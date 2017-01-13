Алтайская компания-банкрот «поливает» соседей отходами

Руководство Майминского сельскохозяйственного техникума обратилось в Роспотребнадзор Республики Алтай с жалобой на то, что стадион при учреждении затопило отходами. Виновником коммунальной аварии в очередной раз оказалась компания «Майма-Молоко», которую вновь привлекли к ответственности, сказано на сайте надзорного ведомства.

Сотрудники управления установили, что из-за порыва напорного коллектора, через который ООО «Майма-Молоко» подавало отходы на поля фильтрации, сточные воды частично затопили территорию стадиона Майминского сельскохозяйственного техникума. Этим предприятие создавало угрозу здоровью учащихся и окружающей среде. Однако сотрудники компании «Майма-Молоко», зная об этом, не стали информировать население, администрацию МО «Майминский район», на территории которого находится производство, а также Роспотребнадзор о произошедшей аварии.

По выявленным нарушениям санитарных правил составлены протоколы на должностное лицо, материалы дела переданы в суд для привлечения к административной ответственности юридического лица. В адрес руководителя предприятия также направили предписание устранить выявленные нарушения санитарных правил и условия, которые им способствовали. По результатам проверки руководство ООО «Майма-Молоко» заверило, что примет все возможные меры, чтобы не допустить выявленные нарушения в дальнейшем.

Отметим однако, что данное предприятие и ранее привлекалось к административной ответственности за слив отходов в неположенном месте. Так, всего месяц назад 4 декабря на территории проблемного ООО «Майма-Молоко» переполнилась накопительная яма, в результате чего сточные воды разлились по обочине дороги к зданию кафе «Солнечный» в селе Майма. Неприятный инцидент стал следствием несвоевременного запуска канализационной насосной станции, при этом организация также не приняла никаких мер, чтобы предотвратить незаконный сброс.

Напомним, что крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие Республики Алтай ООО «Майма-Молоко» уже почти три года находится в процедуре банкротства. Ранее оно входило в алтайский холдинг «Изумрудная страна». Процедуру наблюдения ввели на предприятии в ноябре 2013 года, конкурсное производство открыто в апреле 2015 года. В реестр кредиторов включили долги на сумму более 232 млн рублей. Основными кредиторами выступают Межрегиональная нефтехимическая компания (50,388 %) и Сбербанк (42,14 %). В 2015 году выручка компании составила 139,9 млн рублей, прибыль — 4,3 млн рублей. В октябре текущего года было высказано предложение заменить конкурсное производство на процедуру внешнего управления. Однако против этого выступил Сбербанк, который считает, что долги компании и отсутствие оборотных средств не позволяют говорить о финансовом оздоровлении.