНИКИ от ГОНЧАРЕНКО !! ВАМ НЕ СТЫДНО ЗА ЯБЛО....??

13.01.2017 17:20

проросшее, как ЧЕРТОПОЛОХ в РОССИИ... Давай Ябло досвиданья !!
ДАЖЕ ИЛЬДАРУШКО ПРИЗНАЛ В ГОНЧАРЕНКО УЗНИКА,,,!!??

13.01.2017 18:20

БЕССОВЕСТНОСТИ.... И как ему с таким грузом врачевать приходится??
ru.банок

13.01.2017 19:00

И так своего дерьма в тюрьмх предостачно,так этого урода ещё подкинули!
Рома

13.01.2017 22:47

ru.банок писал(а):
И так своего дерьма в тюрьмх предостачно,так этого урода ещё подкинули!


Вы хотя бы знаете за что этот чел чалится? Или как все фуганкоголовые холопы-по старинке, "ни за что у нас не садют"?
РОМ ЧИК ЫН !?? ВЫ ШО ЭКСПЕРТ ОТ КНДР и от ООН ??

14.01.2017 00:53

По делу ИЛЬДАРАСА?? Или преподаватель права на ЛУГОВОЙ??