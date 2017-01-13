«Узник совести» Ильдар Дадин доволен условиями пребывания в рубцовской колонии

Адвокат осужденного за нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина, который с 7 января находится в ИК-5 Рубцовска, сообщил, что его подопечный сидит с одним сокамерником, условиями содержания он доволен. «Насильственных действий к нему здесь не применяют», - передает слова адвоката РБК.

Кроме того, защитник наконец поделился подробностями этапирования Дадина в алтайскую колонию. Так, во время заключительной части этапа в СИЗО Новосибирска по просьбе Ильдара Дадина в камеру предоставляли обогреватель, а в Тюмени проставили уколы витаминов, так как диагностировали легкую форму анемии, рассказал адвокат. По его словам, этапирование прошло «хорошо», а сам Дадин «положительно отозвался про свой этап» — его «усиленно кормили и водили в душ».

Супруга Дадина Анастасия Зотова поедет в колонию после 16 января. Ей разрешили провести четырехчасовую встречу. Г-жа Зотова рассказала РБК, что планирует навестить мужа в колонии вместе с его сестрой. «Сейчас я договариваюсь с сестрой Ильдара, когда мы сможем вместе поехать, надеюсь, после 16-го это получится», — пояснила она.



Интересно, что на днях уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что колония ИК-5 Алтайского края, куда этапировали Дадина, считается «лучшей в России». К колонии «никогда не было претензий со стороны правозащитников», добавила омбудсмен. С этим мнением не согласен председатель ОНК Алтайского края прошлого созыва Александр Гончаренко. Активист у себя на странице в Facebook привел целую подборку фактов за последние шесть лет, свидетельствующую о различных нарушениях и недочетах в работе администрации пенитенциарного учреждения.



Напомним, Ильдар Дадин в начале ноября написал открытое письмо об избиениях и угрозах со стороны сотрудников сегежской колонии (ИК-7, Карелия). На его письмо обратили внимание правозащитники, ФСИН и Следственный комитет. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию, не нашли следы побоев на теле Дадина. Замглавы ФСИН заявил прессе, что в этом деле «поставлена точка».

Между тем 13 января стало известно, что Управление Следственного комитета по Карелии проведет проверку законности отказа в возбуждении уголовного дела по заявлениям Ильдара Дадина о пытках. Об этом говорится в письме зампредседателя СКР Елены Леоненко, опубликованном на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Добавим, в начале декабря СПЧ опубликовал доклад, в котором утверждалось, что администрация колонии в Сегеже, где содержался Ильдар Дадин, систематически применяет силу к осужденным.