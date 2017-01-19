В Бийске состоялось первое судебное заседание по громкому делу о гибели Данила Ченцова

18 января в Бийском городском суде открыли процесс над педагогами, которых обвиняют в халатности, приведшей к гибели 14-летнего подростка Данила Ченцова. Судебное заседание посвятили зачитыванию обвинительного заключения, утвержденного прокуратурой, сообщают «Бийские ведомости».

По данным источника, на скамье подсудимых оказались директор детского оздоровительного лагеря «Факел» Андрей Недобежкин и директор СДЮШОР № 3 Сергей Трескин. Согласно фабуле обвинения, Сергей Трескин не организовал подсчет участников лагерного кросса на финише, а Андрей Недобежкин своевременно не сообщил об исчезновении ребенка в полицию, что не позволило начать поиск пропавшего до наступления ночи. По мнению следствия, такая халатность должностных лиц повлекла гибель ребенка. Организаторам кросса, которые сейчас находятся под подпиской о невыезде, грозит до пяти лет лишения свободы. Следующее судебное заседание состоится 30 января.

Напомним, что 14-летний подросток из Бийска Данил Ченцов пропал 20 августа 2015 года во время проведения кросса в оздоровительном лагере «Факел». В течение нескольких дней сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и обычные граждане прочесывали территорию, но все было безрезультатно. Тело подростка было обнаружено только спустя 10 дней на окраине села Фоминское. Видимых следов насильственной смерти на теле не было.

Позже семья Ченцовых обратилась в телевизионное шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ, чтобы разобраться, что стало причиной смерти их сына и брата. Большинство ясновидящих тогда сошлись на криминальной версии, утверждая, что мальчика убили, а затем несколько дней его тело скрывали в заброшенном доме. К слову, тот самый дом сгорел спустя несколько дней после выхода шоу в телеэфир.