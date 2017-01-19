Первый проректор АлтГУ готовится уехать из региона на фоне проблем в филиальной сети вуза?

Вечером 23 января в Алтайском госуниверситете ожидается назначение нового первого проректора по учебной работе, сообщают источники ИА «Банкфакс». Эту позицию сейчас занимает Евгений Аничкин, однако в настоящий момент он находится в отпуске, из которого может выйти уже в другой должности либо перебраться в столицу. Информацию о намечающемся мероприятии ИА «Банкфакс» подтвердили в вузе.

Источники сообщили, что назначение нового первого проректора состоится уже в ближайшие дни. В офисе г-на Аничкина в свою очередь сообщили, что он сейчас действительно находится в отпуске, однако информацию о его будущем месте работы, естественно, не уточнили.

Тем не менее помощник г-на Аничкина указал, что вопрос о назначении нового первого проректора будет рассматриваться. «Точная информация появится в понедельник. Этот вопрос будет рассматриваться во второй половине дня 23 января», — сказал собеседник.

В свою очередь в вузовских кругах уже несколько месяцев циркулирует информация о том, что Евгений Аничкин, занимающий по сути ключевую должность в вузе, может продолжить карьеру за пределами региона. В этом случае его уход с поста первого проректора можно расценивать как подготовку к повышению.

Вероятный отъезд Евгения Аничкина происходит на фоне серьезных проблем в сети филиалов АлтГУ. Так, план-график ликвидационных мероприятий в Каменском филиале госуниверситета был утвержден 27 декабря. Докладчиком на эту тему выступил как раз первый проректор по учебной работе. Каких-то особых дискуссий вопрос не вызвал, так как по сути судьба представительства вуза в Камне-на-Оби была предрешена задолго до этого. Еще летом 2014 года стало известно, что Минобрнауки рекомендовало прекратить прием абитуриентов по программам высшего образования в Каменском филиале, а сам его - реорганизовать. Столь жесткая позиция министерства тогда якобы объяснялась тем, что представительство АлтГУ «завалило» мониторинг эффективности вузов.

Напомним, в настоящее время АлтГУ также имеет филиалы в Рубцовске, Белокурихе, Бийске и Славгороде. Ранее Рособрнадзор неоднократно применял санкции к представительствам классического университета. Так, летом 2015 года было приостановлено действие госаккредитации в Рубцовском и Белокурихинском филиалах АлтГУ по разделу «Гуманитарные науки». В январе 2016 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки за неисполнение предписания в установленные сроки запретила прием студентов филиалу Алтайского госуниверситета в Белокурихе.

В конце августа стало известно, что филиал АлтГУ в Славгороде прекращает выпуск студентов по программам высшего образования. Похоже, сгущаются тучи и над Рубцовским филиалом госуниверситета. 28 ноября состоялось очередное заседание ректората АлтГУ, главной темой которого стали дальнейшие перспективы филиала в Рубцовске. Как оказалось, ситуация там довольно непростая. В числе негативных факторов были названы снижение среднего балла ЕГЭ у выпускников рубцовских школ, а также отрицательная демография в городе. Отсюда и низкий показатель среднего балла ЕГЭ у абитуриентов 2016 года – 55, вместо требуемого 61. Кроме того, филиал располагает довольно скромным количеством бюджетных мест на направления высшего образования – всего 15. Плюс ко всему невысокая платежеспособность населения Рубцовска и Рубцовского района не позволяют существенно увеличить набор. Соответственно показатели эффективности здесь довольно слабые. При этом численно преобладают студенты, обучающиеся по направлениям СПО, а они не оцениваются министерским мониторингом.

В филиале недавно прошла оптимизация профессорско-преподавательского состава на 25 %. Он должен соответствовать количеству обучающихся, но на доходы это существенно не повлияло. Нет поступлений и от науки. В итоге филиал оказался в сложном финансовом положении. Ректор АлтГУ Сергей Землюков критически высказался в адрес руководителя Рубцовского подразделения Константина Анисимова и назначил отдельное заседание по данной проблеме. О его дате пока не сообщается.