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Главная Лента новостей Первый проректор АлтГУ готовится уехать из региона на фоне проблем в филиальной сети вуза?

Первый проректор АлтГУ готовится уехать из региона на фоне проблем в филиальной сети вуза?

23.01.2017 08:33

Вечером 23 января в Алтайском госуниверситете ожидается назначение нового первого проректора по учебной работе, сообщают источники ИА «Банкфакс». Эту позицию сейчас занимает Евгений Аничкин, однако в настоящий момент он находится в отпуске, из которого может выйти уже в другой должности либо перебраться в столицу. Информацию о намечающемся мероприятии ИА «Банкфакс» подтвердили в вузе.

Источники сообщили, что назначение нового первого проректора состоится уже в ближайшие дни. В офисе г-на Аничкина в свою очередь сообщили, что он сейчас действительно находится в отпуске, однако информацию о его будущем месте работы, естественно, не уточнили.

Тем не менее помощник г-на Аничкина указал, что вопрос о назначении нового первого проректора будет рассматриваться. «Точная информация появится в понедельник. Этот вопрос будет рассматриваться во второй половине дня 23 января», — сказал собеседник.

В свою очередь в вузовских кругах уже несколько месяцев циркулирует информация о том, что Евгений Аничкин, занимающий по сути ключевую должность в вузе, может продолжить карьеру за пределами региона. В этом случае его уход с поста первого проректора можно расценивать как подготовку к повышению.

Вероятный отъезд Евгения Аничкина происходит на фоне серьезных проблем в сети филиалов АлтГУ. Так, план-график ликвидационных мероприятий в Каменском филиале госуниверситета был утвержден 27 декабря. Докладчиком на эту тему выступил как раз первый проректор по учебной работе. Каких-то особых дискуссий вопрос не вызвал, так как по сути судьба представительства вуза в Камне-на-Оби была предрешена задолго до этого. Еще летом 2014 года стало известно, что Минобрнауки рекомендовало прекратить прием абитуриентов по программам высшего образования в Каменском филиале, а сам его - реорганизовать. Столь жесткая позиция министерства тогда якобы объяснялась тем, что представительство АлтГУ «завалило» мониторинг эффективности вузов.

Напомним, в настоящее время АлтГУ также имеет филиалы в Рубцовске, Белокурихе, Бийске и Славгороде. Ранее Рособрнадзор неоднократно применял санкции к представительствам классического университета. Так, летом 2015 года было приостановлено действие госаккредитации в Рубцовском и Белокурихинском филиалах АлтГУ по разделу «Гуманитарные науки». В январе 2016 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки за неисполнение предписания в установленные сроки запретила прием студентов филиалу Алтайского госуниверситета в Белокурихе.

В конце августа стало известно, что филиал АлтГУ в Славгороде прекращает выпуск студентов по программам высшего образования. Похоже, сгущаются тучи и над Рубцовским филиалом госуниверситета. 28 ноября состоялось очередное заседание ректората АлтГУ, главной темой которого стали дальнейшие перспективы филиала в Рубцовске. Как оказалось, ситуация там довольно непростая. В числе негативных факторов были названы снижение среднего балла ЕГЭ у выпускников рубцовских школ, а также отрицательная демография в городе. Отсюда и низкий показатель среднего балла ЕГЭ у абитуриентов 2016 года – 55, вместо требуемого 61. Кроме того, филиал располагает довольно скромным количеством бюджетных мест на направления высшего образования – всего 15. Плюс ко всему невысокая платежеспособность населения Рубцовска и Рубцовского района не позволяют существенно увеличить набор. Соответственно показатели эффективности здесь довольно слабые. При этом численно преобладают студенты, обучающиеся по направлениям СПО, а они не оцениваются министерским мониторингом.

В филиале недавно прошла оптимизация профессорско-преподавательского состава на 25 %. Он должен соответствовать количеству обучающихся, но на доходы это существенно не повлияло. Нет поступлений и от науки. В итоге филиал оказался в сложном финансовом положении. Ректор АлтГУ Сергей Землюков критически высказался в адрес руководителя Рубцовского подразделения Константина Анисимова и назначил отдельное заседание по данной проблеме. О его дате пока не сообщается.


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Комментарий

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Комментариев 15
гость

23.01.2017 08:50

на фоне остального профессорского состава выплаты какому то бессарабу в 150 тыс /мес смотрится конечно очень дико, НАШЛИ СЕБЕ КАРМАННУЮ прикормушку!
гостю

23.01.2017 09:29

Давайте лучче в своих карманах считать . У меня пенсии и двенадцати нету. Живу же! Заплачу ща коммунальные и квартплату, куплю лекарства , а потом просто похожу по базару... дешёвым магазинам... Погляжу , чо бы я съел , да не ем такого никогда... Скоро поеду на отчёт АБК, послушаю его пафос пред такими же сытыми личиками. Потом прошепчу про себя... Спасибо Вам , баре ! Чтобы за собой вести голодных, надо быть голодным самому! (с) .
да уж!

23.01.2017 09:51

из ВУЗов сделали кормушку вскей этой п...дабратии..

Во мнногих странах Европы, в точ числе в прибалтийский образование высшие можно получить БЕСПЛАТНО ! обучение ведется и на русском! Кому нужну эти дипломы АЛТГУ ?
гость

23.01.2017 09:52

Проблемы с филиалами здесь ни при чем - они есть у всех вузов, и никакой самый золотой первый проректор их полностью разрулить не сможет. Скорее всего, просто с ректором не сошлись характерами. И так очень долго вместе проработали.
В филиале АлтГУ в Белокурихе

23.01.2017 10:15

отменили запрет на прием студентов распоряжением Рособрнадзора от 10 апреля 2016 г. и в настоящее время филиал успешно обучает студентов по программам высшего и среднеспециального образования, в том числе и поступивших в 2016 г. Экономическая доступность получения полноценного образования очень важна для населения Белокурихи, Бийска и близлежащих районов края. Прием абитуриентов на 2017 год уже идет.
Мистер Вульф

23.01.2017 10:55

Общагу в Барнауле достроят, её колхозниками заполнять надо...
ФигВам

23.01.2017 10:59

Мистер Вульф писал(а):
её колхозниками заполнять надо...

А что? Своеобразная социальная энтропия... Чем больше студентов - тем ниже качество выпускников...
Мистер Вульф

23.01.2017 11:02

Энтропия... Больше народу - меньше кислороду!
пинка коришневым пимом 2017-го размера в свой зад он получит , а не карьерный рост

23.01.2017 12:58

ну накой-кому нужны местные Спецы , которые Митрофанушек местных простым считалкам-
умножалкам интегральным научить не могут ?
Пусть похвальбушку споёт кто-то из местных про-рек-уч-рабов за достижения хоть одного!!!!!!!
выпестованного ими победителя Международной Олимпиады Студентов ?
А в ответ - гробовейшая тишинищща..................................................................................................................
Доцент Рубцовск

23.01.2017 13:14

Хочется уже к Банкфаксу обратиться, одно и тоже, смотрю, новостей особо нет, как повторять по сто раз устаревшую информацию. ДЕЛАЕМ РАБОТУ ЗА ВАС. У Рубцовского филиала нет никаких проблем, предписания все сняты более чем полгода назад, "тучи сгущаются" - уже тошнит от этой фразы, не сгущаются и не надейтесь. И набираем и учим и очень качественно и достойно, а Банкфаксу может быть не печатать только из пальца извлеченный негатив, все же вы рупор новостей нашего региона, так хотя бы потрудились узнать, что в Рубцовском филиале уже другой директор, не Анисимов. К.Г.
да уж!

23.01.2017 13:45

Необходимо жестко ограничить зарплату и доходы ректората ! Сделать это публичным! Закупки и работы под контроль общественности и контролирующих органов! Сегодня ВУЗы превратили в общак приближенных к руководителю ВУЗов.

А Совет Ректоров должен возглавлять человек достойный... а не с дурно паъхнущими историями и всякой липой....


гость

23.01.2017 15:27

Кто такой бессараб за 150?
Тайна

23.01.2017 16:58

"Да уж" прав. Зарплата членов ректората, ученого совета, всяких "советников", "президентов" при вузах находится под грифом "Совершено секретно". Если их опубликуют, то в некоторых вузах, навроде "кулька", "сельхоза", "педа", молодые преподаватели лишатся ума, покоя, м.б. и дара речи.
Одна баба сказала

23.01.2017 17:36

Мойша Гундарин снабжает сведеняими банкокакеров. А в итоге фигня полняа. и фантастика.
Доцент

23.01.2017 17:48

Для Стэллы Ивановны место ослобоняют...