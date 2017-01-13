Кровяная колбаса: начальник алтайского наркоконтроля получил ножевое ранение в быту

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай, подполковник полиции Вадим Болотов, в настоящее время находится на стационарном лечении в больнице по причине бытовой травмы, обязанности руководителя исполняет один из его заместителей, сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе МВД по региону. Местные СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что г-н Болотов получил ножевое ранение, когда резал колбасу.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, принцип врачебной тайны не дает возможности раскрыть подробности ранения Вадима Болотова. Однако его жизни ничего не угрожает, ожидается, что уже 18 января его выпишут. Обязанности руководителя исполняет его заместитель.

Между тем на сайте газеты «Листок» приводятся подробности истории. Г-н Болотов якобы поступил в Республиканскую больницу с ножевым ранением в пах вечером 16 января. Со слов источника, колото-резаную рану он получил в рабочее время. Якобы в момент, когда он резал колбасу, сорвался нож.

Пациент поступил в хирургию и был прооперирован, то есть рану как минимум зашивали, утверждает издание. Источник также указывает, что сразу после поступления пациента в стационар к ресбольнице подъехали два автомобиля, из которых вышли люди в гражданской одежде и, предъявив удостоверения сотрудников республиканского Следственного комитета, поинтересовались, много ли людей введены в курс произошедшего и велась ли запись на камерах видеонаблюдения, установленных в медучреждении. Издание указывает, что результаты анализов пациента, в том числе на содержание в крови алкоголя, были изъяты.