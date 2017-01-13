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Главная Лента новостей Парадные портреты: в Алтайском крае прошло первое заседание регионального правительства

Парадные портреты: в Алтайском крае прошло первое заседание регионального правительства

18.01.2017 13:55

18 января Александр Карлин провел первое заседание правительства Алтайского края, в ходе которого был презентован персональный состав кабмина, формат его будущей работы и новая схема распределения управленческих округов между новоиспеченными вице-премьерами.

По утверждению г-на Карлина, с внедрением правительственной модели количество органов власти и расходы на управление в крае сократились, при этом «стало больше порядка». «Для жителей Алтайского края это один из важнейших критериев. Это не формальная смена вывесок», - заверил присутствующих председатель краевого правительства.

Предполагается, что региональный кабмин будет собираться не реже двух раз в месяц, при этом Александр Карлин намерен «поставить бюрократию в жесткие рамки», чтобы коллегиальный орган управления краем не захлестнула «бумажная волна».

Представив пул недавно назначенных вице-премьеров и министров, Карлин дал им своеобразное напутствие. Он заявил, что в ходе формирования новых органов управления в «голубом доме» руководствовались «мудрым заветом великого реформатора» Петра Столыпина, говорившего, что власть - это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка, а безвластие опасно... Глава региона предположил, что начавшее свою работу краевое правительство «будет претворять в жизнь эту мудрость в своей повседневной деятельности».

Несмотря на коллегиальный характер работы кабмина, Александр Карлин решил сохранить практику персонального закрепления за своими заместителями так называемых управленческих округов. Согласно новой схеме, Алейский округ будет курировать «финансовый» вице-премьер Владимир Притупов, Барнаульский — первый вице-премьер Сергей Локтев, Бийский — «экономический» вице-премьер Николай Чиняков, Заринский - «социальный» вице-премьер Надежда Капура, Рубцовский — курирующий промышленность вице-премьер Виктор Мещеряков, Славрогодский — первый вице-премьер Александр Лукьянов. Наиболее проблемный Каменский округ достался только начавшему карьеру в исполнительной власти вице-премьеру Андрею Щукину, который, к слову, пока вписывается в чиновничью среду не слишком органично.

Завершая первое заседание кабмина, Александр Карлин напомнил своим заместителям, что они получили уникальную возможность стать первыми в истории Алтайского края министрами, и выразил надежду, что спустя десятилетия их парадные портреты украсят галереи, созданные благодарными потомками.


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Комментарий

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Комментариев 23
ПОКА ИЗ НАРОДА ВИДНО НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, А ГАЙДАРОВСКИЙ !??

18.01.2017 15:00

КЛАСТЕР для ИНДЕКСНЫХ ПОСИДЕЛОК на ФОРУМЕ с ОБСУЖДЕНИЕМ ИХ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ.
гость

18.01.2017 15:12

Смотрящие расставлены....
Юля

18.01.2017 15:16

Стихи А.Тарковского

Никого со мною нет, на стене висит портрет,
По слепым глазам старухи ходят мухи, мухи, мухи.
Хорошо ли - говорю - под стеклом в твоем раю,
Под стеклом в твоем раю, хорошо ли - говорю.

По щеке сползает муха, отвечает мне старуха,
А тебе в твоем дому хорошо ли одному.

Никого со мною нет, на стене висит портрет.
рубцовчанин

18.01.2017 17:02

Уморили просто.Правительство.
Житель

18.01.2017 17:15

Мы в детстве в "войну" играли, и назначали сами себя командирами-генералами. Ну, мы детьми были и наш ум ещё верил в игру, как в правду. Неужели правда под старость люди входят в детство?
Если БЫ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПО СУЩЕСТВУ ИСПОЛНЯЛО РОЛЬ ??

18.01.2017 17:24

СОВНАРХОЗА.... , Который на Алтая реально создал КООПЕРАЦИЮ по горизонту экономики, то в этом есть логическая связь... Ну а тут даже ЩУКИНА, специалиста по казахскому коньяку пристроили !?? Балаболить про индексы от ГАЙДАРА!! Вот на что способно сие пгавительство... Вот и вся твоя ПРАВДА житель.
гость

18.01.2017 17:32

ключевая фраза: "уникальная возможность стать первыми в истории Алтайского края министрами". Для этого все и затевали, а теперь хоть Солнце не вставай!
Маяковский

18.01.2017 17:50

"Которые тут временные?
Слазь! Кончилось ваше время".
гость

18.01.2017 17:57

Измениться только зарплата учиновников правительства.
ЗЛОЙ ПЕНСИОНЕР

18.01.2017 18:00

Завершая первое заседание кабмина, Александр Карлин напомнил своим заместителям, что они получили уникальную возможность стать первыми в истории Алтайского края министрами, и выразил надежду, что спустя десятилетия их парадные портреты украсят галереи, созданные благодарными потомками.Правители!!!!!! спуститесь уже на землю,вы что так и не поняли что край находиться в БОЛЬШОЙ ПОПЕ,КАКИЕ НАХРЕН БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ,МОЛИТЕ БОГА ЧТО БЫ ВАС НЕ СКИНУЛ НАРОДНЫЙ ГНЕВ.
из села этого государства

18.01.2017 18:04

А как изменились ваши зарплаты? Может и мы теперь по-другому будем называться и наши доходы увеличатся? Подскажите " министры".
ОЙ и ой...

18.01.2017 18:09

Какое правительство? Да, что же это такое? Зачем? Мы отделяемся от России? Зачем менять названия должностей? Неужели только из-за зарплаты? Уверен, жители края в недоумении...
не изменить

18.01.2017 18:13

От названия должности работа чиновника не изменится! Хоть царём или королём бездаря назови.
гость

18.01.2017 18:43

Быстро просматривая статью, читаю "что власть - это средство для ОГРАНИЧЕНИЯ жизни, спокойствия и порядка, а безвластие опасно... " Потом вижу -неправильно . Или это типа "оговорки по Фрейду", на подсознание ложится другой текст?
Катя

18.01.2017 18:47

Напрасно Карлин пошёл на смену вывески, даже ослу понятно, что никакого улучшения для населения в крае не произойдёт. Потому что в креслах остались те же чиновники, которые показали свою никчёмность в предыдущие годы. Накал недовольства населения в крае и так на пределе, а смена вывески только усугубит положение.
ВАНГА

18.01.2017 18:47

Как бы их портретам не оказаться на стенде "Их разыскивает полиция".
Переживающий

18.01.2017 18:56

"По утверждению г-на Карлина, с внедрением правительственной модели количество органов власти и расходы на управление в крае сократились, при этом «стало больше порядка»."…
- - - - - - - - -

А мне интересно, о каком сокращении расходов на управление говорит губернатор?

Данные из бюджетов Алтайского края на 2016 и 2017 годы:
Расходы на "Центральный аппарат" возросли на 8,3%:
2016 год = 26 559 тыс. рублей; 2017 = 28 761 тыс. рублей.

А также мне интересно, за какой период "стало больше порядка" ?
О каком порядке говорит губернатор?
Интересно, не прошло еще и 2-х рабочих недель, а губернатор уже навел порядок в Правительстве?
А сколько дней сам губернатор за 2 рабочие недели был в Алтайском крае?
Вольфсон Т.И.

18.01.2017 19:21

Ну,если по Столыпину будем жить-спасайся, кто может! Ведь ссылка на этого человека с его реформами для тех,кто вообще с историей не знаком или, что-то читал из "свежего". Именно реформы Столыпина привели Россию к революции ,ибо "огораживание" по-аглицки не вышло.Крестьян земли лишили,а работных домов не сумели настроить. Земли лишили,а общинного сознания-не вышло. Очень много верещат о переселенцах в Сибирь,мол, благодаря ему. А сколько уехало обратно,сколько сгинуло-зачем об этом писать и говорить? Ведь крестьян на Руси никогда за людей не считали и не считали вообще. А Карлин просто не лишен юмора и издевается уже, согласно своего возраста и положения.СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ МНОГО НАКУРОЛЕСИТЬ! Отвечать может и не придется,ибо две жизни еще ни один не прожил,хоть дворник,хоть губернатор.
Обыватель

18.01.2017 20:36

Уморили всех, кто интересуется такой билебердой, как местная политика. Правители, министры... Это карлины, локтевы, щукины что ли? Обрыдли уже всему краю. Будьте проще и, может к вам потянутся.
Вся МАФИЯ В СБОРЕ!

18.01.2017 20:53

Пора браслеты всем одеть! Прокуратура и СК РФ вы где? ау...
СЛАВГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

18.01.2017 21:17

РЯТУЙТЕ ! РЯТУЙТЕ !РЯТУЙТЕ! НА НАШЕМ СЛАВГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАМЕСТНИК ЛУКЬЯНОВ ! ДОРОГУША-МЯНИСТР , А ЧТО ТЕБЕ ДЕЛАТЬ В НАШЕМ ОКРУГЕ ? У НАС УЖЕ ВСЁ РАЗВОРОВАНО, ТЕПЕРИЧА НУЖНО НАЗНАЧАТЬ НА СЛАВГОРОДСКИЙ ОКРУГ " ХЕРОЯ " ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ ВАНЬКУ ДИРКСА И ПРИТОМ ЕЩЁ И ДЕПУТАТА АКЗС И БЫВШЕГО "ЗАММИНИСТРА" ОСТАПА БЕНДЕРА ,В МИРУ ЮРИЯ ЯРЦЕВА. ЛУКЬЯНОВ -ЛИШНИЙ. ВСЁ В СЛАВГОРОДЕ ОТДАНО ЗА БЕСЦЕНОК ЧЕРЕЗ ФИКТИВНЫЕ АУКЦИОНЫ , ВЫШЕНАЗВАННЫМ ДРУЖКАМ, КИНЦЕЛЯ В. А -пока считается главой города ,ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ -ИХ РОДСТВЕННИКОВ. ТАК , ЧТО ЛЮБЕЗНЫЙ ДРУХ ЛУКЬЯНОВ , СЛАВГОРОД ЗАТОЧКОВАН , ЛОВИТЬ УЖЕ НЕЧЕГО И ТЕМ БОЛЕЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ.
стих не мой про дом нумер 59 администрации АКБ

18.01.2017 22:20

вот парадный подъезд
с утра по обыденным дням
одержимый похмельным недугом
прихожу и уносят меня
вороные с кандалами-подпругой
а потом мне в отделе полиции дают выписку из протокола заседания
Правительства какова-то Алтайского Края , што я им опять должен адну тыщщу рубликов.
Ну и кто сидорасс тут ? Я , ли чо ли ?Или мне не надо туда более ходить ?
ночной сторож

19.01.2017 01:19

Наиболее проблемный Каменский округ достался только начавшему карьеру в исполнительной власти вице-премьеру Андрею Щукину, который, к слову, пока вписывается в чиновничью среду не слишком органично....

БФ, а что значит вписаться в чиновничью среду слишком органично?