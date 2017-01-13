Парадные портреты: в Алтайском крае прошло первое заседание регионального правительства

18 января Александр Карлин провел первое заседание правительства Алтайского края, в ходе которого был презентован персональный состав кабмина, формат его будущей работы и новая схема распределения управленческих округов между новоиспеченными вице-премьерами.

По утверждению г-на Карлина, с внедрением правительственной модели количество органов власти и расходы на управление в крае сократились, при этом «стало больше порядка». «Для жителей Алтайского края это один из важнейших критериев. Это не формальная смена вывесок», - заверил присутствующих председатель краевого правительства.

Предполагается, что региональный кабмин будет собираться не реже двух раз в месяц, при этом Александр Карлин намерен «поставить бюрократию в жесткие рамки», чтобы коллегиальный орган управления краем не захлестнула «бумажная волна».

Представив пул недавно назначенных вице-премьеров и министров, Карлин дал им своеобразное напутствие. Он заявил, что в ходе формирования новых органов управления в «голубом доме» руководствовались «мудрым заветом великого реформатора» Петра Столыпина, говорившего, что власть - это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка, а безвластие опасно... Глава региона предположил, что начавшее свою работу краевое правительство «будет претворять в жизнь эту мудрость в своей повседневной деятельности».

Несмотря на коллегиальный характер работы кабмина, Александр Карлин решил сохранить практику персонального закрепления за своими заместителями так называемых управленческих округов. Согласно новой схеме, Алейский округ будет курировать «финансовый» вице-премьер Владимир Притупов, Барнаульский — первый вице-премьер Сергей Локтев, Бийский — «экономический» вице-премьер Николай Чиняков, Заринский - «социальный» вице-премьер Надежда Капура, Рубцовский — курирующий промышленность вице-премьер Виктор Мещеряков, Славрогодский — первый вице-премьер Александр Лукьянов. Наиболее проблемный Каменский округ достался только начавшему карьеру в исполнительной власти вице-премьеру Андрею Щукину, который, к слову, пока вписывается в чиновничью среду не слишком органично.

Завершая первое заседание кабмина, Александр Карлин напомнил своим заместителям, что они получили уникальную возможность стать первыми в истории Алтайского края министрами, и выразил надежду, что спустя десятилетия их парадные портреты украсят галереи, созданные благодарными потомками.