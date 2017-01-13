Парадные портреты: в Алтайском крае прошло первое заседание регионального правительства

18.01.2017 13:55
18 января Александр Карлин провел первое заседание правительства Алтайского края, в ходе которого был презентован персональный состав кабмина, формат его будущей работы и новая схема распределения управленческих округов между новоиспеченными вице-премьерами.
По утверждению г-на Карлина, с внедрением правительственной модели количество органов власти и расходы на управление в крае сократились, при этом «стало больше порядка». «Для жителей Алтайского края это один из важнейших критериев. Это не формальная смена вывесок», - заверил присутствующих председатель краевого правительства.
Предполагается, что региональный кабмин будет собираться не реже двух раз в месяц, при этом Александр Карлин намерен «поставить бюрократию в жесткие рамки», чтобы коллегиальный орган управления краем не захлестнула «бумажная волна».
Представив пул недавно назначенных вице-премьеров и министров, Карлин дал им своеобразное напутствие. Он заявил, что в ходе формирования новых органов управления в «голубом доме» руководствовались «мудрым заветом великого реформатора» Петра Столыпина, говорившего, что власть - это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка, а безвластие опасно... Глава региона предположил, что начавшее свою работу краевое правительство «будет претворять в жизнь эту мудрость в своей повседневной деятельности».
Несмотря на коллегиальный характер работы кабмина, Александр Карлин решил сохранить практику персонального закрепления за своими заместителями так называемых управленческих округов. Согласно новой схеме, Алейский округ будет курировать «финансовый» вице-премьер Владимир Притупов, Барнаульский — первый вице-премьер Сергей Локтев, Бийский — «экономический» вице-премьер Николай Чиняков, Заринский - «социальный» вице-премьер Надежда Капура, Рубцовский — курирующий промышленность вице-премьер Виктор Мещеряков, Славрогодский — первый вице-премьер Александр Лукьянов. Наиболее проблемный Каменский округ достался только начавшему карьеру в исполнительной власти вице-премьеру Андрею Щукину, который, к слову, пока вписывается в чиновничью среду не слишком органично.
Завершая первое заседание кабмина, Александр Карлин напомнил своим заместителям, что они получили уникальную возможность стать первыми в истории Алтайского края министрами, и выразил надежду, что спустя десятилетия их парадные портреты украсят галереи, созданные благодарными потомками.
18.01.2017 15:00
18.01.2017 15:12
18.01.2017 15:16
Никого со мною нет, на стене висит портрет,
По слепым глазам старухи ходят мухи, мухи, мухи.
Хорошо ли - говорю - под стеклом в твоем раю,
Под стеклом в твоем раю, хорошо ли - говорю.
По щеке сползает муха, отвечает мне старуха,
А тебе в твоем дому хорошо ли одному.
Никого со мною нет, на стене висит портрет.
18.01.2017 17:02
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18.01.2017 17:50
Слазь! Кончилось ваше время".
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18.01.2017 18:47
18.01.2017 18:56
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А мне интересно, о каком сокращении расходов на управление говорит губернатор?
Данные из бюджетов Алтайского края на 2016 и 2017 годы:
Расходы на "Центральный аппарат" возросли на 8,3%:
2016 год = 26 559 тыс. рублей; 2017 = 28 761 тыс. рублей.
А также мне интересно, за какой период "стало больше порядка" ?
О каком порядке говорит губернатор?
Интересно, не прошло еще и 2-х рабочих недель, а губернатор уже навел порядок в Правительстве?
А сколько дней сам губернатор за 2 рабочие недели был в Алтайском крае?
18.01.2017 19:21
18.01.2017 20:36
18.01.2017 20:53
18.01.2017 21:17
18.01.2017 22:20
с утра по обыденным дням
одержимый похмельным недугом
прихожу и уносят меня
вороные с кандалами-подпругой
а потом мне в отделе полиции дают выписку из протокола заседания
Правительства какова-то Алтайского Края , што я им опять должен адну тыщщу рубликов.
Ну и кто сидорасс тут ? Я , ли чо ли ?Или мне не надо туда более ходить ?
19.01.2017 01:19
БФ, а что значит вписаться в чиновничью среду слишком органично?